Ukraina yrittää vallata takaisin kapean Kinburnin niemen, joka on pitkä piikki meressä

Venäjä hallitsee yhä kapeaa niemeä, joka ulottuu pitkälle länteen Ukrainan rannikolla. Ukraina yrittää saada haltuunsa.

Venäjä on vetäytynyt Hersonista, mutta sillä on vielä hallussaan pitkä piikki Ukrainan riesana: Kinburnin niemimaa.

Noin 40 kilometriä pitkä niemimaa pilkistää Dneprjoen suulta kauas länteen ja ulottuu vain muutamien kilometrin päähän Ukrainan rannikosta.

Niemimaan päässä on mantereelle kallistuva kynnäs, joka on kapeimmillaan vain muutamia kymmeniä metrejä. Niemimaa oli melkein asumaton: Neljässä kylässä asukkaita oli ennen sotaa vain alle tuhat.

Kinburnin nimi kalskahtaa englannilta, mutta se tulee turkin kielen sanasta kilburun. Turkki hallitsi Kinburnia Krimin sotaan asti.

Karttaa katsomalla näkee nopeasti, että niemimaalla on merkitystä. Dneprjoen suulle johtava salmi on kapeimmillaan vain neljän kilometrin levyinen. Jos hallitsee niemimaata, voi hallita pohjukassa olevaa Hersonin satamaa sekä Otšakivin satamaa ja häiritä Ukrainan rahtilaivaliikennettä pahasti.

Jostain syystä Venäjä eteni Kinburnin vasta kesäkuussa, vaikka se oli vallannut Hersonin jo sodan alussa. Se saattoikin jäädä yhdeksi Venäjän viimeisistä ellei viimeiseksi voitoksi, ainakin sodan tässä vaiheessa.

Tiedossa ei ole, oliko Kinburnissa Ukrainan joukkoja Venäjän edetessä sinne.

Kinburnin maaperä on soista hetteikköä, mutta Venäjä on perustanut sinne jonkinnäköisen tukikohdan.

Kinburnista Venäjä on lähettänyt lennokkeja ja ampunut ohjuksia. Venäjä on ilmeisesti Kinburnista käsin onnistunut upottamaan Ukrainan Vinnytsja-korvetin.

kinburnissa näyttää nyt tapahtuvan jotain. Ukrainalaiskanavilla on julkaistu videoita, joissa pikaveneet lähestyvät niemimaata.

Mikään salaisuus ei Ukrainan halu päästä Kinburniin toki olekaan, sillä asevoimien eteläinen komentokeskus ilmoitti lauantaina Ukrainan aikeista hyökätä Kinburniin.

Sotilasasiantuntija David Axe kirjoitti talouslehti Forbesissa, että ukrainalaiset erikoisjoukot ovat lähestyneet Kinburnia kumiveneineen ehkä jo syyskuussa. Venäjä on väittänyt torjuneensa Ukrainan hyökkäyksen Kinburniin syyskuussa.

Ukraina on tietenkin ymmärtänyt niemimaan merkityksen jo ennen sen menettämistä.

Britannian tiedustelupalvelu kehotti jo huhtikuussa Ukrainaa valmistautumaan Kinburnin takaisinvaltaukseen muun muassa etsimällä sopivia maihinnousupaikkoja.

Brittien Ukrainalle esittelemä muistio vuoti myöhemmin julkisuuteen.

Ukrainalle Kinburniin pääseminen toisi suuren edun sen edetessä yhä syvemmälle Venäjän valtaamaan itään.

Kinburnin valtaus helpottaisi yrityksiä koko Mykolajivin alueen ja Dneprjoen itärannan valtaamiseksi, koska leveän Dneprin ylittäminen tulee olemaan vaikeaa.

Valtausyrityksessä Ukrainalla on etu puolellaan, koska Kinburn on nyt sen tykistön kantaman päässä. Venäjä on linnoittanut Kinburnia, mutta sen huoltoyhteydet kapealle kannakselle ovat vaikeat.