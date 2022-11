Floridan kuvernööri Ron DeSantis nousi kertaheitolla presidenttipelin ytimeen.

Washington

Paperilla hän on täydellinen.

Yalen ja Harvardin kasvatti, yliopiston baseball-joukkueen kapteeni, ura asevoimien lakimiehenä. Kaunis vaimo ja kolme kuvauksellista lasta.

Nyt listan jatkoksi pystyy lisäämään vaalivoiton, joka voi siivittää hänet vielä Yhdysvaltojen ylimmälle huipulle: Valkoiseen taloon.

Tiistaina Floridan kuvernööri Ron DeSantis, 44, nousi kertaheitolla kaikkien huulille. Hän tuli valituksi jatkokaudelle huikaisevalla äänivyöryllä ja johdatti republikaanit osavaltiossaan helppoon voittoon. Hän saavutti Floridassa sen, mistä puolue oli valtakunnallisesti haaveillut.

Vaikka näissä vaaleissa vastustajia olivat demokraatit, keskeisin voitto tuli ehkä omasta puoluetoverista: entisestä presidentistä Donald Trumpista. Kontrasti luuseriksi leimatun Trumpin ja sankariksi suitsutetun DeSantisin välillä ei olisi voinut olla suurempi.

Mutta kuka tämä mies oikein on?

Ron DeSantis sai vaaleissa murskavoiton.

Vain viisi vuotta sitten DeSantis oli vähän tunnettu edustajainhuoneen rivijäsen. Hän oli kertaalleen yrittänyt senaattiin mutta vetäytynyt kilvasta.

Kaikki muuttui, kun silloinen presidentti Trump kiinnitti huomionsa DeSantisiin. Hän piti näkemästään: Ivy League -yliopistoissa koulutettu veteraani puhumassa kauniisti uudesta presidentistä.

Pian Trump ilmoitti olevansa valmis tukemaan häntä Floridan kuvernööriksi. Presidentin avulla altavastaajana pidetty DeSantis selviytyi täpärään voittoon.

Miehet alkoivat pitää yhteyttä. Trump kutsui DeSantisia ystäväkseen ja ylisti tätä ”kovaksi” ja nerokkaaksi.

Yhteinen sävel löytyi helposti, ovathan miehet poliittisesti varsin lähellä toisiaan, oikeistopopulisteja kumpikin.

DeSantis näytti imevän myös esiintymiseensä vaikutteita Trumpista: retoriikassa ja elekielessä alkoi esiintyä enenevissä määrin samoja piirteitä. Trump oli ehkä imarreltu, mutta sittemmin hän on ainakin puolivakavissaan syyttänyt DeSantisia tyylinsä varastamisesta.

Välit ovat viilenneet muutenkin. Se alkoi koronaviruksesta, joka siivitti DeSantisin uran nousukiitoon.

Ron DeSantis toivotti jatkokaudelle pyrkineen Donald Trumpin tervetulleeksi Floridaan vuonna 2020.

DeSantis päätti pelata koronaviruksen kanssa uhkapeliä.

Hän vastusti rajoituksia, sulkuja ja pakkoja silloinkin, kun kuolemien ja sairaalapotilaiden määrä oli huipussaan. Trump kehotti – vaikkakin vastahakoisesti – etätöihin ja eristäytymään.

Kuvernöörinä DeSantisilla oli myös valtaa. Kun muualla Yhdysvalloissa elettiin vielä poikkeusaikaa, Floridassa elämä palasi nopeasti lähes normaaliksi. Rannat, ravintolat ja yökerhot olivat täynnä ihmisiä, koulut pitivät ovensa auki, maskeja ei tarvinnut käyttää.

Sillä oli hintansa: kymmenettuhannet kuolivat. Floridassa virus teki huomattavasti pahempaa jälkeä kuin osavaltioissa, joissa rajoitukset olivat tiukat ja rokotuskattavuus korkea. Kriitikot antoivat kuvernöörille lempinimen ”DeathSantis”.

Poliittisen uran näkökulmasta uhkapeli kuitenkin kannatti.

DeSantis nousi konservatiivien sankariksi puolustaessaan kansalaisten oikeutta jatkaa elämäänsä haluamallaan tavalla. Osavaltion talous kesti hyvin, koska yritykset pystyivät jatkamaan toimintaansa lähes normaalisti.

”Vapaus on täällä jäädäkseen!” DeSantis paalutti vaali-illan voittopuheessaankin.

Hänen linjansa vetosi amerikkalaisiin laajemminkin: Floridasta tuli suuri ”covid-muuttoliikkeen” kohde.

Florida veti amerikkalaisia puoleensa pandemian aikana.

Trumpin makuun DeSantisista on alkanut tulla liiankin valovoimainen.

”Hän on kiittämätön”, Trumpin kerrotaan valittaneen lähipiirilleen. ”En ymmärrä, miksi hän ei arvosta minua enemmän.”

”Minä loin hänet.”

Trump tuntuu ajattelevan, että DeSantis on hänelle uransa velkaa. Hän on sittemmin korostanut auttaneensa tätä ensimmäisessä kuvernööri­kilvassaan ”tavalla, jota ei ole ennen nähty”.

Trump on myös arvioinut – ehkä ihan oikein – ettei DeSantisilla olisi ollut ”mitään mahdollisuuksia” voittoon ilman hänen apuaan.

Nyt kaksikon välit ovat ruvella, ja se on tullut myös näkyväksi.

Viime vuoden lopussa DeSantisilta kysyttiin haastattelussa, onko hän saanut tehosterokotuksen koronavirusta vastaan. Hän vaihtoi aihetta eikä vastannut kysymykseen.

Kiertelyn vuoksi Trump leimasi DeSantisin nössöksi, joka ei uskalla kertoa totuutta. DeSantis vastasi haukkumalla Trumpin koronavirus­politiikan ja kehotukset pysyä kotona. ”Minun olisi pitänyt vastustaa sitä paljon äänekkäämmin”, hän sanoi.

Ehkä vieläkin enemmän Trumpia hiertää se, ettei DeSantis ole missään vaiheessa ryhtynyt hänen vaalivilppi­valheidensa innokkaaksi levittäjäksi tai ilmaissut tukeaan hänen paluulleen presidentiksi.

Tiettävästi miehet eivät ole puhuneet kesän jälkeen.

Huippuyliopistoissa opiskellut DeSantis toimi myös baseball-joukkueen kapteenina.

DeSantis muistuttaa Trumpia monessa suhteessa.

Hän on yksilönvapauksien intohimoinen puolustaja. Hän on arvokonservatiivi ja populisti, jolle woke on kirosana. Hän pilkkaa vasemmistoa, lehdistöä ja eliittiä. Hän puhuu laittomista maahantulijoista vihamielisesti.

Esiintyjänä DeSantis kuitenkin kalpenee oppi-isälleen. Hän on vahakasvoinen ja vakava, joskus kömpelökin, eikä innosta yleisöä samaan tapaan. Vaali-illan voitonpuhe oli häneltä poikkeuksellisen sulava suoritus.

Parrasvalojen ulkopuolella DeSantisin kerrotaan olevan sosiaalisilta taidoiltaan kyvytön tai varsin piittaamaton. Hänen sanotaan pitävän usein korvakuulokkeita vältelläkseen keskustelua.

”Ron on parhaimmillaan paperilla. Kun hänet tapaa – voi luoja”, nimettömänä pysytellyt floridalaispoliitikko kuvaili The New Yorker -lehdelle.

Samaa viestiä kertoo toinenkin kollega. ”Kun hän tulee tapaamiseen, hän ei ota muita huomioon. Ei katsekontaktia, ei mitään tai vain vähän vuorovaikutusta.”

Suomalaisittain se ei kuulosta yhtä pahalta, mutta Yhdysvalloissa tämän tason poliitikolta on tapana odottaa ihan muuta.

DeSantisilla kuitenkin on jotain, mitä Trumpilla ei: kurinalaisuutta ja malttia.

Trump on arvaamaton ja avustajakuntansa mukaan haluton kuuntelemaan neuvoja, ja juuri se hiertää republikaani­puolueen sisäpiiriä.

Heidän näkökulmastaan ongelma ei ole valehtelu, rasismi tai piittaamattomuus demokratiasta. Ongelma on poliittisen johdon­mukaisuuden puute ja kyvyttömyys keskittyä.

Ehkä DeSantis voisi hyödyntää Trumpin herättämän oikeistopopulistisen energian uudella, sivistyneemmällä tavalla?

Varsinaista uuden aikakauden johtajaa republikaanit eivät DeSantisista saisi. Hän on kyllä trumpisti, mutta laskelmoiva sellainen. Hän ei pyrkisi lopettamaan kansan kahtiajakoa, ehkä jopa korostaisi sitä entisestään.

Trump tervehti vieraita Mar-a-Lagossa vaalipäivänä.

Hurrikaani Ian jätti syksyllä jälkeensä pahat tuhot Floridassa. DeSantis tervehti kannattajaansa tiedotustilaisuuden jälkeen.

Kuvernöörinä DeSantis on onnistunut jättämään jälkensä Floridaan, piti siitä tai ei. Osavaltio näyttäytyy dynaamisena ja omapäisenä, vähän kapinallisenakin. Ilmapiiri houkuttelee monia.

”Ennen tänne muutettiin sään ja rantojen takia. Nyt tänne muutetaan vapauden takia”, republikaanistrategi kuvaili muutosta.

Florida on useiden kulttuurisotien polttopiste. Vähemmistöjen oikeudet, seksuaalikasvatus ja oppikirjojen sisältö ovat toistuvasti julkisen riitelyn kohteena.

Tunnetuin esimerkki DeSantisin edistämästä lainsäädännöstä on don’t say gay -lisänimen saanut laki, jonka mukaan lapsille ei saa opettaa seksuaalivähemmistöistä ennen neljättä luokkaa tai ”ikään tai kehitysvaiheeseen sopimattomalla tavalla”.

”Emme tule koskaan antamaan periksi woke-laumalle. Tänne woke tulee kuolemaan!” DeSantis julisti voitonpuheessaan.

Siinä missä Trump saattoi vain leikitellä kulttuurisodan aihepiireillä, DeSantis on ryhtynyt toimeen. Hän on todella valjastanut osavaltionsa ajamaan oikeistolaista agendaa.

DeSantisin entinen apulaiskanslia­päällikkö David Clark kuvailee hänen hallintonsa peruspilareiksi perustuslakia, käytännöllisyyttä ja laskutaitoa.

”Hän on datanörtti, joka ymmärtää yksityiskohtia”, Clark sanoi The Financial Timesille. Kahden sivun tiivistelmän sijaan DeSantis valitsisi aina mieluummin täyspitkän version.

Vaalipäivän voitonjuhla.

Nyt DeSantis on suosionsa huipulla.

Voittoa osattiin odottaa, mutta ei tällaisin luvuin: jatkokausi kuvernöörinä irtosi lähes 20 prosenttiyksikön erolla.

DeSantisin johdolla myös puolue menestyi. Republikaanit saivat edustajainhuoneeseen neljä lisäpaikkaa Floridasta. Lisäksi DeSantis vetosi onnistuneesti latinoäänestäjiin, mikä herätti puolueessa toiveita siitä, että hän voisi onnistua puhuttelemaan tärkeää äänestäjäryhmää koko maassa.

Näistä syistä DeSantis on nyt presidentti­spekulaation keskiössä.

Jo pitkään on arveltu, että DeSantis on kiinnostunut ehdokkuudesta, vaikka hän ei ole sanonut sitä suoraan.

Mutta miten ja milloin se tapahtuisi?

Juuri nyt momentum olisi kohdallaan. Välivaalien tulos paljasti, että Trump ei ole voittamaton, ja omatkin tunnustivat sen. Konservatiivisen Foxin etusivulla oli näkyvästi mielipidekirjoitus, jossa DeSantisia kutsuttiin republikaanipuolueen uudeksi johtajaksi. ”DeFuture”, julistettiin The New York Postin etusivulla.

Mutta.

Vaikka asetelma on DeSantisille nyt suosiollinen, Trumpilla on yhä paljon tukijoita, vaikutusvaltaa ja rahaa. Jos Trump sanoisi republikaaniäänestäjille, että DeSantis on vastustaja ja vihollinen, moni todennäköisesti kuuntelisi häntä.

Useaan otteeseen on odotettu, että tuki Trumpin ympäriltä lakoaisi. Edes Capitolin valtaus ei lopulta sitä tehnyt.

On myös hyvin mahdollista, että moni pitää siitä ajatuksesta, että DeSantis lähtisi ehdolle. Mutta ovatko he nähneet hänen esiintyvän? Ovatko hänen karismansa ja taitonsa riittävällä tasolla? On lopulta hyvin eri asia pyrkiä presidentiksi kuin kuvernööriksi.

DeSantis oli ehkä toivonut, että hänelle avautuisi reitti presidentti­ehdokkuuteen ilman repivää taistelua Trumpia vastaan.

Mutta jos niin ei käy, onko hän valmis taistelemaan sen eteen?

Selvää joka tapauksessa on, että tuki Trumpin ajamille asioille ei ole kadonnut mihinkään.

Ihmiset voivat olla kyllästyneitä ex-presidentin sirkukseen. Se ei kuitenkaan tarkoita, että he olisivat kyllästyneet hänen aatemaailmaansa.