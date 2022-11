Asevoimien arvostelu on kiihtynyt Venäjällä Donbasin tappioiden jälkeen. Presidentinhallinto antoi medioille listan viidestä kansanedustajasta, joiden näkemyksiä ei pidä toistaa.

Venäjän presidentinhallinto on antanut valtion televisiokanaville ja Kremlille uskollisille tiedotusvälineille listan viidestä kansanedustajasta, joiden kannanottoja ei pidä julkisuudessa toistaa. Neljä vaiennetuista edustajista on entisiä kenraaleja, jotka kuuluvat parlamentin alahuoneen eli duuman puolustusvaliokuntaan ja ovat valtapuolue Yhtenäisen Venäjän jäseniä.

Asiasta kertoo huhtikuussa perustettu riippumaton uutissivusto Vjortska (Latomo). Sivuston haastattelemien duuman ja tiedotusvälineiden edustajien mukaan kenraalien syntilistaan kuuluvat asevoimien, Ukrainan ”erikoisoperaation” ja liikekannallepanon arvostelu.

Sotilaiden ja heidän omaistensa vastalauseet ovat lisääntyneet viime viikosta lähtien Venäjän asevoimien Donbasin alueella kokemien takaiskujen vuoksi.

Vjortskan lähteiden mukaan presidentinhallinnon vaiennuslista on epävirallinen ja koskee valtiollista radio- ja televisioyhtiötä, Rossija Segodnja -yhtiön tiedotusvälineitä ja muita Kremlin talutusnuorassa olevia tiedotusvälineitä.

Listalle asetettuja henkilöitä on ohjeen mukaan syytä siteerata vain, jos heidät mainitaan uutistoimistojen sähkeissä. Lopullisen päätöksen tekevät Kremlin kuhunkin tiedotusvälineeseen asettamat ”kuraattorit”.

Vastaavista, opposition edustajia koskevista mustista listoista on uutisoitu ainakin kymmenen vuoden ajan.

” Tunnetuin listalle joutunut kansanedustaja on entinen varapuolustusministeri.

Tunnetuin ”myrkyllisten edustajien” listalle joutunut kansanedustaja on puolustus­valiokunnan puheenjohtaja, entinen varapuolustusministeri Andrei Kartapolov, 58. Hän sanoi maanantaina uutissivusto RBK:n haastattelussa, että palvelukseen määrättyjen reserviläisten valituksia on kuunneltava ja niiden on tarvittaessa johdettava henkilö­vaihdoksiin asevoimissa.

Kartapolov, kuten muutkin duuman kenraalijäsenet, on tunnettu sotaisista ja kuria vaativista kannanotoistaan. Kartapolov sanoi äskettäin sanomalehti Izvestijalle, että palvelusta pakoilevia asevelvollisia on voitava rangaista.

Tämäkään kannanotto ei ollut Vjortskan mukaan presidentinhallinnon mieleen vaan edusti ”veneen keikuttamista”.

Mustalle listalle pääsi myös puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Andrei Krasov, 55. Hän on sanonut aiemmin, että Venäjältä sodan vuoksi paenneiden kansalaisten paluu kotimaahansa pitäisi estää.

”Puolustakoot läntistä maailmaa, joka on heidän mielestään makeampi ja demokraattisempi, Vladimir Putinin ympärille ryhmittyneen Venäjän on sanottava heille ’ei’”, Krasov kommentoi Podjom-sivuston mukaan. ”He ovat ensimmäisiä rottia, jotka jättävät laivan, joka ei vielä ole uponnut.”

Vjorskan mukaan näkemys ”laivasta, joka ei vielä ole uponnut”, herätti Kremlissä erityistä närää.

Puheenjohtajakaksikon lisäksi valiokunnan kenraalijäsenet Andrei Guruljov, 55, ja Viktor Zavarzin, 73, ovat toistuvasti puhuneet ohi suunsa sota-asioista. Guruljov kummasteli esimerkiksi lokakuussa Telegram-kanavallaan, mihin armeijan varastoista on kadonnut 1,5 miljoonaa maastopukua.

Viidentenä mustalle listalle pääsi duuman perheasioiden komitean puheenjohtaja Nina Ostanina, 66. Kommunisteja edustava Ostanina on vaatinut lapsiperheiden huoltajille nykyistä laajempia oikeuksia kieltäytyä sotaan lähdöstä.

” Reserviläisten omaiset osoittivat keskiviikkona mieltään toista päivää.

Asevoimien arvostelu on kiihtynyt Venäjällä marraskuussa erityisesti kahden verisen tappion saattelemana.

Viime sunnuntaina julkisuuteen tuli sotilaiden ”avoin kirje” Venäjän Kaukoidässä sijaitsevan Primorjen aluepiirin kuvernöörille Oleg Kožemjakolle. Kirjeen oli laatinut Venäjän Tyynenmeren laivaston 155. merijalkaväkiosasto.

Lue lisää: Venäläis­joukot: Osaamaton johto ja ”käsittämätön” hyökkäys tappoivat satoja sotilaita

Kirjeen mukaan osaamaton sotilasjohto aiheutti neljässä päivässä yli 300 sotilaan kuoleman Pavlivkan pikkukaupungissa Donetskin lounaispuolella.

Pavlivkan keskusta on tällä hetkellä tiettävästi Ukrainan joukkojen hallussa. Alueen kautta kulkee Venäjän ainoa suora rautatieyhteys Hersonin ja Zaporižžijan taistelukentille.

Lauantaina ja maanantaina kaksi Voronežin ja Kurskin alueelta lokakuussa riviin määrättyä reserviläistä kertoi viime viikon verilöylystä Svatoven kaupungin lähellä Luhanskin alueen pohjoisosassa. Reserviläiset puhuivat tapahtumista Vjortskalle ja brittilehti The Guardianille.

Miesten mukaan 570 reserviläistä oli määrätty yöllä kaivamaan asemia maastoon, kun he joutuivat Ukrainan tykistökeskitykseen. Haastateltujen mukaan upseerit pakenivat ensimmäisenä, reserviläisistä kuoli noin 440.

Svatoven taisteluihin vietyjen reserviläisten omaiset osoittivat Kurskissa sotilas­syyttäjänviraston ja aluehallinnon rakennusten edessä keskiviikkona mieltään toista päivää ja vaativat läheistensä kotiuttamista.