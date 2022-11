Siittiöiden määrä siemennesteessä on puoliintunut 50 vuodessa, ja tällä vuosisadalla putoamisvauhti on kiihtynyt.

Siemennesteen laatu on heikentynyt 50 viime vuoden aikana dramaattisesti, ja huolestuttava kehityssuunta on globaali. Pahimmillaan koko ihmiskunnan tulevaisuus on uhattuna, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta.

Kyse on niin sanotusta metatutkimuksesta. Se perustuu 223 yksittäiseen tutkimukseen, joissa on kaikkiaan aineistona 57 000 spermanäytettä 53 maasta.

”Meillä on vakava ongelma, ja jos sitä ei saada rajattua, se voi uhata ihmiskunnan eloonjäämistä”, sanoi kansainvälisen tutkijaryhmän johtaja, professori Hagai Levine Jerusalemin Heprealaisesta yliopistosta lehdistötiedotteessa.

Tutkimustulokset julkaistiin tiistaina Human Reproduction Update -tiedejulkaisussa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin siittiöiden määrää, joka on siemennesteen laadun tärkeä mittari. Sama tutkijaryhmä raportoi jo vuonna 2017, että vauraissa länsimaissa siittiöiden määrä millilitraa kohden oli puoliintunut 1970-luvulta lähtien.

”Keskimääräinen siittiöiden määrä on pudonnut 1970-luvulta noin 100 miljoonasta siittiöstä millilitraa kohden alle 50 miljoonaan siittiöön millilitraa kohden”, HS kertoi viime kesänä laajassa artikkelissa.

Lue lisää: Joka neljännen suomalaismiehen sperma on niin kehnoa, että sillä on hyvin hankalaa tai mahdotonta saada lapsia. ”Kannattaahan tästä ilmiöstä vähän olla huolissaan.”

Nyt tutkimus vahvistaa, että kehitys on globaalia.

”Ensimmäistä kertaa on todennettu, että Latinalaisen Amerikan, Aasian ja Afrikan miehillä on ollut samanlainen pudotus siittiöiden määrässä ja siittiötiheydessä kuin aiemmin on havaittu Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa”, kerrotaan EuroNews-uutissivustolla.

Huolestuttava kehitys on vain kiihtynyt. Vuosina 1973–2018 siittiötiheys putosi keskimäärin 1,2 prosentilla vuodessa. Vuoden 2000 jälkeen pudotus on kuitenkin ollut 2,6 prosenttia vuodessa.

”Se on uskomatonta. En ollut uskoa sitä itsekään”, professori Levine sanoi EuroNewsille.

”Ilmiö on globaali, ja sellaisena sitä pitäisi käsitellä.”

Syitä siemennesteen laadun heikkenemiseen ei ole vielä todistettu vedenpitävästi. Vahvin teoria on se, että kemikaalit, ilmansaasteet ja muut ympäristötekijät heikentävät siittiöiden laatua. Ympäristötekijät saattavat vaikuttaa spermantuotantokyvyn kehityksen kannalta kriittisinä hetkinä sikiöihin ja lapsiin.

Toinen teoria taas on biologinen. Koska syntyvyyttä on säännöstelty ja se on vähentynyt luonnollisesti, vahvaspermaiset miehet eivät saa yhtä paljon lapsia kuin ennen. Samaan aikaan myös huonospermaiset saavat lapsia. Jos siis siemennesteen laatu on periytyvää, on heikkospermaisten osuus väestöstä kasvanut.

Teoriaa ei kuitenkaan ole kyetty todistamaan.