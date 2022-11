Ukrainalaislehden mukaan Venäjä on evakuoinut yhteistyökumppaneitaan myös Nova Kahovkasta Dneprin vasemmalta rannalta.

Ukrainan asevoimat julkaisi varhain lauantaiaamuna yhteisöpalvelu Twitterissä videoita, joissa eteläukrainalaisen Hersonin kaupungin asukkaat juhlivat kotikaupunkinsa keskustassa kaupungin vapauttamista venäläisistä miehittäjistä.

Venäjän lippu vaihdettiin Ukrainan lippuun tv-tornissa ja Ukrainan rautatiet ilmoitti aamulla avanneensa Kiova-Herson-junayhteyden lähes yhdeksän kuukauden tauon jälkeen.

Venäjän joukot valloittivat kaupungin maaliskuun 2. päivänä kuuden päivän taisteluiden päätteeksi. Herson ehti olla Venäjän hallussa lähes kahdeksan ja puolen kuukauden ajan.

Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti syyskuun viimeisenä päivänä Hersonin alueen ja kolme muuta Ukrainan maakuntaa osaksi Venäjää. Putinin mukaan Hersonin oli määrä kuulua Venäjään ”ikuisesti”.

”Se oli ikuista loppuun asti”, venäläisanalyytikko Jan Matvejev kommentoi twiitissään lauantaiaamuna.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi julisti Hersonin keskustan vapautetuksi jo kymmeneltä perjantai-iltana, kertoo Kyiv Independent. Ukrainan erikoisjoukot olivat tuolloin saapuneet kaupunkiin, josta venäläiset olivat juuri vetäytyneet.

”Tämä on historiallinen päivä”, Zelenskyi sanoi. ”Otamme maamme eteläisen osan takaisin, otamme takaisin Hersonin, jonka ihmiset ovat tätä odottaneet. He eivät koskaan luopuneet Ukrainasta.”

Sotatilannetta seuraavan Liveuamap-sivuston mukaan venäläisiä joukkoja oli vielä Dneprin oikealla rannalla Antonivkan tuhotun sillan kohdalla Hersonin koillispuolella.

Tilanne Nova Kahkovkan padolla oli lauantaiaamuna epäselvä. Noin 70 kilometriä Hersonista yläjuoksun suuntaan sijaitseva pato on Ukrainan tietojen mukaan ollut pitkään Venäjän miinoittama ja sen räjäytyksen on pelätty aiheuttavan suurtulvan, tosin pääasiassa Venäjän hallitsemalla joen vasemmalla rannalla.

Ukrainan joukot ovat Beryslavin kaupungissa padon länsipäässä, venäläiset patosillan itäpäässsä Nova Kahovkassa. Sanomalehti Ukrainska Pravdan mukaan Venäjä on kuitenkin evakuoinut paikallisia yhteistyökumppaneitaan Nova Kahovkasta Krimille samalla, kun Dneprin vasenta rantaa on linnoitettu ja sinne on kaivettu juoksuhautoja.

Torstaiset satelliittikuvat paljastivat uusia vaurioita Nova Kahovkan padossa.

Taistelut jatkuivat perjantaina ja lauantaina kymmenissä kylissä ja kaupungeissa Zaporižžjan, Donetskin, Luhanskin ja Harkovan alueilla, kertoo Ukrainan pääesikunta lauantaiaamun tilannekatsauksessaan.

Erityisen kiivaita taistelut olivat esikunnan mukaan Bahmutin ja Avdijivkan kaupungeissa ja Novopavlivkan kylässä Donetskin alueella.

Venäjä on yrittänyt edetä Bahmutissa Donetskin alueen pohjoisosassa kohti Slovjanskia ja Kramatorskia jo kuukausien ajan ilman sanottavaa menestystä. Avidijivkan teollisuuskaupunki Donetskin pohjoispuolella on ollut rintakaupunki vuodesta 2014 lähtien ja siellä on käyty jatkuvasti raskaita taisteluita.

Novopavlivka puolestaan sijaitsee Donetskin eteläpuolella rintamalinjalla, joka jatkuu Donetskista länteen aina Hersonin alueelle saakka. Venäläiset merijalkaväen sotilaat valittivat viikko sitten verkossa julkaisemassaan avoimessa kirjeessä joutuneensa tällä alueella täydelliseen verilöylyyn esimiestensä piittaamattomuuden vuoksi.