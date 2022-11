Ukraina on luvannut tutkia sotilaidensa väitetyt rikokset, Venäjä taas kiistää sotilaidensa väärinkäytökset.

YK:n ihmisoikeustoimiston tekemien haastattelujen mukaan sekä Venäjän että Ukrainan edustajat ovat kiduttaneet sotavangeiksi joutuneita vastapuolen sotilaita viime kuukausien aikana, uutistoimistot AFP ja Reuters kertovat.

YK:n ihmisoikeustoimiston tutkimusta johtanut Matilda Bogner kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessaan, että Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen otettuja sotavankeja on muun muassa hakattu, nöyryytetty seksuaalisesti, kidutettu sähköšokein ja alistettu valeteloituksiin.

Bognerin mukaan Venäjän harjoittama kiduttaminen on ”systemaattisempaa” kuin Ukrainan vastaavanlainen toiminta, AFP kertoi hänen sanoneen.

YK:n edustajat olivat haastatelleet 159:ää ukrainalaista ja 175:tä venäläistä sotavankia. Ukrainalaisista 20 oli naisia, kun venäläisistä kaikki olivat miehiä.

Venäjän puolustusministeriön marraskuun alussa julkaiseman kuvan kerrotaan esittävän Ukrainan ja Venäjän vankienvaihdon yhteydessä vapautettuja venäläisiä sotavankeja.

Borgerin mukaan ukrainalaisvangit kertoivat, että Venäjän joukot olivat kiduttaneet heitä pelottelun ja nöyryyttämisen vuoksi. Yksi ukrainalaismies kertoi, että hänelle oli annettu sähköšokkeja sukuelimiin kuin ”huvin vuoksi”.

”Heitä eivät kiinnostaneet vastaukseni heidän kysymyksiinsä”, mies oli kertonut.

YK:n mukaan ”selvä enemmistö” ukrainalaisvangeista oli kertonut joutuneensa kidutuksen uhreiksi.

Jotkut ukrainalaiset kertoivat, että heitä oli puukotettu, ammuttu tainnutusaseilla, uhattu valeteloituksilla, riiputettu raajoista, poltettu savukkeilla, satutettu kiristämällä sukuelimiä köysillä ja uhkailtu raiskauksella.

YK:n haastattelemien silminnäkijöiden mukaan ainakin yksi vanki oli kuollut ”tervetuliais­hakkaamisen” yhteydessä Venäjän tukemien kapinallisten alueella vankileirillä viime huhtikuussa. YK kertoi tutkivansa väitteitä kahdeksan muunkin ukrainalaisen kuolemantapauksesta samoihin aikoihin.

Reutersin mukaan Venäjä on kiistänyt kohtelevansa kaltoin tai kiduttavansa vankejaan. Se on kielletty kansainvälisin sopimuksin.

Yksi tunnetuimmista Venäjän ilmeisen kaltoinkohtelun uhreista on ukrainalainen merijalkaväen sotilas Myhailo Dianov, joka osallistui Azovstalin puolustustaisteluun ja joutui venäläisten vangitsemaksi. Vapauduttuaan hänen riutunut, keskitysleirin vankia muistuttava olemuksensa sai paljon julkisuutta.

Lue lisää: Venäjä syöttää vangeilleen hevosen rehua, sanoo vapautunut sotilas

Venäläisvangit eivät olleet kertoneet joutuneensa suoranaisen seksuaalisen väkivallan uhreiksi, mutta ukrainalaisten kerrottiin riisuttaneen venäläisiä väkisin alastomiksi. Venäläisten mukaan heitä pidettiin ”surkeissa ja usein nöyryyttävissä” olosuhteissa matkoilla leireille ja pidätyskeskuksiin.

Ukrainalaisten sanottiin myös käyttäneen sähköšokkeja sekä pahoinpidelleen hakkaamalla venäläisvankejaan. YK oli kuullut ”uskottavia syytöksiä” summittaisista teloituksista, joiden uhreiksi venäläiset olisivat joutuneet.

Borgerin mukaan oli myönteistä, että Ukraina on käynnistänyt useita rikostutkintoja sotilaidensa epäillyistä väärinkäytöksistä sotavankeja kohtaan.

Hänen mukaansa Ukrainan tekemänä kiduttaminen ei ollut ”systemaattista”, vaan venäläisvankeja kohdeltiin kaltoin yleisimmin kuljetusten aikana.

”Kun heidät [venäläiset] oli saatu internoitua, heitä kohdeltiin enimmäkseen asiallisesti”, Bogner sanoi AFP:n mukaan.

Reutersin mukaan Ukraina on luvannut tutkia kaikki syytökset sotavankien huonosta kohtelusta ja ryhtyvän tarvittaessa oikeudellisiin toimiin.

Tiistaina kerrotut tiedot kuvailevat osapuolten väärinkäytöksiä ja mahdollisia sotarikoksia Venäjän hyökkäyssodassa.

Viime kuukausien mittaan on raportoitu myös lukuisista Venäjän epäillyistä rikoksista Ukrainan siviiliväestöä vastaan. Ukraina on kertonut tutkivansa yli 46 000:ta eri sotarikosta, joiden joukossa on kerrottu olleen murhia, raiskauksia ja kiduttamista.

Venäjä on usein kiistänyt suoralta kädeltä syytökset siviileihin kohdistuvista rikoksista. Tähän asti on näyttänyt ilmeiseltä, ettei venäläissotilaita saateta teoistaan vastuuseen ainakaan millään järjestelmällisellä tavalla.

YK on tutkinut epäiltyjä sotarikoksia, kidutusta ja seksuaalista väkivaltaa Ukrainassa jo vuosien ajan, sillä Venäjä valtasi Krimin niemimaan ja käynnisti Itä-Ukrainan sodan jo vuonna 2014.

Viime vuonna julkaistun YK:n ihmisoikeustoimiston raportin mukaan sodan osapuolet olivat kohdelleet vastapuolen vangeiksi otettuja taistelijoita ja muita ihmisiä julmasti sodan alusta lähtien.

YK arvioi, että noin 4 000 pidätettyä oli joutunut kidutuksen tai muun kaltoinkohtelun uhriksi vuosina 2014–2021. Heistä noin 1 500 oli Ukrainan pidätyskeskuksissa ja noin 2 500 Venäjän tukemien kapinallisten käsissä.

Ukrainan pidättämistä ihmisistä noin 69 prosenttia oli kärsinyt kidutuksesta tai muusta kaltoinkohtelusta vankeudessaan. YK:n mukaan Ukrainan pidätyskeskuksissa valtaosa, yli 60 prosenttia väärinkäytöksistä ja epäillyistä rikoksista oli sattunut konfliktin alkuaikoina 2014–2015.

Kapinallisalueilla hieman yli puolet vangeiksi jääneistä ukrainalaisista kertoi joutuneensa kiduttamisen tai muun kaltoinkohtelun uhriksi. Myös kapinallisalueilla suurin osa väärinkäytöksistä ja epäillyistä rikoksista tapahtui konfliktin alkuvuosina.

Vankeihin kohdistunut seksuaalinen väkivalta oli ollut melko yleistä molempien osapuolten pidätyskeskuksissa, YK:n viime vuoden raportissa kerrottiin.

YK arvioi, että seksuaalisen väkivallan uhreja oli Itä-Ukrainan kapinallisalueilla 170–200, ja hallituksen kontrolloimien alueiden pidätyskeskuksissa 140–170. Luvut kuvaavat siis tilannetta ennen viime helmikuussa alkanutta suursotaa.

Ukrainan pidätyskeskuksissa kidutukseen ja muihin väärinkäytöksiin olivat syyllistyneet esimerkiksi Ukrainan tiedustelupalveluun SBU:n, asevoimien, kansalliskaartin ja poliisivoimien edustajat, YK kertoi.