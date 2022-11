Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Yhdysvallat

NYT: Venäjän sekaantuminen Yhdysvaltain vaaleihin vuonna 2016 liittyi sen suunnitelmaan saada Itä-Ukraina hallintaansa

Venäjän sekaantuminen Yhdysvaltain presidentinvaaleihin vuonna 2016 ja hyökkäys Ukrainaan alkuvuodesta 2022 liittyvät toisiinsa suoremmin kuin aikaisemmin on ymmärretty, The New York Times esittää.

