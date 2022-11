Ukrainan voi olla vaikea jatkaa etenemistään, jos Venäjä onnistuu vetäytymään Dneprin itärannalle, sanoo sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

Venäjän puolustus­ministeri Sergei Šoigu kertoo määränneensä Venäjän joukkojen vetäytymisen Dneprin itärannalle, kertoo uutistoimisto Reuters.

”Meille venäläisten sotilaiden elämä ja terveys ovat aina ensisijaisia. Meidän on otettava huomioon myös siviileihin kohdistuva uhka – – jatkamme joukkojen vetämistä ja toteutamme kaikki toimenpiteet kaluston, aseiden ja henkilöstön siirtämiseksi turvallisesti Dneprin yli”, Šoigu sanoi venäläisen oppositiomedian Meduzan mukaan.

Vetäytymistä kommentoi myös Venäjän "erikoisoperaation" joukkojen kenraali Sergei Surovikin. Hänen mukaansa Dneprjoen länsirannalle jäämisessä on riski tulvaan ja siihen, että Venäjän joukot jäävät erityksiin. Tulvalla hän viittasi venäläispropagandaan, jonka mukaan Ukraina suunnittelisi Dneprillä olevan Nova Kahovkan padon räjäyttämistä.

Surovikin ehdottaa, että Venäjä asettaa puolustuslinjan Dneprin itärannalle. Surovikin lisäsi, että Hersoniin on tällä hetkellä mahdoton toimittaa tarvikkeita.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhailo Podoljak sanoi keskiviikkona, että on liian aikaista puhua Venäjän joukkojen vetäytymisestä eteläisestä Hersonin kaupungista.

”Ei ole mitään järkeä puhua Venäjän vetäytymisestä ennen kuin Ukrainan lippu liehuu Hersonin yllä”, Podoljak sanoi Reutersille antamassaan lausunnossa.

Vetäytyminen Dneprin itärannalle tarkoittaisi käytännössä sitä, että Venäjä luopuisi merkittävästä osasta Hersonin aluetta. Venäjä on pitänyt kyseisiä alueita hallussaan sodan ensimmäisistä viikoista lähtien.

Dneprin länsipuolella Hersonissa sijaitsee muun muassa alueen suurin kaupunki Herson, josta Venäjä on nyt siis luopumassa.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö sanoo HS:lle, että vetäytyminen Dneprin länsipuolelta ei tapahdu hetkessä ja että vetäytymisoperaatiosta voi tulla Venäjälle hyvin vaikea.

”Ukraina häiritsee vetäytymisoperaatiota niin paljon kuin voi, ja yrittää saada aikaiseksi suuria tappioita”, Käihkö sanoo.

Ukrainan Myhailo Podoljak sanoi keskiviikkona, että Ukraina ei huomioi Venäjän lausuntoja koskien vetäytymistä, sillä Venäjän sanat ja teot ovat ristiriidassa. Miksi Venäjä ilmoittaa nyt tällä tavalla julkisesti vetäytymisestään?

”Venäjä on jo jonkin aikaa alkanut valmistella omaa kansaansa siihen, että sota ei ole sujunut Ukrainassa niin hyvin kuin pitkään väitettiin. Surovikin on jo aiemmin todennut, että Hersonissa nähdään vaikeita aikoja. Venäjällä on muutettu viestintää siitä, että kaikki olisi sujunut vain ruusuisesti. Tämä voi liittyä kasvavaan sisäiseen kritiikkiin, jota niin sanottu sotaoppositio tällä hetkellä esittää Venäjällä”, Käihkö sanoo.

Sotaoppositiolla hän tarkoittaa venäläisiä tahoja, jotka kannattavat sotatoimia Ukrainassa mutta joiden mukaan Venäjä ei ole onnistunut sotatoimissaan toivotulla tavalla. Tätä kritiikkiä Venäjän on paljon vaikeampi hiljentää verrattuna rauhaa vaativaan oppositioon, Käihkö sanoo.

”Tässä valmistellaan kansaa siihen, että tappio on tulossa.”

Käihkö muistuttaa, että Harkovan alueelta syyskuussa kiireellä vetäytyessään Venäjä joutui jättämään Ukrainalle paljon kalustoaan, jota Ukraina on sittemmin käyttänyt onnistuneesti Venäjää vastaan. Nyt Venäjä pyrkii todennäköisesti estämään kalustotappiot Hersonista vetäytyessään.

Hersonista vetäytymisen merkitys on Käihkön mukaan erityisesti moraalinen ja propagandallinen. Ukrainalle Hersonin kaupungin ja länsirannan puolen valtaaminen takaisin on merkittävä moraalivoitto.

”Se on jälleen todiste siitä, että Ukraina pystyy riittävällä tuella karkottamaan Venäjän valtaamiltaan alueilta.”

Venäjälle Etelä-Ukrainassa sijaitsevan Hersonin alueen valtaaminen oli sodan alkuvaiheessa yksi näyttävimmistä onnistumisista. Nyt sen menettäminen osittain takaisin Ukrainalle on maalle iso propagandatappio, Käihkö sanoo.

”Hersonista on luultavasti pidetty sotilaallisesti kiinni kynsin ja hampain siksi, ettei ole haluttu niin äkkiä Harkovan alueiden menettämisen jälkeen toista yhtä isoa tappiota.”

Venäjä pyrkinee kääntämään silti myös Hersonin alueen menettämisen omassa propagandassaan edukseen ja vakuuttelemaan, että esimerkiksi keväällä he onnistuvat valtaamaan alueet takaisin, Käihkö arvioi.

Vaikka Venäjän vetäytyminen on Ukrainalle iso voitto, jatko on todennäköisesti hyvin vaikeaa. Käihkö sanoo, että Dneprin ylittäminen on Ukrainalle haasteellista, koska joki on leveä ja suurin osa ylityspaikoista on tuhottu.

”Ukrainalaiset saattavat jäävät joksikin aikaa joen toiselle puolelle. Olisin varovainen ennakoimaan, kuinka nopeasti Ukraina pystyy toistamaan tätä toisaalla.”

Käihkön mukaan on mahdollista, että Venäjä yrittää räjäyttää Hersonin alueella sijaitsevan Kahovkan vesivoimalan padon. On tosin ennustettu, että padon räjäyttäminen aiheuttaisi isoja tulvavahinkoja myös Dneprin itäpuolelle, jonne Venäjä on väitetysti asemoitumassa vetäytymisen jälkeen.

”Todennäköisesti padon räjäyttämisestä olisi myös Venäjälle haittaa”, Käihkö sanoo.

Dneprin länsipuolen vallatessaan ukrainalaiset pystyisivät tekemään entistä tehokkaammin iskuja Krimin niemimaalle ja vaikeuttamaan Venäjän huoltokuljetuksia Krimiltä.

Venäjä on viime aikoina tehnyt toistuva iskuja Ukrainan siviili-infrastruktuuriin, kuten voimalaitoksiin ja aiheuttanut sähkökatkoja ympäri maata. Käihkö pitää mahdollisena, että Venäjä lisää vastaavia iskuja entisestään.

Koska Venäjä epäonnistuu sodassa muuten, sen viimeiseksi keinoksi tällä hetkellä näyttää jäävän siviileihin iskeminen, millä se toivoo kääntävänsä sodan edukseen, Käihkö arvioi. Venäjä on puhunut pitkään Bahmutin kaupunkiin etenemisestä Itä-Ukrainassa, mutta senkin valloitus on osoittautunut Venäjän joukoille erittäin vaikeaksi.

”Venäjä yrittää nyt siviileihin kohdistetuilla iskuilla saamaan kansan polvilleen ja sitä kautta vaikuttamaan päättäjiin. Aiemmissa sodissa tällainen ei ole toiminut, mutta nyt jää nähtäväksi, onko tilanne tällä kertaa erilainen. Venäjällä on käytössään tarkkaa sotateknologiaa, ja Ukrainan yhteiskunta on teknologisesti haavoittuvainen”, Käihkö sanoo.

”Venäjä yrittänee näillä iskuilla myös vaikuttamaan länsimaihin, koska kylmän talven aiheuttaminen Ukrainassa voi lisätä jälleen tuen tarvetta.”