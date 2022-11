Entinen varapresidentti Pence kertoi olleensa vihainen nähdessään Trumpin twiitin, jossa syytettiin häntä rohkeuden puutteesta.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin kansaa kiihottavat puheet ennen viime vuoden loppiaisen mellakkaa ja sen aikana asettivat kaikki kongressirakennuksessa olleet vaaraan, sanoi Trumpin varapresidenttinä toiminut Mike Pence ABC Newsin televisiohaastattelussa maanantaina.

”Presidentin viestit tuona päivänä joukkokokouksessa [ennen mellakkaa] saattoivat vaaraan minut ja perheeni ja kaikki Capitolilla [kongressirakennuksessa]”, Pence sanoi.

Haastattelussa Pence kertoi, että loppiaisena 6. tammikuuta 2021 lähellä Valkoista taloa olevassa puistossa puhunut Trump yllytti joukkoa ennen marssia Capitolille. Trumpin sanat olivat Pencen mukaan holtittomia.

Pence sanoi olleensa vihainen lukiessaan Trumpin twiitin, jossa tämä sanoi, ettei varapresidentillä ”ollut rohkeutta tehdä sitä, mitä olisi pitänyt” Trumpin pitämiseksi presidentin virassa estämällä kongressia vahvistamasta Joe Bidenin vaalivoittoa.

Pencen muistelmat So Help Me God ilmestyy tiistaina. Viime viikolla The Wall Street Journalissa julkaistussa kirjan otteessa Pence sanoi puhuneensa puhelimessa Trumpin kanssa uudenvuodenpäivänä 2021 ja kieltäytyneensä osallistumasta suunnitelmaan pitää Trump vallassa.