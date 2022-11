Kyseessä on neljäs kerta, kun Trump tavoittelee presidentin virkaa. HS oli paikalla Mar-a-Lagon kartanolla Floridassa, kun Trump ilmoitti suunnitelmistaan.

Palm Beach, Florida

Tällä kertaa Donald Trump ei nostattanut odotuksia turhaan: hän todella ilmoitti pyrkivänsä jälleen Yhdysvaltain presidentiksi.

”Tästä alkaa Amerikan paluu”, hän julisti kannattajiensa edessä Mar-a-Lagon kartanossa varhain keskiviikkona Suomen aikaa.

”Jotta Amerikasta voi jälleen tulla suuri ja mahtava, ilmoitan ehdokkuudestani Yhdysvaltain presidentiksi.”

Samaan aikaan kannattajat kartanon ulkopuolella puhkesivat huutoon. USA, USA, USA. We love Trump, We love Trump, We love Trump.

Puheessaan Trump muisteli pitkään, kuinka Yhdysvallat hänen mielestään kukoisti hänen presidenttikaudellaan. Hän puhui hyvästä taloustilanteesta ja siitä, kuinka Kiina vielä tuolloin kunnioitti Yhdysvaltoja.

”Nyt maamme on syöksykierteessä. Miljoonille amerikkalaisille Joe Bidenin aikakausi on ollut täynnä tuskaa ja ahdistusta”, Trump sanoi.

”Sen ei tarvitse olla näin.”

Trump ehti flirttailla mahdollisella ehdokkuudella useaan otteeseen. Viimeksi vaalipäivän aattona hän vangitsi medioiden huomion lupaillessaan "suurta ilmoitusta", mutta sitä ei koskaan kuulunut.

Jotkut Trumpin avustajat olivat tiettävästi neuvoneet ex-presidenttiä lykkäämään ilmoitusta edelleen, mutta hän piti päänsä.

"En tarvinnut tätä [ehdokkuutta]! Minulla on oikein mukava elämä. Mutta rakastan maatamme”, Trump sanoi viitaten siihen, että häntä tarvitaan Yhdysvaltojen pelastajaksi.

Kyseessä on neljäs kerta, kun Trump tavoittelee presidentin virkaa. Vuonna 2016 hän voitti, vuonna 2020 hän hävisi. Vuonna 2000 Trump pyrki tehtävään reformipuolueen riveistä, mutta vetäytyi esivaalivaiheessa.

Donald Trumpin kannattajia kerääntyi Mar-a-Lagon kartanon ympäristöön Palm Beachin kaupungissa Floridassa.

Mar-a-Lagon ympärille kokoontuneen kannattajajoukon unelmat kävivät toteen. Kaikki toivoivat pääsevänsä todistamaan juuri tätä: sankarinsa presidenttiehdokkuutta.

Trump-liput liehuivat, harrikat ajoivat ympäri kartanoa, pahvisia ex-presidentin muotokuvia oli siellä täällä. Jotkut rukoilivat, jotkut lauloivat hartaasti Yhdysvaltain kansallislaulua, jotkut puhalsivat torviin.

Jotkut odottivat paikalla tuntikausia.

18-vuotias Colton McCormick oli tilannut tapahtumaa varten Yhdysvaltain lipun väreissä hehkuvan puvun. Päässä oli punainen lippalaki, jossa tuttu iskulause, mitä muutakaan. Make America Great Again.

Colton McCormickin taustalla siinsi Donald Trumpin kartano Mar-a-Lago.

"Halusin osoittaa tukeni Trumpille. Hän on mahtava", floridalainen McCormick sanoi.

"Hänen aikanaan maamme kukoisti. Oli järjestys, raja oli kiinni, taloudessa meni paremmin."

McCormick ei syyttänyt republikaanien odotettua huonommasta välivaalituloksesta Trumpia – hänestä sellainen ajattelu on suorastaan ”naurettavaa”. Hän huomautti, että osa Trumpin tukemista ehdokkaista kyllä voitti.

McCormick avasi valtavan lipun, jossa luki Save America. Hän oli niin kuvauksellinen, että paikalle pölähti ryhmä kansainvälistä mediaa.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis on McCormickin mielestä myös "hyvä jätkä" - mutta ei niin hyvä kuin Trump.

"Uskon, että Trumpin johdolla meillä on paras mahdollisuus palata Valkoiseen taloon."

Kuvernööri DeSantis tuli välivaaleissa vastikään valituksi jatkokaudelle murskavoitolla. Hän on toistaiseksi myös Trumpin todennäköisin haastaja republikaanien esivaaleissa.

Useat kyselyt osoittavat, että DeSantisin tuki republikaaniäänestäjien joukossa on noussut syksyn aikana.

Välivaalitulos oli hänelle suosiollinen: puolueen odotettua huonompi menestys on laajalti pantu Trumpin piikkiin, kun taas DeSantis hoiti oman osansa Floridassa komeasti.

Se ei silti välttämättä tarkoita, että republikaanien äänestäjät olisivat valmiita äänestämään DeSantisia, jos Trump on vaihtoehto.

Kaikki Mar-a-Lagon eteen kokoontuneet toistivat saman näkemyksen: DeSantis on kelpo mies, mutta Trump on parempi.

”Hän ihan hyvä tyyppi, hän on hoitanut osansa. Mutta jos Trump on ehdolla, ei ole kahta sanaa siitä, kumpaa tukisin”, sanoi William Jackson. Hän asuu Floridassa ja ajaa työkseen huviveneitä.

Hedgerahastossa työskentelevä Debbie Macchia toivoi, että miehet eivät lähtisi taistelemaan toisiaan vastaan. Hänellä on haave: Trump presidenttiehdokkaaksi, DeSantis varapresidentiksi.

"Rakastan DeSantisia enkä halua äänestää presidenttiämme vastaan. Toivon, että he tekevät yhteistyötä.”

On toki huomioitava, että Mar-a-Lagon eteen tuskin oli kokoontunut keskimääräisiä floridalaisia republikaaneja. Paikalla oli Trumpin kannattajien kova ydin, joka tuskin hievahtaisi ex-presidentin rinnalta missään tilanteessa.

Trumpin ilmoitus tulee todennäköisesti aiheuttamaan republikaaneissa tyytymättömyyttä ja levottomuutta. Soraääniä tuli jo etukäteenkin.

Uutiskanava CNN haastatteli maanantaina useita edustajainhuoneen ja senaatin republikaaneja Trumpin aikeista pyrkiä puolueen presidenttiehdokkaaksi. Vain hyvin harva oli valmis tukemaan sitä.

"Haluan jonkun, joka yhdistää puolueen", senaattori Mike Rounds Etelä-Dakotasta sanoi CNN:lle. Hän tosin kieltäytyi sanomasta, voisiko hän tukea Trumpia.

”Hänen politiikkansa oli ihan hyvää. Mutta en kaipaa sitä kaikkea draamaa. En usko, että se olisi hyväksi puolueelle”, sanoi puolestaan edustajainhuoneen republikaanijäsen Mike Simpson.