Yksi Yhdysvaltain tiistaisen vaalipäivän kauaskantoisimmista tuloksista saattaa olla republikaanien murskavoitto Floridassa.

Kuvernööri Ron DeSantis varmisti itselleen jatkokauden tuloksella, joka ei jättänyt mitään epäselvää. DeSantis rökitti demokraatti Charlie Cristin prosentein 59,4–40,0.

DeSantis luonnehti tulosta ”voitoksi, joka jää aikakirjoihin”, kertoo yhdysvaltalainen uutissivusto Politico. Hän siivitti Floridan republikaanit voittoihin myös päivän muissa äänestyksissä.

Noin 20 miljoonan asukkaan Florida kuuluu Yhdysvaltojen suuriin osavaltioihin. Presidentinvaaleissa se on ollut monesti vaa’ankieli­osavaltio.

Vuoden 2000 vaaleista tuli jopa kaikkien aikojen trilleri, jossa lopulta muutama sata floridalaisääntä ratkaisi Valkoisen talon isännyyden republikaani­ehdokas George W. Bushin hyväksi. Rannalle jäi demokraattien Al Gore.

Valkoinen talo on hyvin mahdollisesti myös Ron DeSantisin kiikarissa. Presidentinvaalit ovat vuonna 2024, joten tiistain vaalimenestys tuli hänen kannaltaan otolliseen saumaan.

DeSantis, 44, on profiloitunut tiukan linjan arvokonservatiivina. Hänen nousukiitoaan on seurannut ilmeisen huolestuneena edellinen presidentti Donald Trump, 76, joka on jo ilmoittanut pyrkivänsä ”hyvin hyvin hyvin todennäköisesti” republikaanien ehdokkaaksi vuoden 2024 vaaleissa.

Trumpin tuntemuksista kielii, että hän on jo katsonut tarpeelliseksi keksiä DeSantisille pilkkanimen: Ron DeSanctimonious eli ”Ron DeTekopyhä”.

”En tiedä, onko hän pyrkimässä [presidentti­ehdokkaaksi]”, Trump sanoi Fox Newsin haastattelussa, joka julkaistiin varhain keskiviikkona Suomen aikaa.

”Luulen, että jos hän pyrkii, hän voisi saada pahasti siipeensä”, Trump jatkoi. ”Luulen, että hän tekisi virheen. Luulen, ettei kenttäväki pitäisi siitä – en usko, että se olisi hyväksi puolueelle.”

Trump myös uhkaili Fox Newsin haastattelussa paljastavansa Ron DeSantisista ”asioita, jotka eivät ole kovin imartelevia”, mikäli tämä asettuu ehdolle.