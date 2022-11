DeSantisin murskavoitto on Trumpin painajainen – Mutta miten tässä näin kävi?

Republikaanien olisi pitänyt pystyä parempaan, kirjoittaa HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Elina Väntönen.

Demokraatit olivat valmistautuneet löylytykseen.

Vaalipäivän kynnyksellä puoluetta korvensi pelko. Republikaanit olivat kyselyjen mukaan vankasti niskan päällä edustajainhuoneessa, ja senaatissakin puolueella oli kaikki mahdollisuudet enemmistön saamiseksi.

Mutta ei. Näyttää siltä, että punainen hyökyaalto ei toteutunut.

Jo nyt on selvää, että demokraatit ovat suoriutuneet odotuksia paremmin. Pelkästään se, että vaalien tulos on edelleen epäselvä, on puolueelle torjuntavoitto.

Todennäköisesti republikaanit vievät edustajainhuoneen ja senaatin kohtalo ratkaistaan Georgiassa joulukuussa. Voi siis vielä käydä niin, että republikaanit lopulta saavat kongressin molemmat kamarit ja presidentti Joe Bidenin loppukaudesta tulee piinallinen.

Silti republikaanit joutuvat nyt katsomaan peiliin. Heidän olisi pitänyt pystyä parempaan.

Ennusmerkit olivat demokraatteja vastaan.

Välivaaleissa istuvan presidentin puolue kärsii lähes aina tappion, ja jälki on usein rumaa. Kun presidentti Bill Clinton johdatti demokraatit välivaaleihin vuonna 1994, republikaanit voittivat 54 paikkaa edustajainhuoneeseen. Barack Obaman johdolla lukema oli peräti 63.

Bidenin rasitteena oli paitsi hänen oma epäsuosionsa myös poikkeuksellinen inflaatio. Hintojen nousu on Bidenin johdolla ollut rajuinta vuosikymmeniin, ja juuri se oli amerikkalaisten mielestä vaalien keskeisin kysymys.

Vaalipäivän kynnyksellä demokraatit siis valmistautuivat henkisesti tappioon ja republikaanit voittoon. ”Tältä paniikki näyttää”, konservatiivisen Fox-uutiskanavan suosittu juontaja Tucker Carlson nälvi vain päivää ennen vaaleja.

Tästä kaikesta huolimatta republikaanit eivät saaneet demokraateista niskalenkkiä.

”Tämä on viiltävä tuomio. Äänestäjät katsoivat, mitä republikaaneilla oli tarjota, ja sanoivat ei kiitos”, luonnehti konservatiivikommentaattori Marc Thiessen, joka on aiemmin toiminut republikaanien puheenkirjoittajana Valkoisessa talossa. Hän luonnehti vaalitulosta katastrofiksi puolueelle.

Ketä siis on syyttäminen? Miksi republikaanit alisuoriutuivat?

Tulosten kokonaiskuva varmistuu vasta myöhemmin, mutta spekuloida voi jo nyt.

Ensinnäkin demokraattien vahvuus aliarvioitiin. He suoriutuivat kyselyitä paremmin, ja ilmeisesti nuorten äänestäjien onnistunut innostaminen toi tärkeitä voittoja ainakin Pennsylvaniassa ja Michiganissa.

Toisekseen korkeimman oikeuden aborttipäätös aktivoi sittenkin amerikkalaisia hyvin – lähes kolme kymmenestä äänestäjästä sanoi aborttioikeuden olleen heille vaaleissa tärkein asia.

Kolmannekseen liikkuvien äänestäjien enemmistö suosi ovensuukyselyiden mukaan demokraatteja republikaanien sijaan. Ero oli demokraattien eduksi vain pari prosentti­yksikköä, mutta valtapuolueelle se oli silti poikkeuksellisen hyvä luku välivaaleissa.

Vaikka äänestäjät olivat tyytymättömiä ja halusivat muutosta, he eivät varauksettomasti pitäneet republikaanien tarjoamasta vaihtoehdosta.

Ja tähän voi hyvin sanoa, että Donald Trump oli vähintäänkin osasyyllinen.

Trump pani poliittisen pääomansa peliin jakelemalla tukeaan sopiviksi katsomilleen ehdokkaille eli sellaisille, jotka suostuivat levittämään hänen valheitaan presidentin­vaalien ”varastamisesta” vuonna 2020.

Se oli ihan ok sellaisissa vaalipiireissä, joissa republikaanit menestyvät joka tapauksessa. Muualla se tiedettiin uhkapeliksi – ja vielä on auki, kuinka pahasti uhkapeli lopulta kostautuu.

Jos Trumpin suojatit voittaisivat vielä auki olevat senaattorikamppailut Arizonassa, Nevadassa ja Georgiassa, hän voisi ehkä huokaista helpotuksesta.

Jos nämä taas häviävät kaikki kolme, Trumpin asema on kiusallinen. Moni varmasti katsoisi, että hänen päsmäröintinsä johti republikaanien tappioon.

Ron DeSantis ja Donald Trump Tampassa vuonna 2018.

Aktiivisella osallistumisellaan Trump tuli tehneeksi välivaaleista eräänlaisen kansanäänestyksen hänen ja Bidenin välillä. Biden on epäsuosittu, mutta Trump on vielä epäsuositumpi.

Tulos varmasti herättää republikaanit pohtimaan vuoden 2024 presidentinvaaleja. On spekuloitu, että Trump ilmoittaisi ehdokkuudestaan ensi viikolla.

Trump tietysti itse sanoi vaalipäivänä, että jos republikaanit menestyvät, se on hänen ansiotaan, mutta tappioista häntä ei pitäisi syyttää.

Odotettua huonompi vaalimenestys ei kuitenkaan ole Trumpin ainut ongelma. Ron DeSantisin murskavoitto Floridan kuvernöörivaalissa oli Trumpin painajainen.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis lavalla republikaanien vaalivalvojaisissa Tampassa tiistai-iltana.

DeSantis saa nyt paistatella menestyksen valokeilassa ja ansaitsee republikaanien silmissä kaiken kunnian: Florida on hänen kuvernöörikaudellaan muuttunut tukevasti punaisemmaksi. DeSantis on hoitanut osansa, toisin kuin Trump.

Olisiko hän parempi johtaja puolueelle? Kanavoisiko hän trumpismia paremmin kuin Trump itse?

”Olisi hauska katsella, kun he ottavat miehestä mittaa”, Biden virnisteli keskiviikkona ajatukselle.

Vaikka Trumpin ja DeSantisin välit ovat nykyään hyiset, he eivät olisi välttämättä ehdokkaina kovin erilaisia. DeSantis on populisti ja arvokonservatiivi – ihan niin kuin Trump, onhan hän tämän entinen suojatti ja eräänlainen oppipoika. Hän on myös tukenut vaalidenialisteja, joskin Trumpia hienovaraisemmin.

Tietynlainen Trump 2.0, ehkä.

Toisaalta Trumpilla jos jollain on kyky selittää tappiokin suurmenestykseksi. Ehkä hän vielä keksii tavan kehystää asiat itsensä kannalta parhain päin.

Mutta silti on selvää, että Trumpin asema on nyt heikompi kuin se oli ennen vaaleja.