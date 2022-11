Suurvaltasuhteita hoidetaan Indonesiassa G20-kokouksen yhteydessä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti olevansa estynyt saapumasta paikalle.

Joe Biden ja Xi Jinping tapaavat ensi kertaa Bidenin presidenttikaudella. Keskusteluissa on pöydällä varmasti useita hankalia aiheita.

Indonesian lomaparatiisissa Balilla ratkotaan tänään suurvaltasuhteita, kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Kiinan presidentti Xi Jinping tapaavat kasvotusten ensimmäistä kertaa Bidenin presidenttikauden aikana. G20-talousmahtien huippukokouksen yhteyteen järjestetyn tapaamisen on luonnehdittu olevan tilaisuus syventää maiden yhteydenpitoa ja etsiä yhteistä maaperää vastuulliselle kilpailulle yhteentörmäysten sijaan.

Biden kertoi matkan edellä yrittävänsä selvittää, mitkä asiat ovat Kiinalle kansallisen edun nimissä kriittisen tärkeitä. Vastaavasti Biden sanoi myös kirkastavansa Yhdysvaltojen tärkeinä pitämät asiat.

”Selvitämme, ovatko intressimme törmäyskurssilla vai eivät. Ja jos ne ovat, miten tilanteen ratkaisemme”, Biden sanoi.

Vaikka kasvokkain tapaaminen on Bidenin presidenttikaudella ensimmäinen, ovat johtajat käyneet puhelinkeskusteluja aika ajoin. Xi Jinping on ylipäänsä pysytellyt koronapandemian aikana visusti Kiinan kamaralla, ja vasta syyskuussa hän matkusti ensimmäiselle ulkomaanmatkalleen sitten pandemian alkupäivien.

Kiinan ja Yhdysvaltain suhdetta on hiertänyt muun muassa kysymys Taiwanista, joka on Yhdysvaltain tiivis liittolainen, mutta jonka Kiina samalla katsoo kuuluvan omaan territorioonsa. Elokuussa silloisen Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin matka Taiwanille sai Kiinan raivon valtaan, mikä nosti sotilaalliset jännitteet Taiwaninsalmen alueella kasvamaan suurimmiksi vuosiin.

Presidentti Biden saapui sunnuntaina Balille G20-maiden huippukokousta varten.

Taiwan on myös varmuudella johtajien välisten keskustelujen ytimessä. Kolmannen valtakautensa Kiinassa varmistanut Xi hakenee Bidenilta vastauksia siihen, pitääkö Kiinan ohitse tehtyä korkean tason diplomatiaa Taiwanin kanssa tulkita kurssin muutoksena Yhdysvaltojen Taiwan-politiikassa.

Biden on ennen tapaamista vakuutellut, ettei Yhdysvaltojen Taiwan-politiikka ole muuttunut. Osa tätä politiikkaa on ollut niin kutsuttu strateginen epämääräisyys sen suhteen, miten Yhdysvallat reagoisi, jos Kiina yrittäisi sotilaallisesti ottaa Taiwanin haltuunsa. Presidenttikautensa varrella Biden on kuitenkin useamman kerran vihjannut, että Yhdysvallat asettautuisi puolustamaan Taiwania, jos Kiina ryhtyisi toimiin.

Presidenteillä riittää Taiwanin lisäksi muutakin keskusteltavaa. Maiden kahdenvälisten kauppasuhteiden lisäksi pöydällä lienevät myös Pohjois-Korean ohjuskokeet, joita Yhdysvallat ja sen liittolaiset pitävät kasvavana uhkana Itä-Aasiassa. Yhdysvallat katsoo, että Kiinalla on Pohjois-Koreaan neuvotteluyhteydet ja lämpimät välit, joiden avulla ohjuskokeet voitaisiin saada päättymään ja maa saada takaisin ydinaseriisuntaneuvotteluihin.

Ydinaseista voi tulla myös yhteinen maaperä Ukrainan sodasta puhuttaessa, sillä muutoin Ukrainaa voimakkaasti aseellisesti tukeva Yhdysvallat ja Venäjään yhteydet säilyttänyt Kiina ovat kaukana toisistaan. Saksan liittokansleri Olaf Scholzin taannoisella Kiinan-vierailulla Xi oli ilmaissut huolensa taktisen ydinaseen mahdollisesta käytöstä Ukrainan sodassa, mitä on tulkittu merkiksi siitä, että Kiina on kyllästymässä Venäjän toistuvasti heiluttelemaan ydinasekorttiin.

G20-huippukokoukseen odotettiin saapuvaksi Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia, mutta hänen saapumisensa peruttiin viime viikolla muihin velvoitteisiin vedoten. Sen sijaan Indonesian huippukokouksessa Venäjää edustaa ulkoministeri Sergei Lavrov.

Varsinainen huippukokous on kaksipäiväinen ja alkaa tiistaina.