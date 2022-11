Välivaalien tulokset ja ovensuukyselyt kielivät siitä, että Trumpin sirkuksen paluu ei enää laajemmin innosta amerikkalaisia, kirjoittaa HS:n ulkomaan­toimittaja Pekka Mykkänen.

Senaattorivaaleissa hävinnyt republikaani Don Bolduc kampanjoimassa New Hampshiren osavaltion Hollisissa syyskuussa.

Yhdysvalloissa tiistaina järjestetyt niin sanotut välivaalit synnyttivät niin sekavan lopputuloksen, että niistä on oikeastaan lupa sanoa mitä tahansa.

Yhä käynnissä olevan tuloslaskennan perusteella republikaanit saattavat saada kongressin molempiin kamareihin enemmistön, mutta silti demokraattien katsotaan saaneen vaaleissa makean voiton.

Ristiriitaisen oloista tulkintaa perustellaan sillä, että demokraattien ennakoitiin häviävän paljon rankemmin kuin nyt näyttää käyvän. Se antaa demokraattipresidentille Joe Bidenille luvan haaveilla toisesta kaudesta ja pakottaa republikaanit miettimään, haluavatko he yhä ottaa riskin ja lähteä Donald Trumpin kelkassa kohti vuoden 2024 presidentinvaaleja.

Viime vuosina amerikkalaiset on pantu epäilemään demokraattisen järjestelmänsä toimivuutta, ja pelottavan suuri osa republikaaneista on päättänyt uskoa Trumpin luomaan valetodellisuuteen.

Vastapuolen mollaamisesta mahdollisimman julmilla sanamuodoilla on tullut hyväksyttävää, ja pohdinnat jopa sisällissodan mahdollisuudesta ovat jo aivan normalisoitunut puheenaihe.

Katsaus eri puolilla maata kirjattuihin tuloksiin ja äänestysten yhteydessä tehtyihin laajoihin ovensuukyselyihin synnyttää ajatuksen, että ehkä amerikkalaiset halusivat ainakin pienen tauon kiihkoilulta ja suoranaiselta hulluudelta.

Vaikka kongressiin valittiin monia oikean äärilaidan ehdokkaita, moni jäi myös valitsematta. Axios-sivuston koostaman tilaston mukaan Trumpin tukemista näkyvistä republikaani­ehdokkaista kuvernööreiksi, senaattoreiksi tai kongressi­edustajiksi ainakin kymmenen kärsi tappion, minkä lisäksi monen muun tilanne on yhä epäselvä.

Esimerkiksi New Hampshiressa senaattoriksi pyrkinyt, Trumpin siunaama entinen armeijan kenraali ja salaliittoteorioissa rypenyt Don Bolduc hävisi demokraatille. Trump hyökkäsi vaalien jälkeen Bolducia vastaan ja väitti hänen hävinneen siksi, että Bolduc oli irtautunut kampanjansa keskellä väitteestä, jonka mukaan Bidenin vaalivoitto Trumpista vuoden 2020 vaaleissa perustui laajaan petokseen.

Mutta kuka tietää, ehkä osa äänestäjistä käänsi päänsä Bolducille hänen viljelemän kissanhiekka­salaliittoteorian takia. Kuulostaa kahjolta Only in America -jutulta, ja sitä se onkin.

Bolduc on yksi lukuisista konservatiiveista, jotka ovat levittäneet väitettä, että nykynuoriso on niin sekaisin, että heistä jotkut haluavat omaksua kissan identiteetin. Ja siksi joissakin amerikkalais­kouluissa heitä varten on kissanhiekkalaatikot tarpeiden tekemistä varten.

Kyseessä on äärikonservatiivien kehittämä uusi ja valheellinen tapa hyökätä seksuaali- tai sukupuoli­vähemmistöjä vastaan. Human Rights Campaign -järjestön mukaan näin tehdään, jotta tukijoukkoihin saataisiin mukaan ”kaikkein äärimmäisimpiä ja vaarallisimpia” äänestäjiä.

” Tämän viikon vaaleja on mahdoton irrottaa Trumpista.

Ovensuukyselyissä kävi ilmi, että yleisin huolenaihe amerikkalaisille vaaleissa oli inflaatio, eivät identiteetti­kysymykset tai kulttuurisodat. Mutta on syytä panna merkille sekin, että toiseksi yleisimmin amerikkalaiset ilmoittivat äänestäneensä aborttioikeuteen liittyvistä syistä.

Viime kesänä Trumpin nimitysten myötä konservatiivi­enemmistöiseksi muuttunut korkein oikeus teki päätöksen, joka kumosi koko maata koskevan aborttioikeuden Yhdysvalloissa. Tiistaina moni amerikkalainen ilmaisi, että tuomarit menivät liian pitkälle.

Viidessä osavaltiossa järjestettiin kansanäänestyksiä abortti­lainsäädännöistä, ja niissä kaikissa enemmistö joko tuki abortin laillistamista tai vastusti aborttioikeuteen liittyviä kiristyksiä.

Ovensuukyselyissä 61 prosenttia äänestäjistä kertoi olevansa ”vihaisia” tai ”pettyneitä” korkeimpaan oikeuteen ja 60 prosenttia ajatteli, että lain tulisi sallia abortit.

Donald Trump kannattajiensa kanssa Trumpin Mar-a-Lagon kartanolla Floridassa tiistaina, kun Yhdysvalloissa odoteltiin välivaalien tuloksia.

Tämän viikon vaaleja on mahdoton irrottaa Trumpista, koska hän kampanjoi niissä niin innokkaasti ja koska vaaleissa oli ehdolla noin 300 republikaania, jotka ovat ratsastaneet Trumpin demokratian luottamuspohjaa jäytävillä vaalipetossaduilla.

Lisäksi Trumpin odotetaan antavan jo ensi viikolla ”hyvin suuren ilmoituksen”, joka tarkoittanee sitä, että hän pyrkii jälleen presidentiksi vuoden 2024 vaaleissa. Suuri sirkus on siis palaamassa amerikkalaisten elämään – tai ainakin yrittää.

The Atlantic -lehden Tom Nichols kirjoitti välivaalien olleen voitto demokratialle, mutta on liian aikaista huokaista helpotuksesta, koska vielä ei ole tiedossa, ”kuinka moni republikaani on halukas nousemaan mukaan entisen presidentin henkilökohtaiselle Titanicille metsästämään uusia jäävuoria”.

”Emme ole vielä alkuunkaan päässeet eroon Trumpin henkilökultista”, Nichols kirjoitti.

Välivaalien ovensuukyselyistä saa silti osviittaa siitä, miten innokkaasti tai paremminkin innottomasti Trumpin ”suureen ilmoitukseen” ehdokkuudesta tullaan suhtautumaan. Äänestäjistä 39 prosenttia kertoi, että heillä on Trumpista myönteinen käsitys, kun 58 prosenttia suhtautuu häneen kielteisesti.

Kun ihmisiltä kysyttiin, halusivatko he kongressivaaleissa äänestäessään osoittaa tukeaan Trumpille, 16 prosenttia sanoi halunneensa. 28 prosenttia taas kertoi, että he osoittivat äänestyspäätöksellään vastustavansa Trumpia.

Ehkä tärkein kyselytulos oli se, että 54 prosenttia sanoi, ettei Trump ollut näissä vaaleissa minkäänlainen tekijä. Häntä ilmankin osataan jo ihan hyvin olla. Sitä paitsi on tullut jo tavaksi, että Trumpin lupaama suuri vaalivoitto ei toteudu.