Sotilaiden avoimen kirjeen mukaan Venäjä menetti hyökkäyksessä Donetskin alueella muutamassa päivässä 300 sotilasta. Primorjen alueen kuvernööri ja Venäjän puolustusministeriö tyrmäävät tiedot, Ukraina syyttää valehtelusta.

Osaamaton sotilasjohto aiheutti Venäjän Itä-Ukrainassa sotiville joukoille muutamassa päivässä yli 300 menetettyä sotilasta ja valtavasti menetettyä kalustoa.

Näin väittää viime sunnuntaina verkossa julkaistu, paljon huomiota kerännyt ”avoin kirje”, jonka takana väitetään olevan Venäjän Tyynenmeren laivaston 155. merijalkaväkiosasto.

Kirjeen mukaan kovat tappiot syntyivät, kun osasto komennettiin täysin ”käsittämättömään” hyökkäykseen Ukrainan joukkoja vastaan Donetskin lounaispuolella Pavlivkassa. Neljä päivää kestäneessä hyökkäyksessä kuoli, loukkaantui tai katosi kirjeen mukaan yhteensä noin 300 osaston sotilasta, ja osasto menetti puolet kalustostaan.

Sotilaat korostivat, että kyseiset luvut koskevat yksinomaan heidän omaa osastoaan, ja kokonaistappiot voivat olla vieläkin suurempia.

Kirjeessä syytetään, että komentajat lähtivät järjettömään hyökkäykseen sotilaidensa elämistä piittaamatta ja vain saadakseen itse tunnustusta. Siinä mainitaan nimeltä kaksi osaston komentajaa, jotka kohtelevat sotilaita ”kuin lihaa”.

Asiasta kertovat muun muassa Euroopasta käsin toimiva venäläisjulkaisu Meduza, venäläinen uutistoimisto Tass ja uutistoimisto Reuters, joka siteeraa Venäjän valtiollista uutistoimistoa Ria Novostia.

Avoin kirje oli osoitettu Venäjän Kaukoidässä sijaitsevan Primorjen aluepiirin kuvernöörille Oleg Kožemjakolle. Alueella sijaitsee Venäjän Tyynenmeren laivaston tukikohta.

Vetoomuksen tekijät pyysivät kuvernööriä välittämään tiedon tappioista puolustusministeriölle sekä suorittamaan riippumattoman tutkinnan osaston komentajien toimista.

Primorjen aluepiirin kuvernöörin Oleg Kožemjakon mukaan tiedot venäläisjoukon tappioista Donetskin alueella ovat liioiteltuja.

Kuvernööri Kožemjako kommentoi kirjettä useaan otteeseen Telegram-kanavallaan. Vastauksissaan hän ensin kyseenalaisti kirjeen aitouden, sen jälkeen esitti tappioiden olevan huomattavasti liioiteltuja. Myöhemmin hän vielä jakoi videoita, joissa 155. merijalkaväkiosaston sotilaat vakuuttelivat kaiken olevan hyvin.

”Ei ole poissuljettua, että kyseessä olisi vastustajan eli Ukrainan turvallisuuspalvelun tekele”, Kožemjako kirjoitti Telegram-kanavallaan maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Hän kertoi kuitenkin välittäneensä tiedon eteenpäin ”toimivaltaisille viranomaisille”.

Myöhemmin maanantaina kuvernööri kertoi olleensa yhteydessä merijalkaväkiosaston komentajiin, joilta saatu tieto poikkesi kuvernöörille osoitetun avoimen kirjeen sisällöstä.

”Primorjelaisten tappiot ovat huomattavasti paisuteltuja!”, Kožemjako kertoi komentajien sanoneen, ja kehotti suhtautumaan sosiaalisessa mediassa jaettuun tietoon kriittisesti.

Avoin kirje sai kuitenkin paljon huomiota, kun myös venäläiset sotabloggaajat jakoivat sitä.

Venäjän hyökkäyssotaa kannattavat sotabloggaajat ovat kritisoineet tavallista useammin venäläistä sotajohtoa sen jälkeen, kun Ukraina aloitti elokuussa vastahyökkäyksensä. Osalla blogeista on jopa yli puoli miljoonaa seuraajaa sosiaalisen median kanavissa.

Harvinaisesti myös Venäjän puolustusministeriö otti asiaan kantaa. Ministeriö kiisti maanantaina tiedot tappioista.

Venäjän puolustusministeriö ei yleensä ole kommentoinut tietoja, mikä tekee reaktiosta poikkeuksellisen.

Puolustusministeriön tiedotteen mukaan Venäjän joukot ovat ”komentajien asiantuntevan toiminnan ansiosta” onnistuneet etenemään Itä-Ukrainan rintamalla viisi kilometriä.

Merijalkaväestä on ministeriön mukaan kuollut alle yksi prosentti, kun taas seitsemän prosenttia on loukkaantunut. Loukkaantuneista merkittävä osa on jo palannut rintamalle, ministeriö väittää.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi Primorjen aluepiirin kuvernöörin Oleg Kožemjakon Vladivostokissa viime vuoden syyskuussa.

Vielä tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa Kožemjako jakoi Telegram-kanavallaan useita videoita, joilla väitetysti esiintyi 155. merijalkaväkiosaston sotilaita.

Kahdella videoista sotilaiden kasvot oli sumennettu ja ääni muutettu, ja he toistelivat kaiken olevan hyvin. Kolmannessa videossa kolme sotilasta puhui kameralle omilla kasvoillaan ja äänellään. He sanoivat, että joukoilla on tappiota, mutta osasto ei ole tuhoutunut, ja kehottivat olemaan uskomatta huhuihin.

”Etenemme vähitellen, emme ehkä niin nopeasti kuin haluaisimme, mutta etenemme kuitenkin. On voittoja”, yhdellä videoista sanotaan.

Kuvernöörin jakamista videoista uutisoi Tass.

Kuvakaappaus kuvernööri Oleg Kožemjakon Telegram-kanavalta. Videoilla merijalkaväen sotilaat kertovat, ettei 155. osastoa ole tuhottu, ja ettei kaikkiin huhuihin kannata uskoa.

Asiaa kommentoi maanantai-iltana puheessaan myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Presidentin mukaan Donetskin alueella kuolisi päivittäin satoja venäläisiä sotilaita ja että alue olisi ”peittynyt miehittäjien ruumiisiin”.

Zelenskyi esitti, että Kreml olisi käskenyt Kožemjakoa valehtelemaan Venäjän tappioista, ja epäili, etteivät venäläiset palauttaisi takaisin kotimaahansa suurinta osaa Donetskissa kuolleiden sotilaiden ruumiista.