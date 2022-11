Nevadan ja Arizonan osavaltioissa lasketut postiäänet ovat kasvattaneet sikäläisten demokraattiehdokkaiden voitonmahdollisuuksia.

Yhdysvaltain demokraattipuolueessa on viime yönä Suomen aikaa kasvanut toivo siitä, että puolue saattaa aiempien odotusten vastaisesti voittaa senaatin enemmistön itselleen jo ennen ensi kuussa järjestettävää Georgian vaalin uusintakierrosta.

Nevadan ja Arizonan osavaltioissa lasketut postiäänet ovat kasvattaneet sikäläisten demokraattiehdokkaiden voitonmahdollisuuksia. Jos demokraatit voittavat molemmissa osavaltioissa, demokraattien enemmistö senaatissa varmistuu jo ennen lopullisen paikkajaon ratkaisevaa Georgian äänestystä joulukuun 6. päivä.

”Republikaanien tie voittoon on käymässä… kamalan ohueksi”, muotoili asian The New York Timesin Nate Cohn, joka on lehtensä pääanalyytikko vaalitulosten tulkinnassa.

Satahenkisen senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumer totesi toimittajille, että ”hyvältä tuntuu” ja koko ajan paremmalta. Hän oli kertonut soittelevansa osavaltioihin muutaman tunnin välein ja kuulevansa joka kerta parempia uutisia.

Republikaanit johtavat paikkajaossa nyt 49–48. Kahden paikan nappaaminen nostaisi demokraatit 50–49 johtoasemaan, mikä riittää puolueelle enemmistöasemaan, koska senaatin puheenjohtaja on demokraattipuolueen varapresidentti Kamala Harris.

Piinallisen hitaasti edenneessä ääntenlaskennassa Arizonassa istuva demokraatti­senaattori Mark Kelly on säilyttänyt runsaan viiden prosenttiyksikön kaulan republikaani Blake Mastersiin. Johtoaseman arvellaan kaventuvan, mutta ei kaatuvan, kun ääniä on noin 18 prosenttia eli puolisen miljoonaa laskematta.

Tilanne on kuitenkin liian täpärä, että amerikkalaismedia uskaltaisi julistaa Kellyä voittajaksi.

Nevadassa tilanne on vielä tiukempi. Siellä republikaanihaastaja Adam Laxalt johti istuvaa demokraattisenaattoria Catherine Cortez Mastoa 9 000 äänellä, kun äänistä 90 prosenttia oli laskettu. Johtoasema oli kaventunut sitä mukaa kun postiääniä saatiin laskettua.

The Hill -lehti kertoi, että ääntenlasku jäljellä olevilta alueilta, erityisesti runsasväkisessä Clarkin piirikunnassa, johon Las Vegas kuuluu, on antanut molempien puolueiden edustajille syyn toivoa voittoa. Viranomaisten mukaan vaalituloksen selviäminen voi viedä päiviä.

Suurin osa äänistä on laskematta Clarkin ja Washoen piirikunnista, joissa asuu noin 90 prosenttia Nevadan asukkaista. Masto johtaa molemmissa piirikunnissa. Demokraatteihin valaa toivoa sekin, että vuoden 2020 presidentinvaaleissa molemmat piirikunnat kallistuivat demokraateille: Clark noin yhdeksän prosenttiyksikön erolla ja Washoe runsaalla neljällä prosenttiyksiköllä.

Kyselyjä tekevän BSP Researchin perustaja Matt Barreto arveli The New Yorker -lehdelle, että Masto ohittaa äänissä Laxaltin perjantain aikana. Hän uskoi, että laskematta olevat postiäänet ja jäljellä olevat latinojen äänet ovat molemmat kasvattamassa pottia Mastolle, Yhdysvaltain historian ensimmäiselle naispuoliselle latinosenaattorille.

Republikaanit odottivat viime tiistain vaaleissa ”punaista aaltoa”, jossa erityisesti entisen presidentin Donald Trumpin tukemat ehdokkaat menestyisivät. Näin ei ole käynyt.

Vielä edes kongressin 435-jäsenisen alahuoneen edustajainhuoneen tilanne ei ole ratkennut. Republikaanien uskotaan saavan edustajainhuoneeseen niukan enemmistön, mutta esimerkiksi CNN on esitellyt matemaattista mahdollisuutta, jonka mukaan demokraateilla on mahdollisuus lievään enemmistöön sielläkin.