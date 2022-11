Pennsylvania voi ratkaista koko maan senaattikisan. Republikaanien julkkislääkäri Mehmet Oz vaikuttaa ajaneen aivohalvauksen saaneen demokraattien John Fettermanin ohi aivan kalkkiviivoilla.

York, Pennsylvania

Yhdysvaltain senaatin hallinta saattaa ratketa yhden ehdokkaan saamaan sairauskohtaukseen.

Vahvasti siltä tuntui Yorkin pikkukaupungissa Pennsylvaniassa, jossa heti ensimmäinen HS:n haastattelema äänestäjä sanoi muuttaneensa mieltään asian takia.

”Se oli suurin tekijä päätöksessäni”, myönsi psykologiaa opiskeleva Jimal Jimenez, 20.

Jimenez oli alun perin harkinnut äänestävänsä demokraattien John Fettermania. Epävarmuus hänen terveydentilastaan ja kyvykkyydestä saivat kuitenkin valitsemaan republikaanien Mehmet Ozin, vaikka Jimenez ei lainkaan pidä tämän persoonasta.

Pennsylvanian varakuvernööri Fetterman oli johtanut julkkislääkäri ”Dr. Ozia” käytännössä kaikissa mielipidekyselyissä, kunnes aivan vaalien alla Oz näytti ajaneen ohi.

Juuri tämä kilpa voi ratkaista voimasuhteet senaatissa, josta odotettiin täpärämpää taistoa kuin edustajainhuoneesta.

Paikat senaatissa olivat ennen vaaleja tasan 50–50 demokraattien ja republikaanien välillä. Edustajainhuoneessa demokraateilla oli enemmistö, jonka republikaanien ennustettiin ottavan vaaleissa haltuunsa.

Kyltti ohjasi äänestyspaikalle vanhaan teatteriin Yorkin vanhassa keskustassa Pennsylvaniassa tiistaina.

Fetterman sai aivohalvauksen toukokuussa juuri ennen demokraattien esivaaleja, mutta voitti ne siitä huolimatta. Tapahtunut vaikuttaa yhä hänen puhekykyynsä, mikä näkyi selvästi kaksi viikkoa sitten tv-väittelyssä republikaanien Ozia vastaan.

Fetterman vaikutti ymmärtävän kaiken mutta haki sanojaan eikä selvästi kyennyt esittämään asiaansa yhtä sujuvasti kuin olisi halunnut.

”Se oli aika karua menoa”, Jimenez sanoi.

”Teki pahaa nähdä Fetterman niin pahoissa vaikeuksissa.”

Omaa talk show’ta vuosia vetänyt Oz on muutenkin poikkeuksellisen supliikki esiintyjä, mikä entisestään lisäsi kontrastia ehdokkaiden ulosantien välillä.

Lue lisää: Demokraattien pelot toteutuivat, kun kriittisessä vaali­väittelyssä aivo­halvauksen seuraukset tulivat esiin

”Fetterman on mielestäni tehnyt hyvää työtä varakuvernöörin virassaan, vetänyt rikollisuudenkin suhteen parempaa linjaa kuin moni väittää. Mutta tässä tilanteessa Oz vain vaikuttaa paremmalta valinnalta”, Jimenez perusteli.

”Pidän hänen aborttikannastaan: jätetään asia osavaltioiden vastuulle.”

Jimenez kertoi olevansa yleisesti kallellaan republikaaneihin mutta pitävänsä itseään liikkuvana äänestäjänä.

Pennsylvania on perinteinen vaa’ankieli­osavaltio eli senaattorin paikka voi näissä vaaleissa päätyä realistisesti kummalle puolueelle hyvänsä. Tällaisia osavaltioita on vain kourallinen.

Vielä vähemmän on osavaltioita, joissa demokraateilla on oikeasti mahdollisuus napata paikka republikaaneilta, ja Pennsylvaniassa väistyvä senaattori on republikaani.

Julkishallintoa opiskeleva Ashley Hines, 22, kertoi äänestäneensä Fettermania ja muutenkin demokraatteja läpi vaalilistojen, niin liittovaltion kuin osavaltion ja paikallistason vaaleissa.

”Demokraatit vastaavat omia arvojani, ja suurin asia näissä vaaleissa oli aborttioikeus”, Hines sanoi.

”Republikaanit ovat kallistuneet hyvin fasistisiksi. Heidän politiikkaansa abortin ja esimerkiksi rikollisuuden suhteen ohjaavat seksismi ja rasismi.”

Ashley Hines äänesti vain demokraattien ehdokkaita.

Synkästä kokonaiskuvastaan huolimatta Hines kuvaili vaaleja Pennsylvaniassa hauskoiksi.

”Olen kotoisin sinisestä eli demokraattisesta osavaltiosta Illinoisista. Täällä Pennsylvaniassa vaalien ympärillä on enemmän jännitettä ja omalla äänellä on enemmän väliä.”

Vakuutusyhtiön virkailija Karen Fitch, 53, äänesti pelkästään demokraatteja, vaikka ei anna puhtaita papereita presidentti Joe Bidenin hallinnolle.

”Ei ole kyse siitä, että haluaisin säilyttää status quon, mutta sanotaan, että asetin moraaliset näkemykseni poliittisten näkemysteni edelle”, Fitch sanoi.

”Minun on todella vaikea ymmärtää, miten republikaanien äänestäjät voivat hyväksyä joidenkin ehdokkaidensa arvomaailman.”

Karen Fitch (oik.) ja hänen tyttärensä Vita ottivat vaaliselfien äänestettyään Yorkin kaupungissa Pennsylvaniassa.

HS jututti äänestäjiä Yorkin historiallisessa keskustassa, jossa vanhimmat talot ovat 1700-luvulta, jopa ajalta ennen Yhdysvaltojen itsenäistymistä. Mutta kaupunki on pilalla, valitteli Ann, 70.

”Se on demokraattien syytä. Ennen tämä oli täynnä pikkupuoteja, oli kiva pyöriä täällä ostoksilla. Nyt puolissa liiketiloista on sosialististen sosiaaliohjelmien toimitiloja”, sanoi Ann, joka työskentelee osa-aikaisena Walmart-supermarketissa.

Ann ei halunnut paljastaa sukunimeään tai antaa kuvata kasvojaan, koska ”liikkeellä on kaikenlaisia hulluja”.

Ann äänesti republikaaneja kaikissa tiistaisissa vaaleissa, mutta epäili niiden rehellisyyttä. Hän uskoo demokraattien peukaloineen edellisten presidentinvaalienkin ääntenlaskennan Bidenin voitoksi.

”Luulen, että Donald Trump pyrkii uudelleen presidentiksi kahden vuoden päästä, ja kun katsoo, mitä hänelle tehtiin, hän olisi todella ansainnut sen.”

Lue lisää: Donald Trumpilta ”suuri” ilmoitus ensi tiistaina

Lue lisää: Republikaaneilla on jo voitonkiilto silmissään, he ovat kirineet jopa New Yorkissa – Näitä kamppailuja kannattaa seurata

Lue lisää: Löysin isoisoisäni äänestyskortin, jonka hän sai vapauduttuaan orjuudesta – Äänestäisinpä siksi nyt onnellisena

Lue lisää: Elon Musk kannustaa ihmisiä äänestämään republikaaneja

Lue lisää: Kukaan ei enää muistele presidentti Bidenin kauniita sanoja kaksi vuotta sitten – ja hän taisi unohtaa ne itsekin