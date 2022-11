Viron pääministerin mielestä emme saa antaa Venäjän vaikuttaa turvallisuuspoliittiseen päätöksentekoomme.

Venäjä ymmärtää ainoastaan sotilaallista painetta, uskoo Viron pääministeri Kaja Kallas. Ja nyt Ukrainalla menee sotilaallisesti hyvin.

Vastahyökkäys on edennyt syksyn aikana nopeasti. Viime viikon lopulla Ukraina sai takaisin haltuunsa Hersonin kaupungin.

”Niin kauan, kun he etenevät, on meidän tehtävämme auttaa heitä puolustamaan maataan”, Kallas sanoi tiistaina haastattelussa Viron suurlähetystössä Helsingissä.

Sen sijaan meidän tehtävämme ei Kallaksen mukaan ole määritellä, milloin Ukrainan tulisi suostua rauhanneuvotteluihin. Päätös on Ukrainan.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov syytti Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä rauhanneuvotteluiden seisottamisesta puhuessaan rikkaiden maiden G20-ryhmän huippukokouksessa tiistaina.

Venäjän kanssa neuvottelu ei ole kuitenkaan yksinkertaista, kun se on tunkeutunut itsenäisen valtion alueelle. Virolla on tästä karvas kokemus.

Toisen maailmansodan aikana Suomi päätti sotia, Viro neuvotella, Kallas huomauttaa.

”Te menetitte maata ja ihmisiä, mutta säilytitte kaikkein tärkeimmän eli vapauden”, hän sanoo.

”Meidän johtajamme ajattelivat, että pelastaisimme ihmisemme, jos neuvottelisimme. Mutta menetimme vapauden ja asemamme itsenäisenä valtiona. Ja lopulta menetimme myös ihmisiä ja omaisuutta. Käytännössä menetimme kaiken.”

Kallas osallistui Helsingissä Suomen ja Viron yhteistyötä käsittelevään seminaariin Säätytalolla. Paikalla oli myös Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) ja muita ministereitä.

Marinia ja Kallasta on Ukrainan sodan aikana kumpaakin kiitelty kansainvälisissä medioissa arvojohtajuudesta ja tiukasta linjasta suhteessa Venäjään. Perinteisesti Suomella ja Virolla on silti ollut hyvin erilaiset asenteet suurta naapuriaan kohtaan.

”Olen todella, todella iloinen, että Suomi nykyisin kuuntelee Viroa tässä asiassa”, Kallas sanoo.

”Suhtautumisemme Venäjään on ollut oikea, joten olen iloinen, että Suomi on ottanut saman kannan. Ymmärrän, että tämä tarkoittaa oikeastaan täyskäännöstä politiikallenne tässä suhteessa.”

Viron pääministeri Kaja Kallas näkee Suomen puolustuksessa yhteneväisyyksiä omaan maahansa.

Asenteissa on yhä eroa, ainakin jos sitä mittaa esimerkiksi Ukrainalle lahjoitetussa avussa. Kielin maailmantalouden instituutin mukaan Viro tukee Ukrainaa paljon Suomea suuremmilla rahasummilla. Erityisen suureksi ero kasvaa, kun lahjoitukset suhteuttaa bruttokansantuotteeseen.

Kallas ei nosta tätä esiin vaan korostaa, että meidän on tärkeää pysyä nyt yhtenäisinä.

Kun Suomesta ja Ruotsista tulee Naton täysivaltaisia jäseniä, vahvistuu myös puolustusyhteistyö. Kallas näkee Viron ja Suomen puolustusjärjestelmissä paljon samaa.

Molemmilla on voimakas armeija ja varusmiespalvelus. Kumpikin myös käyttää maanpuolustukseen yli Naton edellyttämät kaksi prosenttia. Vuoteen 2024 mennessä Viro aikoo nostaa luvun kolmeen prosenttiin, Kallas kertoo.

Suomen Nato-jäsenyydeltä Kallas odottaa lisää yhteisiä sotaharjoituksia ja ”erittäin konkreettisia suunnitelmia siitä, kuinka puolustamme Suomea, Itämerta ja Viroa.”

”Odotan myös tietojenvaihtoa liittyen tiedustelutietoon ja kaikkeen sellaiseen tietoon, joka vaikuttaa puolustukseemme ja turvallisuuteemme.”

Pohjoismaissa on viime aikoina paljastunut useita epäilyksiä Venäjän hyväksi vakoilusta. Kallasta se ei yllätä.

”Venäjän suurlähetystöt ovat erittäin suuria kaikissa maissa. Eivätkä ne ole suuria siksi, että heillä olisi paljon diplomaatteja, vaan koska heillä on tiedustelutehtävissä toimivia ihmisiä.”

Viro on vastannut tilanteeseen karkottamalla venäläisiä diplomaatteja. Osa heistä on joka tapauksessa pidettävä maassa, sillä Viron on turvattava oman suurlähetystönsä toiminta Venäjällä.

Lue lisää: Syyttäjä: Venäjän myyriä jahdattiin vuosia, toinen ”avain­asemissa” Säpossa ja puolustus­voimissa

Lokakuussa Viron parlamentti riigikogu hyväksyi julkilausuman, joka julistaa Venäjän terroristiseksi valtioksi. Aiemmin vastaavat julistukset ovat tehneet Liettua ja Latvia.

”Terroristi pyrkii pelottelemaan ihmisiä ja estämään meitä tekemästä sellaisia päätöksiä, joita muuten tekisimme”, Kallas sanoo.

Venäjä toimii juuri näin. Se terrorisoi ihmisiä erilaisilla vaatimuksilla ja uhkauksilla, kuten ydinuhalla, Kallas huomauttaa.

Venäjän pelko ei saa vaikuttaa Suomen tai Viron turvallisuus­politiikkaan, Kallas ajattelee.

Kallas on valmis keskustelemaan Venäjän asemasta uudelleen sitten, kun se on vetänyt joukkonsa Ukrainasta, maksanut jälleenrakennuksesta ja kantanut vastuunsa – ei ainoastaan sotarikoksista – vaan myös muista rikoksista ja väkivaltaisuuksista.

Lue lisää: Sähkö­šokkeja ”huvin vuoksi” ja seksuaalista väkivaltaa: YK kertoo Ukrainan ja Venäjän sota­vankien kidutuksesta

Meidän ei pitäisi antaa Venäjään kohdistuvan pelon vaikuttaa turvallisuus­politiikkaamme, Kallas toteaa. Jotkut ovat olleet huolissaan esimerkiksi siitä, että jos Naton seuraava pääsihteeri valittaisiin itäisestä Euroopasta, se näyttäytyisi Venäjällä provokaationa.

”Se on täysin väärä tulkinta, koska siten osoitamme, että se, mitä Venäjä ajattelee puolustus­yhteistyöstämme, vaikuttaa päätöksiimme.”

Naton on tarkoitus valita seuraaja nykyiselle pääsihteerille Jens Stoltenbergille ensi vuonna.

Myös Kallaksen nimi on noussut esiin, kun tiedotusvälineet ovat arvuutelleet, kuka tehtävään valitaan. Olisiko hän valmis jättämään kansallisen politiikan ja siirtymään sotilasliiton johtoon?

Viron pääministeri naurahtaa.

”Jos sellainen vaihtoehto olisi, voisimme keskustella siitä. Mutta pidän sitä erittäin epätodennäköisenä.”

Toistaiseksi Kallaksen tähtäimessä on, että hänen reformipuolueensa voittaa ensi maaliskuun parlamenttivaaleissa.