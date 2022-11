Iranissa syntyneitä ruotsalaisveljeksiä syytetään törkeästä vakoilusta Ruotsissa. Norjassa vakoilu on puolestaan ollut syksyn kestouutinen.

Vakoilusta Venäjän hyväksi Ruotsissa epäiltyjä veljeksiä Peyman Kiaa, 42, ja Payam Kiaa, 35, syytetään törkeästä vakoilusta Venäjän sotilastiedustelun GRU:n laskuun kymmenen vuoden ajan. Asiasta kertoo syyttäjä Mats Ljungqvist Ruotsin televisiolle.

Veljekset kiistävät syytteet.

Ljungqvist vahvisti HS:lle perjantai-iltana, että vanhempi veljeksistä on soluttautunut ”avainasemiin” sekä Ruotsin turvallisuuspoliisissa Säpossa että puolustusvoimissa.

Lue lisää: Syyttäjä: Venäjän myyriä jahdattiin vuosia, toinen ”avain­asemissa” Säpossa ja puolustus­voimissa

Ruotsalaistietojen mukaan mies on työskennellyt Ruotsin sotilastiedustelun Mustin salamyhkäisimmällä osastolla eli tiedustelulähteiden rekrytoinnista vastaavassa KSI:ssä.

KSI on paitsi salaisin ehkä myös tunnetuin sotilastiedustelun osasto, sillä sen edeltäjä SSI on fiktiivisen sankarivakoilijan Carl Hamiltonin työnantaja ruotsalaiskirjailija Jan Guilloun jännitysromaaneissa.

” Venäjä ei ole unohtanut tiedustelua Pohjolassa.

Ljungqvist pitää HS:n haastattelussa tapausta ainutlaatuisena, sillä edellisen kerran syyte törkeästä vakoilusta nostettiin Ruotsissa vuonna 2003. Vakoojaskandaali osoittaa kuitenkin, ettei Venäjä ole unohtanut tiedustelua Pohjolassa ja ettei vakoilun taso ole ilmeisesti ainakaan vähenemässä.

”Tiedustelumaailmassa tällaisen toiminnan ilmitulo on harvinaista ja erittäin vakavaa”, Suojelupoliisin viestintäasiantuntija Anni Lehtonen arvioi sähköpostivastauksessaan HS:lle.

Hän korostaa, että ”kansainvälinen yhteistyö on Suojelupoliisille tärkeää, ja lähimmät kumppanimme löytyvät Pohjoismaista”.

”Ottamatta kantaa tähän Ruotsin tapaukseen, niin [tiedustelu]palvelut tekevät yleisesti näissä tilanteissa yhteistyötä vahinkojen kartoittamiseksi, sillä tällaisissa tapauksissa myös muiden tiedustelupalveluiden tietoa voi vaarantua.”

Yhteistyö myös Norjan kanssa lienee tärkeää, sillä edellinen, tuore vakoojaskandaali on peräisin sieltä. Norjan turvallisuuspalvelu kertoi lokakuun 28. päivänä ottaneensa neljä päivää aiemmin kiinni Tromssan yliopistossa vierailevana tutkijana esiintyneen venäläisen vakoojan. Oikeus määräsi hänet saman tien neljän viikon tutkinta­vankeuteen.

Norjan yleisradioyhtiön NRK:n mukaan epäilty esiintyi 37-vuotiaana brasilialaisena tutkijana nimellä José Assis Giammaria, joka väitti työskennelleensä aiemmin Kanadassa. PST kertoi, että hänen oikea nimensä on Mihail Valerjevitš Mikušin.

Lue lisää: Norja kertoo paljastaneensa venäläisen vakoojan, joka esiintyi brasilialaisena tutkijana

Tutkivan journalismin ryhmät Insider ja Belligcat kertoivat saman tien, että kyseinen henkilö on 44-vuotias Venäjän sotilastiedustelun GRU:n upseeri. Insiderin mukaan hänen opinahjonsa osoittaa, että hän on vähintään kapteenin arvoinen. Bellingcatin tutkija Christo Grozev arveli tuoreeltaan, että epäilty on sotilasarvoltaan vähintäänkin eversti.

Mikušin oli mukana Tromsan yliopiston hybridiuhkia käsittelevässä ryhmässä ja osallistui muun muassa alan seminaariin Liettuassa. Hänen asianajajansa kertoo epäillyn kiistävän kaikki syytteet.

” Salaperäiset tiedustelulennokit ovat häirinneet turvallisuuselinten rauhaa.

Mikušinin tapaus on sikäli erikoinen, että Norjan tiedusteluasiantuntijat pitävät häntä niin sanottuna illegaalina.

Tällainen vakooja elää tyypillisesti pitkään kohdemaassa väärällä henkilöllisyydellä. Hänen tehtävänsä on ennen kaikkea värvätä vakoilijoita ja tietolähteitä kohdemaasta ja valmistella olosuhteita paikalle lähetettäville uusille vakoojille otollisiksi.

Venäläisiä illegaaleja on jäänyt kiinni ainakin Yhdysvalloissa ja Hollannissa kylmän sodan jälkeen, mutta Pohjoismaissa he ovat olleet ennen kaikkea neuvostoliittolainen riesa.

Vakoilu on ollut Norjassa koko syksyn kestouutinen, sillä salaperäiset tiedustelu­lennokit ovat häirinneet turvallisuuselinten rauhaa viikkokausia.

Ensin outoja lennokkeja havaittiin syyskuussa Norjan öljy- ja kaasukentillä poraus­lauttojen läheisyydessä. Sittemmin lennokit ovat tarkkailleet tilannetta niin rannikon jalostamoilla kuin lentokentilläkin.

PST:n johtaja Hedvig Moe kertoi tiedotustilaisuudessa lokakuussa, että norjalaiset olivat ottaneet kiinni neljässä päivässä seitsemän laittomasti lennokkia lennättänyttä Venäjän kansalaista.

Barents Observer -julkaisun mukaan yksi heistä oli Huippuvuorilla lennokkia lennätellyt Andrei Jakunin, jonka isä on presidentti Vladimir Putinin ystävä ja Venäjän rautateiden entinen pääjohtaja Vladimir Jakunin.

Norjalaisten vastavakoiluinto nousi Moen tiedotustilaisuuden jälkeen sellaisiin mittasuhteisiin, että poliisi pyysi NRK:n mukaan seuraavana päivänä kansalaisia lopettamaan vihjeet kaikesta mahdollisesta lentävästä. Useita vihjeitä oli tullut muun muassa Aurinkokunnan suurimmasta planeetasta Jupiterista.