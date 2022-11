Kokonainen kylä on myynnissä 260 000 eurolla

Salto de Castron kylä on ollut pitkään tyhjillään, ja siitä on alun perin pyydetty jopa 6,5 miljoonan euron hintaa.

Autioituneen Salto de Castron lähialue tunnetaan ”tyhjentyneenä Espanjana”, jossa asuu vain hyvin vähän ihmisiä ja jossa on niukasti palveluita.

Espanjassa on myynnissä kokonainen kylä, kertovat muun muassa espanjalaismedia ABC ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Kylän nimi on Salto de Castro, ja siitä pyydetään Idealista-sivulla olevassa ilmoituksessa varsin maltillista 260 000 euron hintaa.

Aivan Portugalin rajalla Espanjan luoteisosassa sijaitsevan pikkukylästä on ajomatkaa pääkaupunki Madridiin noin kolme tuntia. Kylän erikoisuus on se, että siellä ei ole ollenkaan asukkaita.

Myynti-ilmoituksen mukaan kylässä on yli 40 rakennusta, majoitusliike, kirkko, kunnallinen uima-allas ja jopa koulu. Kylä on ollut autioituneena yli kolmen vuosikymmenen ajan.

Kylän nykyinen omistaja osti sen 2000-luvun alussa, BBC kertoo. Tarkoituksena oli tehdä siitä houkutteleva turistikohde, mutta eurokriisi esti nämä suunnitelmat.

Omistajaa edustavan yhtiön työntekijä Ronnie Rodríguez kertoi BBC:lle omistajan edelleen toivovan, että hänen unelmansa kylästä turistikohteena toteutuisi. Idealistan myynti-ilmoituksessa omistaja kirjoittaa seuraavasti:

”Myyn, koska olen kaupunkilainen ihminen enkä pysty huolehtimaan kylän kunnossapidosta.”

BBC:n mukaan myynti-ilmoitus on kerännyt viikossa yli 50 000 katselukertaa. Yli 300 ihmistä muun muassa Britanniasta, Ranskasta, Venäjältä ja Belgiasta on ilmaissut kiinnostuksensa ostaa kylän itselleen.

Salto de Castro rakennettiin 1950-luvun alussa. Se toimi asuinpaikkana rakennustyöntekijöille, jotka urakoivat lähistöllä. Kun rakennustyöt valmistuivat, työntekijät muuttivat pois. Kylä autioitui lopullisesti 1980-luvun loppupuolella.

BBC:n mukaan Salto de Castro on ollut aiemminkin myynnissä, mutta silloin siitä on pyydetty jopa 6,5 miljoonaa euroa. Ostajia ei ole ilmaantunut, ja hinta on romahtanut.

Kylän saaminen toimintakuntoon ei nykyiselläkään hinnalla halvaksi tulisi. Idealistan mukaan kylän saaminen sataprosenttisesti kunnostetuksi vaatisi noin 2 miljoonan euron investoinnin.