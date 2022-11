Talebanin tiedottajan mukaan lain täysimääräinen täytäntöönpano tarkoittaa julkisia teloituksia, kivityksiä, ruoskintoja ja varkaiden raajojen amputointia.

Afganistanin ylin hengellinen johtaja Hibatullah Akhundzada on määrännyt sharia-lain täysimääräisen täytäntöönpanon maassa, kertoo brittiläinen sanomalehti The Guardian.

Lain täysimääräinen täytäntöönpano sisältää pykäliä, joihin kuuluvat julkiset teloitukset, kivitykset, ruoskimiset ja varkaiden raajojen amputointi, sanoi Talebanin tiedottaja Zabihullah Mujahid.

”Tutkikaa huolellisesti varkaiden, sieppaajien ja kapinoitsijoiden tiedot. Teidän on pantava täytäntöön ne asiakirjat, joissa kaikki hududia ja qisasia koskevat sharia-lain ehdot on täytetty. Tämä on sharian määräys ja minun käskyni, joka on pakollinen", Mujahid siteerasi Akhundzadaa.

Talebanin tiedottaja Zabihullah Mujahid

Talebanin taistelijat juhlivat elokuussa Kabulin valtaamisen vuosipäivää.

Hudud viittaa rikoksiin, joista islamilaisen lain mukaan on määrättävä tietyntyyppisiä rangaistuksia, kun taas qisas tarkoittaa käytännössä silmä silmästä -periaatetta.

Hudud-rikoksiin kuuluvat aviorikokset ja niistä väärin perustein syyttäminen, alkoholin juominen, varkaus, sieppaus ja maantieryöstö, uskosta luopuminen sekä kapina.

Qisas kattaa muun muassa murhan ja tahallisen vammantuottamuksen, mutta uhrien perheet voivat myös hyväksyä korvauksen rangaistuksen sijasta.

Islamin oppineiden mukaan hudud-rangaistukseen johtavat rikokset, esimerkiksi aviorikos, edellyttävät erittäin vakuuttavaa todistusaineistoa, tunnustuksen tai neljän aikuisen miespuolisen muslimin todistusta.

Afganistanin naiset ovat kokeneet saavutettujen oikeuksien riiston Talebanin vallassaolon aikana, ja naiset on yhä enemmän syrjäytetty yhteiskunnallisesta elämästä.

Useimmat valtion naispuoliset työntekijät ovat menettäneet työpaikkansa tai heille maksetaan siitä, että he jäävät kotiin. Naiset eivät myöskään saa matkustaa ilman miespuolisia sukulaisia, ja heidän on pukeuduttava burkaan tai hijabiin ollessaan poissa kotoa.