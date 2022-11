Toimittaja Andrei Grišin kertoo hurjia tarinoita mobilisaatiosta ja sodan kaiusta Venäjän kaukaisimmasta kolkasta. Hän uskoo, että vain totuus voi pelastaa venäläiset.

Andrei Grišin työskenteli vuosien ajan riippumattomana toimittajana Venäjän Kaukoidässä.

Vuonna 2019 hänet hakattiin talonsa rappukäytävässä. Hyökkääjät joutuivat tuomiolle. Kuulusteluissa he kertoivat aluekansanedustajan tilanneen rikoksen, mutta peruivat sanansa oikeudessa.

Viime keväänä tilanteesta tuli lopulta niin tukala, että Magadanista oli lähdettävä.

”Otin kantaa sotaa vastaan ja kirjoitin sodasta mediassa. Olin kolme kertaa poliisin ja kerran turvallisuuspalvelun kuulustelussa.”

34-vuotias Grišin on käynyt asepalveluksen. Suomeen hän tuli liikekannallepanon alettua lokakuussa.

Andrei Grišin hämmästyi, kuinka kuuliaisesti ihmiset noudattivat palvelukseenastumismääräyksiä hänen kotiseudullaan.

Juuri Magadania kauempaa ei venäläinen voi Suomeen tullakaan.

Kaupunki sijaitsee Ohotanmeren rannikolla, kahdeksan aikavyöhykettä Moskovasta itään. Maanteitse matkaa pääkaupungista tulee yli 10 000 kilometriä.

Magadanin kaupungissa asukkaita on 90 000, koko alueella alle 140 000. Neuvostoaikana paremmat palkat houkuttelivat pohjoiseen, mutta nyt suurin osa on muuttanut pois.

Jäljellä olevistakin moni haluaisi lähteä. Noin 16 000 jonottaa valtion lupaamaa asuntoa muualla Venäjällä.

”Viime vuonna 23 sai asunnon, joten jonon purkamiseen kuluisi nykyvauhdilla yli 650 vuotta”, sanoo Grišin, jota Venäjän todellisuus jaksaa traagisuudesta huolimatta myös naurattaa.

” ”Iso määrä miehiä lastattiin lentokoneisiin ja vietiin pois.”

Kaukainen Magadan on kuin pienoismalli sotaa käyvästä Venäjästä.

Mobilisaatio on koetellut Siperiaa ja Kaukoitää rankalla kädellä. Verkkolehti Mediazona arvioi viime kuussa mobilisoitujen määrää avioliittotilastojen perusteella. Lukujen perusteella Aasian puoleiselta Venäjältä on mobilisoitu selvästi enemmän miehiä kuin lännempää.

Kun mobilisaation virallinen tavoite on noin prosentti reserviläisistä, Magadanissa luku olisi 3,6 prosenttia. Grišin arvioi, että alueen 140 000 asukkaasta sotaan on joutunut 1200–2000.

”Mobilisaation mittakaava hämmästytti kaikkia. Iso määrä miehiä lastattiin lentokoneisiin ja vietiin pois.”

” ”Kun pomo sanoo, että tässä on määräyksesi, mene huomenna sinne, niin 90 prosenttia tottelee ja menee.”

Mobilisaatio on koskettanut kouluja ja kunnan työntekijöitä. Aluehallintoon tuli 126 kutsukirjettä. Ainakin 15 lennonjohtajaa sai lähtöpassit Ukrainaan, mikä aiheutti kriisin lennonjohdossa.

Yhdestä kultakaivosyhtiöstä mobilisoitiin Grišinin tietojen mukaan kolmasosa työntekijöistä. Toisessa johtaja kieltäytyi toimittamasta palvelukseenastumismääräyksiä työntekijöille, minkä seurauksena kuvernööri kehotti määräämään johtajan palvelukseen.

Grišin hämmästelee, kuinka kuuliaisesti ihmiset noudattavat palvelukseenastumismääräyksiä, joiden laiminlyönnistä seuraa vain sakko.

”Ihmiset kuvittelevat joutuvansa vankilaan vain siksi, etteivät menneet kutsuntalautakuntaan. Kun pomo sanoo, että tässä on määräyksesi, mene huomenna sinne, niin 90 prosenttia tottelee ja menee.”

Jotkut ovat menneet kutsuntalautakuntaan oma-aloitteisesti selvittämään, miksi heidän ei tarvitse palvella. Heidät on lähetetty sotaan.

”Esimerkiksi yksi mies toi todistuksen sairaudesta, mutta hänet mobilisoitiinkin saman tien. Mies joutui soittamaan kavereilleen ja pyytämään tuomaan talvivaatteita. Parin tunnin kuluttua hänet vietiin lentokentälle.”

” ”Jos päättäjät näkevät, että sota on niin epäsuosittu että se uhkaa heitä itseään, he lopettavat sen.”

Osa lähtee sotaan omasta tahdosta. He ovat omaksuneet virallisen propagandan, jonka mukaan kyse on Naton uhasta Venäjää vastaan.

Rahakin voi motivoida. Mobilisoiduille on luvattu sama palkka kuin Ukrainassa palveleville sopimussotilaille eli 195 000 ruplaa (lähes 3 200 euroa) kuussa.

”Se on iso raha, kolme kertaa Magadanin keskipalkka. Lisäksi Magadanin alue maksaa jokaiselle 150 000 ruplan (runsaan 2 400 euron) kertakorvauksen”

Andrei Grišin kuvattiin marraskuisena iltana Helsingin Kansalaistorilla.

Mobilisoitujen omaiset ovat perustaneet Magadanissa yhdistyksen, joka on yrittänyt asianajajien avulla palauttaa miehiä esimerkiksi terveyteen, perhetilanteeseen, ikään tai työhön vedoten. Grišinin tietojen mukaan 54 ihmistä onkin päässyt kotiin.

Omaiset ovat hänen mukaansa kuitenkin usein enemmän huolissaan sotilaiden huonosta varustuksesta kuin itse pakko-otosta. Someryhmissä mobilisoiduille on kerätty villasukkia ja säilykkeitä. Julkinen valta on osallistanut ihmisiä sotaan järjestämällä keräyksiä.

Vähemmistökansojen asuttamissa tasavalloissa Dagestanissa, Burjatiassa ja Magadanin naapurissa Jakutiassa liikekannallepano herätti protesteja, mutta venäläisillä alueilla mielenosoituksia ei ole juuri nähty.

”Ihmiset suhtautuvat mobilisaatioon kuin luonnonvoimaan, aivan kuin siitä eivät olisi päättäneet valtio ja Putin, vaan itse Jumala olisi sen lähettänyt venäläisten vitsaukseksi”, Grišin sanoo.

Grišinin mukaan Venäjän vallanpitäjät nojaavat kansan tukeen.

”Jos he näkevät, että sota on niin epäsuosittu että se uhkaa heitä itseään, he lopettavat sen. Sen sijaan jos he näkevät, että mobilisaation avulla he voivat voittaa, he jatkavat.”

Mobilisaatio on aiheuttanut ihmisissä hätäännystä. Siksi se on päätetty toistaiseksi lopettaa.

Sota ja sen seuraukset jakavat Venäjällä ihmisiä ja perheitä.

Grišinin isä on ilmoittanut, että jos olisi nuorempi, lähtisi vapaaehtoisena taistelemaan Ukrainaa vastaan.

Mediassa sodasta pystyi kirjoittamaan sen alussa. Sensuurilakien tultua voimaan materiaalit piti poistaa.

Silti esimerkiksi liikekannallepanoa ja sodan taloudelle aiheuttamaa taakkaa on mahdollista Grišinin mukaan käsitellä. Hän on kirjoittanut myös tappioista. Tärkeintä on mainita, että Venäjä kiistää kaiken.

”Käytämme niitä mahdollisuuksia, mitä meillä vielä on, vaikka niitä tuntuu olevan koko ajan vähemmän.”

Vastikään Grišin kirjoitti 155. prikaatin tapauksesta. Siinä kyseessä oli 6. marraskuuta internetiin ilmestynyt teksti, jossa Venäjän Tyynenmeren laivaston merijalkaväen sotilaat kertoivat suurista tappioista Ukrainan Donbasin Pavlivkassa.

Niin sanotun suurten sotapäälliköiden huolellisesti suunnitteleman operaation tuloksena olemme menettäneet neljässä päivässä 300 kaatuneina, haavoittuneina ja kadonneina, tekstissä kerrottiin.

Venäläiset sotabloggarit pitivät tietoja oikeansuuntaisina.

Grišinin mukaan monet Magadanista mobilisoidut eivät ole viikkoihin olleet yhteydessä omaisiinsa.

”Herää kysymys, eikö yhteyttä ole vai eikö näitä ihmisiä enää ole.”

” Grišin arvioi, että sekä sodan kannattajat että vastustajat ovat vähemmistössä.

Suuri osa venäläisistä hankkii tietonsa somesta. Telegramin merkitys korostuu, kun Facebook ja Instagram on suljettu.

Somekanavilla näkee Grišinin mukaan kahtalaista vallanpitäjien kritiikkiä. Toiset ovat tiukasti sotaa vastaan. Toiset taas haukkuvat Putinia pehmeydestä, kun tämä ei ole käyttänyt Ukrainassa ydinasetta.

”Vaikka ihmiset käyttävät VPN-yhteyttä, televisionkatsojista harva menee Doždin, BBC:n, Meduzan ja Mediazonan sivustoille.”

Grišin arvioi, että sekä sodan kannattajat että vastustajat ovat vähemmistössä. Suurin osa venäläisistä asettuu siihen väliin, ja heidän sieluistaan taistellaan.

”Luulen, että ihmiset ovat väsyneitä sotaan, eivätkä ymmärrä, miksi sitä käydään. Olen keskustellut mobilisoituja auttavien vapaaehtoisten kanssa. Heidän voisi kuvitella kannattavan patrioottista linjaa, mutta kun kysyn sodan oikeutuksesta, he kieltäytyvät vastaamasta.”

” Monet tunnetut ukrainalaistaustaiset yrittäjät tukevat julkisesti sotaa.

Magadanin alueella historia kietoutuu nykypäivään ainutlaatuisella ja surullisella tavalla.

Kolyma-joen mukaan tunnettu alue oli yksi Stalinin vankileirien saariston pahamaineisimpia osasia, jonne syyttöminä tuomittuja lähetettiin kaivamaan kultaa hirvittäviin olosuhteisiin.

”Lähettää Kolymaan tarkoittaa Venäjällä lähettää kuolemaan”, kuvaa Grišin.

Monet tuomituista olivat kotoisin Ukrainasta. Alueella asuu nykyisinkin paljon ukrainalaisten jälkeläisiä. Heidän suunsa ovat kuitenkin supussa.

Alueen ukrainalaisten yhdistyksen puheenjohtaja tukee erikoisoperaatiota.

Myös monet tunnetut ukrainalaistaustaiset yrittäjät kuten esimerkiksi kultakaivosten omistaja Aleksandr Basanski tukevat julkisesti sotaa.

”He uskovat menettävänsä bisneksensä, jos kääntyisivät sotaa vastaan”, Grišin sanoo.

Myös Magadanin sukutaustaltaan ukrainalainen kaupunginjohtaja Juri Grišan kannattaa ”erikoisoperaatiota”. Hänen poikansa asuu Ukrainassa, ja isä on irtisanoutunut jälkeläisestään. Grišinille tämä tuo mieleen neuvostoajat.

”Pelko puhuu hänessä, ei hän itse”, hän sanoo.

Suhde Gulagiin on Magadanissa kaksijakoinen.

Viranomaiset muistavat yhä poliittisten vainojen uhreja, mutta kesällä kaupungissa paljastettiin muistomerkki vankeja kiduttaneen NKVD:n työntekijöille.

Magadanin alueella on perustettu komissio, joka aikoo selvittää, kuinka moni Kolyman vangeista oli todella tuomittu poliittisin perustein. Grišin uskoo, että tarkoituksena on osoittaa, että moni päätyikin Siperiaan omaa syytään.

” ”Valta voi horjahtaa, jos elintaso romahtaa tai läheisiä aletaan tuoda kotiin ruumisarkuissa.”

Magadanin alueen talous perustuu yhä kultakaivoksiin. Nyt länsimaat ovat kieltäneet venäläisen kullan tuonnin.

”Kultaa myydään ilmeisesti Kiinaan ja Intiaan niin suurella alennuksella, että sen kaivu alkaa olla kannattamatonta”, sanoo Grišin.

Alueen suurin kultayhtiö oli kanadalainen Kinross, joka on nyt kuitenkin myynyt kaivoksensa venäläisille pilkkahintaan.

Venäjä on Grišinin mukaan umpikujassa.

”Valta seisoo kahdella jalalla. Toinen on elintaso, toinen on tiedon puute. Valta voi horjahtaa, jos elintaso romahtaa tai läheisiä aletaan tuoda kotiin ruumisarkuissa.”

Grišin sanoo, ettei ole koskaan kuvitellutkaan voivansa asua Venäjän ulkopuolella. Suomessakin hän käyttää aikansa seuratakseen Venäjän asioita ja pitääkseen yhteyttä perheeseensä.

”Haluaisin, että Venäjä muuttuu. Haluan myös tehdä kaikkeni, jotta sota loppuisi. Uskon, että ihmiset alkavat ajatella, mitä tapahtuu ja ottavat ensimmäisiä askelia. On jaksettava selittää asioita heille. Avain muutokseen on totuus.”