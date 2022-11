Trumpin entisen suojatin Ron DeSantisin uskotaan haastavan Trumpin presidentinvaaleissa 2024. Trump julkaisi torstaina pitkän lausunnon, jossa hän syytti DeSantisia epälojaaliudesta.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump (vas.) on hyökännyt Floridan kuvernööriä Ron DeSantisia vastaan.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on jatkanut hyökkäyksiään äänivyöryllä Floridan kuvernööriksi valittua Ron DeSantisia vastaan.

Trump julkaisi torstaina pitkän lausunnon, jossa hän syytti DeSantisia epälojaaliudesta.

DeSantisin uskotaan tavoittelevan presidenttiyttä vuoden 2024 vaaleissa, kuten Trumpinkin. Trump on loukkaantunut siitä, että DeSantis on haastamassa hänet. Vuonna 2018 Trump auttoi DeSantisia kampanjassaan.

Viestissään Trump ei kiertelekään, että juuri siinä on ongelma.

”Hän sanoo, että ’keskityn nyt vain kuvernöörinvaaliin, en tiedä tulevaisuudesta’. No, kun puhutaan lojaaliudesta ja tyylistä, tuo ei ole oikea vastaus”, Trump kirjoitti Truth Social -palvelussa julkaisemassaan viestissä.

Republikaanipiireissä herätti huomiota jo ennen vaaleja, että Trump haukkui DeSantisia nimellä ”Ron DeSanctimonious” eli Hurskastelija-Ron.

Trump osallistui Floridassa muiden republikaanien kampanjatilaisuuksiin, ja DeSantis kampanjoi omillaan.

Trump on saanut ankaraa kritiikkiä republikaanien odotettua heikommasta vaali­menestyksestä. Demokraattipresidentti Joe Biden on erittäin epäsuosittu, ja presidentin puolue häviää välivaaleissa melkein aina. Republikaaneilla on vielä mahdollisuus saada enemmistö molemmissa kamareissa, mutta jos näin käy, voitto jää hyvin laihaksi.

Trumpin odotetaan julkistavan presidentinvaalikampanjansa lähipäivinä.