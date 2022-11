EU on jo lokakuussa asettanut pakotteita muun muassa Iranin moraalipoliisin edustajia ja maan tietoliikenneministeriä vastaan. Heidän on oletettu liittyneen mielenosoitusten tukahduttamiseen.

EU-maiden ulkoministerit keskustelevat maanantaina uusista Iranin vastaisista pakotteista. Syynä ovat mielenosoituksiin liittyvät ihmisoikeusloukkaukset sekä Iranin tuki Venäjälle Ukrainan sodassa, kertoi Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis perjantaina.

Myös nimettömänä pysytellyt EU-virkamies kertoi, että ulkoministerit luultavasti hyväksyvät pakotteita Brysselissä ja että niiden syynä on Mahsa Aminin kuoleman synnyttämien mielenosoitusten tukahduttaminen.

22-vuotias Mahsa Amini kuoli Iranin uskonnollisen poliisin käsissä. Hänet oli otettu kiinni väärin puetun hijabin takia.

Niin ikään nimettömänä pysytellyt eurooppalainen diplomaatti sanoi, että pakotelistalle on tarkoitus lisätä noin 30 nimeä.

EU on jo lokakuussa asettanut pakotteita muun muassa Iranin moraalipoliisin edustajia ja maan tietoliikenneministeriä vastaan. Heidän on oletettu liittyneen mielenosoitusten tukahduttamiseen. Mielenosoituksissa on syksyn aikana kuollut yli 300 ihmistä. Noin 14 000 ihmistä on YK:n arvion mukaan pidätetty.

Lue lisää: Iranin parlamentti vaatii mielen­osoittajille rangaistuksia ”silmä silmästä” -periaatteella

EU-virkamiehen mukaan maanantain tapaamisessa EU-maiden ulkoministerit keskustelevat myös iranilaisten lennokkien viennistä Venäjälle. Ukraina ja sen läntiset liittolaiset ovat syyttäneet Venäjää iranilaisten lennokkien käyttämisestä viime viikkoina Ukrainaa vastaan tehdyissä hyökkäyksissä.

Viime viikonloppuna Iran myönsi ensimmäisen kerran lähettäneensä lennokkeja Venäjälle, mutta väitti, että ne oli toimitettu ennen kuin Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan.