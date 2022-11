Oikeus katsoi, että Flordelis dos Santos de Souza oli miehensä murhan suunnittelija ja tilaaja. Myös hänen lapsensa saivat pitkiä tuomioita Brasiliaa kuohuttaneessa rikosvyyhdissä.

Entinen kongressiedustaja Flordelis dos Santos de Souza tuomittiin Brasiliassa 50 vuodeksi ja 28 päiväksi vankeuteen miehensä murhan tilaamisesta, kertoo The Guardian.

Lehden mukaan Flordelis-nimellä tunnettu poliitikko ja gospellaulaja sai lisäksi tuomion myös muista rikoksista. Oikeus katsoi, että hän oli muun muassa yrittänyt myrkyttää miehensä kuusi kertaa syanidilla ennen kuin hän tilasi tämän murhan.

Flordelisin mies, pastori Anderson Do Carmo kuoli kesäkuussa 2019, kun häntä ammuttiin useita kertoja matkalla kotiinsa Rio De Janeiron ulkopuolella.

Oikeus tuomitsi Do Carmon murhasta Flordelisin pojan, joka sai 33 vuoden tuomion. Oikeus katsoi, että juuri kyseinen poika veti Do Carmon murhanneen aseen liipaisimesta.

Myös Flordelisin adoptiopoika sai seitsemän vuoden tuomion. The Guardianin mukaan adoptiopoika auttoi veljeään hankkimaan murha-aseen. Hänen tuomionsa aleni, sillä hän suostui yhteistyöhön poliisin kanssa.

Tapauksessa tuomittiin jo aiemmin tänä vuonna neljä muuta henkilöä. Myös muun muassa Flordelisin toinen poika ja toinen adoptiopoika tuomittiin vankeuteen murhassa avustamisesta ja Flordelisin tytär sai yli 31 vuoden tuomion avunannosta Do Carmon myrkytysyrityksiin.

Flordelisin asianajaja väitti aiemmin, ettei ex-poliitikko ollut tietoinen rikoksesta, jonka ihmiset tekivät suojellakseen häntä. Flordelisin mukaan hän oli seksuaalisen ja fyysisen väkivallan uhri.

Tuomarin mukaan Flordelis oli kuitenkin rikoksen suunnittelija. Oikeus katsoi, että murha yritettiin saada näyttämään pieleen menneeltä ryöstöltä.

Flordelis ja Do Carmo tunnetaan Brasiliassa laajalti. He perustivat aiemmin yhdessä oman kirkon, jonka pastorina Do Carmo toimi. Pari herätti kotimaassaan huomiota myös valtavalla perheellään, sillä heillä oli peräti 55 lasta. Suurin osa lapsista on adoptoituja.

The Guardianin mukaan Flordelis pääsi Brasilian kongressiin vuonna 2018 valtavalla äänivyöryllä. Hän alkoi oikeuden mukaan punoa miehensä murhaa pian sen jälkeen. Flordelisiltä vietiin kesäkuussa 2021 hänen parlamentaarinen koskemattomuutensa ennen hänen oikeusprosessinsa alkua.