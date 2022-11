Aselevon sopimisesta on yli viikko, mutta nälän­hätä ei helpota

Humanitääristen järjestöjen mukaan Tigrayn alueella olevat miljoonat ihmiset eivät ole edelleenkään saaneet ruokaa, lääkkeitä, polttoainetta ja muita elintärkeitä tarvikkeita.

Yli viikko sitten sovittu aselepo Etiopiassa ei ole helpottanut miljoonien siviilien nälänhätää ja sairauksien hoitoa konfliktin ydinalueella Tigrayssa, vaikka näin piti tapahtua.

Etiopiassa kaksi vuotta käynnissä olleessa sisällissodassa nähtiin viime viikolla varovaisen myönteinen käänne, kun Etiopian hallitus ja Tigrayn kapinallisjoukot allekirjoittivat sopimuksen aselevosta.

Neuvotteluja oli käyty hallituksen ja Tigrayn kapinallisten välillä pitkään Afrikan unionin välittämänä, mutta saavutukset olivat jääneet vähäisiksi.

Etiopian sisällissota on yksi maailman tuhoisimmista konflikteista, ja Yhdysvaltain YK-lähettilään Linda Thomas-Greenfieldin mukaan se vertautuu tuhoiltaan Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa.

Niinpä pitkään odotettu aselepo nähtiin erittäin myönteisenä käänteenä, jota esimerkiksi Afrikan unionin puheenjohtaja Macky Sall kutsui erinomaiseksi uutiseksi ja toivoi osapuolten jatkavan ”kohti pysyvää rauhaa”.

Lue lisää: Etiopiassa sovittiin tulitauko kaksi vuotta kestäneihin taisteluihin

Ensimmäiset tiedot aselevon vaikutuksista eivät ole kuitenkaan toivotunlaisia.

Humanitääristen järjestöjen mukaan Pohjois-Etiopiassa sijaitsevalla Tigrayn alueella olevat miljoonat ihmiset eivät ole edelleenkään saaneet ruokaa, lääkkeitä, polttoainetta ja muita elintärkeitä tarvikkeita.

Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja, Etiopiassa itsekin syntynyt Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi olevansa pettynyt tilanteeseen, kertoo brittilehti The Guardian.

”Ihmiset kuolevat hoidettavissa oleviin tauteihin. Monet kuolevat nälkään. Odotin, että ruoka ja lääkkeet liikkuisivat [Tigrayhin] saman tien. Näin ei ole tapahtunut.”

Etiopian hallitus ja sitä vastaan taisteleva Tigrayn kansan vapautusrintama (TPLF) sopivat aselevossa siitä, että hallituksen joukot purkavat Tigrayn alueen ympärillä olevan saarron ja sallivat ruuan, lääkkeiden ja muiden tarvikkeiden kuljetuksen, joka on ollut pitkään täysin pysähdyksissä. Tigrayn kapinallisjoukot vastaavasti suostuivat riisumaan joukkonsa aseista.

Etiopia on sisällissodan takia syvässä kriisissä. Sen talous on raunioina, ja Tigrayn alueella on humanitäärinen katastrofi. Alueella asuu arvioiden mukaan noin kuusi miljoonaa ihmistä, koko Etiopiassa noin 120 miljoonaa ihmistä.

Tigrayn alueen asukkaiden terveydenhuolto on jäänyt saarron takia lähes olemattomalle tasolle, ja perustarvikkeet ovat monin paikoin lopussa. YK:n tutkijat ovat syyttäneet pääministeri Abiy Ahmedin hallitusta rikoksista ihmisyyttä vastaan. Nälkää on käytetty aseena.

Sota alkoi 4. marraskuuta 2020, ja siihen on sekaantunut myös naapurivaltio Eritrean joukkoja Etiopian hallituksen liittolaisena. Kaikkien osapuolten uskotaan syyllistyneen sotarikoksiin.

Virallisen tiedon mukaan Etiopian hallitus ja Tigrayn kapinalliset neuvottelevat Kenian pääkaupungissa Nairobissa aselevon toteutuksesta, ja yksi pääaiheista on avun saaminen Tigrayn alueelle.

Etiopian hallitus julkaisi torstaina virallisen lausunnon, jossa se sanoi tekevänsä töitä, jotta ”huolto saadaan palautetta kaikkiin kaupunkeihin Tigrayssa ja viereisissä Amharan ja Afarin osavaltioissa”.

Vahvistamattomien tietojen mukaan myös viime päivinä joillakin Etiopian alueilla olisi käyty satunnaisia taisteluita, joihin olisi osallistunut erityisesti Eritrean joukkoja.