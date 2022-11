Ukrainan on odotettu lähiaikoina valtaavan takaisin koko Dneprjoen länsipuolen Hersonin alueella. Tällä hetkellä eteneminen on erittäin nopeaa.

Kuluneen vuorokauden aikana Ukraina on vallannut menettämiään asutuskeskuksia vauhdilla takaisin Etelä-Ukrainassa Hersonin hallinnollisella alueella Dneprjoen länsi­puolella.

Alueiden valtaaminen takaisin alkoi, kun Venäjä ilmoitti keskiviikkoiltana aloittavansa vetäytymisen koko Dneprin länsirannalta ja siirtävänsä joukkonsa Dneprin itäpuolelle.

Venäjä on pitänyt viime viikkoina ja kuukausina tiukasti kiinni asemistaan Dneprin länsipuolella, jossa sijaitsee suuri kaupunki Herson. Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö arvioi HS:lle keskiviikkona, että alueista ei ole haluttu luopua, koska niiden menettäminen Ukrainalle on Venäjälle iso propagandatappio.

Etelä-Ukrainassa isojen alueiden valtaaminen oli yksi Venäjän isoimmista onnistumisista sodan alkuvaiheessa. Sen tavoitteena oletettiin olevan pääsy Etelä-Ukrainan isoimpaan kaupunkiin Odessaan asti, mutta eteneminen pysähtyi jo selvästi ennen sitä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi väitti torstai-iltana pitämässään puheessa, että Ukraina olisi torstain aikana vallannut 41 asutuskeskusta maan eteläosissa.

”Tänään meillä on hyviä uutisia etelästä”, hän sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Osana puolustusoperaatiotamme jo kymmeniä Ukrainan lippuja on palautettu oikeutetuille paikoilleen.”

Zelenskyin ilmoittamat tiedot ovat samansuuntaisia kuin mitä HS:lle faktantarkistusta tekevä John Helin oli saanut vahvistettua torstai-iltana yhdeksän aikaan. Helin kuuluu työryhmään, joka ylläpitää päivittyvää sotatilannekarttaa.

”Näyttää siltä, että Ukraina vain kävelee eteenpäin ilman minkäänlaista vastarintaa”, Helin sanoi torstai-iltana.

Hersonin alueelta julkaistiin torstain aikana kuvia ukrainalaisista sotilaista Ukrainan lippujen kanssa takaisin vallatuilla alueilla.

Perjantaina alkuiltapäivästä Hersonin kaupungista julkaistiin Twitterissä ruutukaappaus videosta, joka näyttää, että Ukrainan joukot olisivat päässeet Hersonin kaupungin keskustaan asti. John Helin on vahvistanut HS:lle kuvan aitouden.

Hersonin kaupungin valtaaminen takaisin olisi Ukrainan armeijalle yksi sen suurimmista saavutuksista vastahyökkäyksensä aikana. Myös Hersonin alueen viranomaiset ovat uutistoimisto Reutersin mukaan kertoneet, että Hersonin kaupunki on ”lähes kokonaan” Ukrainan hallussa.

Hersonin kaupungin tilanteesta alkoi liikkua huhuja torstai-iltana. Jo perjantaiaamuna joidenkin Venäjä-mielisten lähteiden mukaan Venäjä olisi vetänyt joukkonsa jo kokonaan pois Hersonista.

Ukraina ei ole virallisesti ilmoittanut kaupungin takaisinvaltauksesta.

Aiemmin perjantaina kerrottiin, että Hersonin kaupungin lähellä sijaitseva Antonivkan silta on romahtanut kokonaan. Tuhoutuneesta sillasta on jaettu kuvia Telegram-kanavilla, ja myös Ukrainan yleisradioyhtiö Suspilne on julkaissut siitä kuvan. Todennäköisesti Venäjä on tuhonnut sillan vetäytyessään Hersonista.

Ukrainan alueellisen televisio- ja radioyhtiön Suspilne Hersonin julkaisema kuva romahtaneesta Antonivkan sillasta.

Noin puolitoista kilometriä pitkä silta on ainoa lähellä oleva Dneprjoen ylittävä ajoväylä kaupungista. Seuraava Dneprjoen ylittävä tieyhteys on yli 70 kilometrin päässä. Silta on ollut Venäjän miehittäjäjoukkojen kannalta kriittinen, koska Hersonissa olevien sotilaiden huoltaminen on erittäin vaikeaa ilman kunnon siltayhteyttä.

Alueelta julkaistiin perjantaina myös video, jossa venäläiset joukot ylittävät romahtaneen sillan viereen rakennettua ponttonisiltaa.

Torstain aikana sosiaalisessa mediassa alkoi levitä useita videoita, joissa ukrainalaisjoukot nostivat Ukrainan lippuja takaisin vallatuissa kaupungeissa Hersonin alueella. Tällaisia videoita julkaistiin muun muassa Kyselivkan, Posad-Pokrovsken ja Kalynivsken kaupungeista.

Tškaloven kaupungista julkaistiin torstai-iltapäivänä video, jossa ”Slava Ukraini” -huudon saattelemana nostettiin Ukrainan lippu rakennuksen välikatolle. HS on vahvistanut videoiden aitouden.

Stanislavin kaupungissa Ukrainan lippu nostettiin lippusalkoon paikallisten ihmisten laulun saattelemana.

Snihurivkan kaupungissa paikalliset heiluttivat Ukrainan lippuja kadulla, kun Ukrainan joukot olivat saaneet kaupungin takaisin itselleen.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi perjantaisessa tilannekatsauksessaan, että Ukraina todennäköisesti valtaa Dneprin länsipuolen kokonaan tulevina päivinä tai viikkoina.

Venäläisjoukkojen vetäytyminen joen itärannalle kestää jonkin aikaa, ja taistelut jatkuvat, kun ukrainalaiset joukot törmäävät edetessään venäläisten ennalta valmisteltuihin puolustuslinjoihin erityisesti Hersonin kaupungin ympäristössä, ISW kirjoittaa.

Toisin kuin monet länsimaat, ISW uskoo, että taistelut Ukrainassa eivät pysähdy tai ajaudu pattitilanteeseen edessä häämöttävän talven vuoksi. Talvisää voi ISW:n mukaan haitata huonosti varusteltuja venäläisjoukkoja, mutta hyvin varustellut ukrainalaiset tuskin pysäyttävät vastahyökkäyksiään talven takia. Jos taistelut pysähtyvät talven aikana, se johtuu pikemminkin logistisista haasteista tai erilaisten sotaoperaatioiden huipentumisesta molemmin puolin.

Kreml kaipaa kipeästi tulitaukoa, jotta se voisi koota joukkonsa uudelleen. Venäläiset viranomaiset pyrkivät kiireesti kouluttamaan 120 000:ta asevelvollista, jotka lähetetään rintamalle keväällä.

Ukraina kuitenkin pyrkii todennäköisesti vapauttamaan mahdollisimman suuren osan miehitetyistä alueista ennen venäläisten vahvistusten saapumista rintamalle. Talvinen tulitauko hyödyttäisi ISW:n mukaan vain Venäjän joukkoja, jotka käyttäisivät tilaisuuden hyväkseen vahvistaakseen puolustustaan ja jatkaakseen tuhoaan.