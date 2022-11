Arizona oli yksi merkittävimmistä taistelukentistä niin sanotuissa välivaaleissa. Demokraatit tarvitsevat enää yhden senaattoripaikan kongressin ylähuoneen hallitsemiseksi.

Demokraatit ovat säilyttäneet senaattoripaikkansa Yhdysvaltojen Arizonan osavaltiossa, kertovat muun muassa uutistoimisto AP ja The New York Times -sanomalehti.

Senaattori Mark Kelly voitti republikaanikilpailijansa Blake Mastersin erittäin tiukassa kisassa. Kelly voitti lopulta hieman yli 51 prosentin ääniosuudella, kun Masters keräsi vastaavasti karvan verran yli 46 prosenttia äänistä.

Voitto Arizonassa tarkoittaa, että demokraattien tarvitsee voittaa enää yksi kahdesta auki olevasta kisasta, jotta puolueella on senaatin hallinta käsissään.

Jos demokraatit voittavat vielä yhden senaattoripaikan, ollaan senaatin osalta nykyisenkaltaisessa tilanteessa, jossa molemmilla puolueilla on 50 senaattoria. Demokraattien varapresidentillä Kamala Harrisilla on kuitenkin tilanteessa senaatin puheenjohtajana ratkaiseva ääni, mikä takaa demokraattien hallinnan senaatissa.

Republikaanien pitää puolestaan voittaa molemmat vielä ratkaisemattomat vaalit.

Tuloslaskenta on vielä kesken Nevadan osavaltiossa, minkä lisäksi Georgian osavaltiossa järjestetään kahden ehdokkaan välillä toinen vaalikierros.

Nevadassa äänistä on laskettu The New York Timesin ja CNN-televisiokanavan mukaan 94 prosenttia. Tilanne on äärimmäisen tiukka, sillä republikaanien Adam Laxalt johtaa demokraattien Catherine Cortez Mastoa prosentein 48,5–48,4. Laxalt johtaa vain reilulla 800 äänellä.

Toinen vaalikierros järjestetään Georgiassa sen takia, ettei kumpikaan senaattoriehdokas saanut yli 50 prosenttia äänistä. Vaalikierros järjestetään Georgiassa joulukuun alussa.

Georgiassa toiselle kierrokselle suuntaavat demokraattien Raphael Warnock ja republikaanien Herschel Walker. Ensimmäisellä kierroksella Warnock sai The New York Timesin mukaan hieman enemmän ääniä, yli 49,42 prosenttia. Walker puolestaan sai 48,52 prosenttia äänistä.

Kolmantena ehdokkaana Georgiassa ollut, libertaarien Chase Oliver sai äänistä 2,07 prosenttia. Tämä parin prosentin kannatus näyttää ratkaisseen sen, että Warnock ja Walker suuntaavat vaalien seuraavalle kierrokselle.

Yhdysvaltojen niin sanotuissa välivaaleissa on jaossa muun muassa osa senaatin paikoista ja kaikki kongressin alahuoneen eli edustajainhuoneen paikat. Republikaanit ovat tällä hetkellä johdossa edustajainhuoneen paikkojen osalta.

Puolue on varmistanut 211 paikkaa ja demokraateilla paikkoja on puolestaan 201. Edustajainhuoneen enemmistöön vaaditaan 218 paikkaa.

Ennen vaaleja ennakoitiin, että republikaanit olisivat voittaneet suuren osan vaalikisoista, mutta toisin näyttää käyneen.

Demokraattien vaalitulos näyttää tähän mennessä olleen eräänlainen torjuntavoitto. Välivaaleissa nimittäin presidentin virkaa hallitseva puolue on yleensä ottanut pahastikin takkiinsa.

Demokraattien ennakoitua parempi vaalitulos voi myös vaikuttaa entisen presidentin Donald Trumpin ”suureen” ilmoitukseen, jonka myötä hän asettuisi jälleen ehdokkaaksi presidentinvaaleissa.

Useat republikaanivaikuttajat ovat nimittäin muun muassa uutistoimisto Reutersin mukaan syyttäneet Trumpia puolueen ennakoitua huonommasta vaalimenestyksestä.

Lisäksi useat mediat, kuten Fox News ja The Wall Street Journal, ovat kritisoineet Trumpia sekaantumista välivaaleihin. Niiden mukaan sekaantuminen herätti suuren määrän demokraattien äänestäjistä suuntaamaan vaaliuurnille.

Demokraattien torjuntavoitto on johtanut myös siihen, että osa Trumpin neuvonantajista on alkanut epäillä presidenttiehdokkuuden julistamisen ajankohtaa. Trumpin läheinen neuvonantaja Jason Miller sanoi perjantaina, että Trump aikoo tiistaina ilmoittaa ehdokkuudestaan.

Trumpin lähipiirissä on muun muassa The Guardianin mukaan kehotettu, että hän ilmoittaisi ehdokkuudestaan vasta, kun Georgian senaattorivaalien tulos on selvillä.