Vaalitulos Yhdysvalloissa on edelleen äärimmäisen tiukka. On mahdollista, että Georgian vaalitulos ja samalla koko senaatin enemmistö ratkeaa vasta toisella kierroksella joulukuussa.

Kun Yhdysvaltain välivaalien äänestyksen sulkeutumisesta tuli kuluneeksi jo lähes kaksi vuorokautta, oli lopullinen vaalitulos edelleen auki.

Selvää jo pitkään on ollut se, että vaalit eivät olleet republikaanipuolueelle sellainen menestys kuin monet odottivat etukäteen ja mitä puolueessa toivottiin. Niin sanottua ”punaista hyökyaaltoa” eli republikaanien kirkasta enemmistöä edustajain­huoneessa ja senaatissa ei nähty.

Välivaaleissa istuvan presidentin puolue kärsii lähes aina tappion, ja niin käy tälläkin kertaa Joe Bidenin edustamalle demokraattipuolueelle, mutta torstai-illan tietojen perusteella tappio on poikkeuksellisen pieni.

Edelleen on mahdollista, että republikaanipuolue saa enemmistön sekä senaatissa että edustajainhuoneessa.

Erityisesti edustajainhuoneen osalta republikaanien voittoa on ensimmäisestä vaali-illasta lähtien pidetty likipitäen varmana, vaikka puolueella ei ole vieläkään varmistettua 218 edustajan enemmistöä.

Torstai-iltana puoli yhdeksältä Suomen aikaan republikaanien vahvistettu paikkamäärä edustajainhuoneessa oli 209. Demokraattien vahvistettu paikkamäärä vastaavasti oli 186.

Esimerkiksi The New York Times huomautti vaaliseurannassaan, että republikaanien voitto voi jäädä hyvin niukaksi. Puolue oli johdossa yhteensä 221 vaalipiirissä. Jos se jäisi heidän lopulliseksi paikkaluvukseen edustajainhuoneessa, ero demokraatteihin olisi vain seitsemän paikkaa.

Senaatissa taistelu on sen sijaan huomattavasti tiukempi. Keskiviikkoillasta lähtien varmistettujen osavaltioiden tilanne on ollut se, että republikaaneilla on 49 senaattoria ja demokraateilla 48.

Yhteensä senaattoreita on sata, eli kolme paikkaa on vielä auki.

Tilanteesta tekee mutkikkaan se, että Georgian osavaltion senaattorinvaali ei ratkennut tiistaisessa äänestyksessä ollenkaan.

Georgian vaalilaki edellyttää, että senaattoriksi valittavan täytyy saada ensimmäisellä kierroksella yli 50 prosenttia äänistä, eivätkä sen enempää demokraattien istuva senaattori Raphael Warnock kuin republikaanien haastaja Herschel Walkerkaan ole onnistuneet siinä. On siis hyvin mahdollista, että voittaja ja samalla koko senaatin enemmistö ratkeaakin Georgiassa vasta toisella kierroksella 6. joulukuuta.

Kaksi muuta auki olevaa senaattorinpaikkaa ovat Nevadan ja Arizonan osavaltioissa.

Arizonassa näyttää todennäköiseltä, että istuva demokraattisenaattori Mark Kelly pitää paikkansa. Kun äänistä oli laskettu 70 prosenttia, Kellyn osuus äänistä oli 51,4 prosenttia. Hänen haastajansa, republikaanien Blake Masters oli saanut äänistä 46,4 prosenttia.

Arizonan ääntenlasku pitkittyy todennäköisesti vähintään perjantaille, mutta senaattorinpaikan odotetaan menevän demokraateille.

Niinpä suurinta jännitysnäytelmää käydään tällä hetkellä Nevadan osavaltiossa. Siellä äänistä oli Suomen aikaan torstai-iltana laskettu 83 prosenttia, ja republikaanien ehdokas Adam Laxalt johti äänestystä 49,4 prosentin ääniosuudella.

Ero istuvaan demokraattisenaattoriin Catherine Cortez Mastoon oli kuitenkin varsin kapea. Cortez Maston ääniosuus on tässä vaiheessa 47,6 prosenttia. Äänimäärässä Laxaltin ja Cortez Maston ero oli torstai-iltana noin 15 000 ääntä.

Suurin osa Nevadan osavaltion jäljellä olevista äänistä on laskematta nimenomaan Clarkin ja Washoen piirikunnissa, joissa Cortez Masto on saanut enemmistön äänistä.

Erityisen selvä ero on osavaltion isoimmassa piirikunnassa Clarkissa, jossa myös suurkaupunki Las Vegas sijaitsee. Siellä Cortez Masto johti Laxaltia viidellä prosenttiyksiköllä. On mahdollista, että hän menee vielä piirikunnan äänillä Laxaltin ohi.

Jos republikaani Laxalt voittaa Nevadan osavaltion kamppailun ja demokraatti Kelly puolestaan Arizonan, ratkaistaan senaatin enemmistö Georgiassa.

Jos tämän jälkeen Warnock voittaisi joulukuussa Walkerin, paikat jakautuisivat senaatissa jälleen tasan 50–50. Tällöin senaatin puheenjohtajana toimiva demokraatti­varapresidentti Kamala Harris antaa ratkaisevan äänen tasan menevissä äänestyksissä.

Näin ollen demokraateilla olisi senaatissa niukin mahdollinen enemmistö, kuten se on ollut viime presidentinvaaleista saakka.