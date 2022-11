Tapaamisen ykkösaihe lienee Taiwan. Kiinalaisia ärsyttää, että Yhdysvallat on luvannut informoida Taiwania Xi ja Biden tapaamisesta.

Kiinan presidentti Xi Jinping ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tapasivat maanantaina Indonesian Balilla pidetyn G20-maiden huippukokouksen yhteydessä.

Kyseessä oli ensimmäinen kahdenkeskinen tapaaminen Xin ja Bidenin välillä viiteen vuoteen, Xi muisteli tapaamisen alussa.

Kyseessä oli näin ollen myös ensimmäinen kerta, kun maailman vaikutusvaltaisimpien maiden johtajat tapasivat kasvotusten Bidenin vuonna 2021 alkaneella presidenttikaudella.

China Daily -lehden mukaan Xi haluaa ”palauttaa Kiinan ja Yhdysvaltain suhteet takaisin terveen ja vakaan kehityksen raiteille”. Hän totesi myös hieman arvoituksellisesti, että kummassakin maassa tulisi katsoa historian peiliin tulevaisuutta kohti kulkiessa.

The New York Times -lehden mukaan Biden totesi Xille tapaamisen alussa, että on tärkeää, että kaksi maata ”hallitsevat erimielisyytensä” ja pitävät huolen siitä, ettei ”kilpailu muutu konfliktiksi”.

Johtajat paiskasivat kättä kameroiden edessä puolilta päivin Suomen aikaa. Vasta myöhemmin selviää, onko tapaamisessa saavutettu jotain konkreettista.

”Kovat panokset, alhaiset odotukset”, ennakoi tapaamista amerikkalainen uutiskanava CNN verkkojutussaan.

Yhdysvaltain ja Kiinan suhteet ovat kärsineet monista ongelmista viime vuosina. Esimerkiksi Bidenin edeltäjän, republikaani Donald Trumpin käynnistämä kauppasota on yhä käynnissä.

Myös koronapandemia ja Taiwanin saaren tilanne ovat kiristäneet suurvaltojen suhteita ja johtaneet keskinäiseen syyttelyyn.

Yhdysvalloissa pelätään Kiinan hyökkäystä Taiwanille, kun taas Kiinassa syytellään amerikkalaisia Kiinan sisäisiin asioihin sekaantumisesta.

Taiwanin armeija harjoituksissa Pingtungin piirikunnan alueella Etelä-Taiwanissa lokakuun puolivälissä.

Taiwanista käytävät keskustelut hallitsevatkin todennäköisesti maanantain tapaamista. Biden on todennut ennalta, ettei hänellä ole mitään aikeita antaa Kiinalle ”perustavanlaatuisia myönnytyksiä” Taiwaniin liittyen.

Bidenin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Jack Sullivan puolestaan on kertonut aiemmin, että hän aikoo informoida Taiwania Bidenin ja Xin tapaamisesta, jotta taiwanilaisilla on ”turvallinen ja mukava” olo Yhdysvaltain sille antamasta tuesta, CNN kertoo.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Zhao Lijian totesi viime perjantaina, että Kiina pitää Sullivanin suunnitelmia törkeänä ja tuomittavana toimintana. Hänen mukaansa Yhdysvaltain pitäisi välttää sitä, että Kiinan ja Yhdysvaltain suhteet ajautuvat ”vaaralliseen tilanteeseen” Taiwanin takia.

Kiina pitää Taiwania kapinallisena maakuntana, jonka se aikoo palauttaa vielä yhteyteensä vaikka sotimalla. Zhaon mukaan jotkut tahot Yhdysvalloissa käyttävät Taiwania pelinappulana yrityksissään hillitä Kiinan vaikutusvallan kasvua.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on myös koetellut maiden suhteita, sillä Kiina ei ole suostunut osallistumaan länsimaiden ajamiin pakotteisiin Venäjää vastaan. Kiinan ja Venäjän kauppa on kasvanut noin kolmanneksen tämän vuoden aikana, todetaan Wilson Center -ajatushautomon katsauksessa.

Tapaamisen ajankohta saattaa olla jossain määrin suotuisa kummallekin johtajalle. Xi voimisti omaa asemaansa ja siivosi tieltään potentiaalisia vastustajiaan äskettäin pidetyssä kommunistisen puolueen kokouksessa. Häntä pidetään nyt Kiinan selvästi vaikutusvaltaisimpana johtajana sitten Mao Zedongin.

Bidenin johtamat demokraatit puolestaan pärjäsivät selvästi odotettua paremmin Yhdysvaltain viime viikon välivaaleissa, joissa valittiin esimerkiksi kaksikamarisen liittovaltion kongressin uudet edustajat. Demokraatit säilyttivät enemmistön ylähuoneessa senaatissa, vaikka republikaanien oli ennakoitu vievän kongressin molempien kamareiden enemmistöt.

Edustajainhuoneessa republikaanit saanevat enemmistön, mutta paljon ohuemman kuin mitä kyselyt povasivat. Ääntenlasku oli edustajainhuoneen enemmistön osalta vielä kesken maanantaina iltapäivällä Suomen aikaa.

Republikaanien hajaannus antaa Bidenille vapaammat kädet toteuttaa ulkopolitiikkaansa.

Kiinan suhteisiin ei ole odotettavissa nopeaa parannusta, sillä Biden on määritellyt Kiinan Venäjän ohella Yhdysvaltain suurimmaksi geopoliittiseksi ongelmaksi. Kiina puolestaan haluaa itselleen paljon aiempaa vaikutusvaltaisen aseman maailmanpolitiikkaan.

Vastakkainasettelun on pelätty vaikuttavan esimerkiksi siihen, missä määrin Yhdysvallat ja Kiina kykenevät tekemään, tai haluavat tehdä, yhteistyötä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, johon haetaan uusia vastauksia parhaillaan Egyptissä pidettävässä COP27-kokouksessa.