Biden kommentoi Trumpin ilmoitusta sanomalla, että entinen presidentti ”petti Amerikan” kaudellaan. Kyselyistä piirtyy epäselvä näkymä Trumpin mahdollisuuksista nousta presidentiksi.

Yhdysvaltain entinen republikaanipresidentti Donald Trump ilmoitti varhain keskiviikkona Suomen aikaa pyrkivänsä jälleen maansa presidentiksi vuoden 2024 vaaleissa.

Trumpin Floridassa antama ilmoitus otettiin innokkaasti vastaan hänen kannattajakunnassaan. Trumpin Mar-a-Lagon kartanon ulkopuolelle kerääntyneet tukijat huusivat innokkaasti ”USA, USA, USA” ja ”We love Trump, We love Trump, We love Trump”.

Indonesiassa vieraileva presidentti demokraatti Joe Biden puolestaan kommentoi Trumpin ilmoitusta kylmästi. Hänen Twitter-kanavallaan julkaistiin neljän sanan viesti ”Donald Trump petti Amerikan” ja samoin otsikoitu video, jossa Trumpin ristiriitainen presidenttikausi 2017–2021 esitettiin hyvin kielteisessä valossa.

”Erittäin suurena ilmoituksena” ennalta markkinoitu puhe sai osakseen melko tylyn kohtelun Yhdysvaltain valtamediassa. Antenniverkossa näkyvät valtakunnalliset tv-kanavat eivät näyttäneet puhetta suorana, vaikka Trump on takavuosina ollut valtava yleisömagneetti medialle.

NBC-kanava esitti parhaaseen katseluaikaan pidetyn puheen aikana scifi-draamaa nimeltä La Brea, ABC-kanavalla pyöri Bachelor in Paradise -tosi-tv-ohjelma ja CBS:llä poliisiaiheinen fiktiivinen ohjelma, The Washington Post -lehti kertoi.

Kaapeliuutiskanava CNN lopetti runsaan tunnin mittaisen puheen näyttämisen noin 25 minuutin kohdalla. Trumpin entinen lempikanava Fox News taas keskeytti puheen noin 40 minuutin kohdalla ja siirtyi noin 12 minuutin paneelikeskusteluun, minkä jälkeen näytettiin vielä puheen loppuosa.

Foxin keskeytys oli kuitenkin todennäköisesti mieluisa Trumpille, sillä sen aikana studiossa kuusi ihmistä arvioi puhetta positiiviseen sävyyn, The Daily Beast -sivusto kertoi.

”Näyttää, että Trump on elämänsä vedossa”, kommentoi Fox and Friends Weekend -ohjelman juontaja Pete Hegseth.

Täysin eri mieltä oli Trumpin aikaisen Valkoisen talon entinen varalehdistöpäällikkö Sara Matthews. Hän haukkui Twitterissä puhetta ”kaikkein ponnettomimmaksi ja vähiten inspiroivaksi puheeksi, mitä olen Trumpilta kuullut”.

Matthews erosi Trumpin tehtävistä sen jälkeen, kun Trumpin kannattajat valtasivat väkivalloin kongressitalon Washingtonissa 6. tammikuuta 2021. Kannattajat vaativat Trumpille toista presidenttikautta, kuten vaati Trump itsekin, vaikka hän oli hävinnyt vaalit Bidenille.

The Washington Postin kolumnisti Dana Milbank kertoi, että republikaanipoliitikot olisivat vältelleet huomiota herättävällä tavalla Mar-a-Lagon tilaisuuteen menemistä. Paikalla näkyi hänen käsityksensä mukaan vain yksi kongressin jäsen, pohjoiscarolinalainen Madison Cawthorn, joka oli hävinnyt paikkansa viime viikolla pidetyissä välivaaleissa.

Trumpin innokas tukija, floridalainen kongressiedustaja Matt Gaetz sanoi uutistoimisto AP:lle aiemmin tiistaina, että hän joutuisi jäämään Washingtoniin huonojen sääolosuhteiden takia, mutta olevansa ”hengessä mukana”.

Lennot nousivat kuitenkin enimmäkseen normaalisti, ja Gaetz tarkensi myöhemmin Business Insider -sivustolle, ettei ehtinyt Floridaan kongressissa pidetyn äänestyksen vuoksi.

Mar-a-Lagon tilaisuudessa ei BBC-kanavan mukaan nähty myöskään Trumpin neuvonantajana aiemmin toiminutta Ivanka-tytärtä eikä poikaa Donald Jr.:ää. Ivanka Trump julkaisi lausunnon, jossa hän kertoi rakastavansa isäänsä, mutta jäävän pois politiikasta ja keskittyvän perhe-elämäänsä.

Trumpia avoimesti inhoava kolumnisti Milbank kutsui entistä presidenttiä ”Mar-a-Lagon Mussoliniksi” ja kirjoitti ”taian puuttuneen” Trumpin tilaisuudesta.

Republikaanipoliitikkojen varovainen suhtautuminen Trumpin ehdokkuuteen johtuu siitä, että puolue pärjäsi viime viikon välivaaleissa paljon odotettua huonommin. Monet Trumpin tukemat ehdokkaat hävisivät ratkaisevissa osavaltioissa, minkä vuoksi republikaanit eivät saaneet haltuunsa kongressin ylähuoneen eli senaatin enemmistöä.

Monet republikaanit ovat ilmaisseet selkeästi, että he haluaisivat puolueensa presidenttiehdokkaaksi jonkun muun kuin Trumpin. Erityisen suurta nostetta nauttii parhaillaan Floridan kuvernööri Ron DeSantis, joka uusi pestinsä murskatuloksella viime viikolla.

Aiemmin on kuitenkin nähty, että republikaanit eivät ole uskaltaneet uhmata Trumpia, jolla on suurta kansansuosiota ja joka on murskannut julmilla otteillaan kymmeniä vastustajiaan vuosien varrella. Republikaanit pelastivat hänet kaksi kertaa virkarikossyytteiltä ja tukivat laajalla rintamalla hänen valheellisia väitteitään, joiden mukaan Biden varasti vuoden 2020 vaalit.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis juhli perheensä kanssa uudelleenvalintaansa viime viikon tiistaina Tampassa.

Kyselytutkimuksista piirtyy tällä hetkellä hieman epäselvä kuva siitä, kuinka hyvät mahdollisuudet Trumpilla on nousta puolueensa presidenttiehdokkaaksi tai uudelleen presidentiksi. Joissakin kyselyissä Trump on vielä selvästi suositumpi kuin DeSantis, kun toisissa DeSantis päihittää suosiossaan Trumpin.

DeSantis ei ole ilmoittanut, pyrkiikö hän presidentiksi. Istuva presidentti Biden on ilmaissut pyrkivänsä toiselle kaudelle, mutta virallinen ilmoitus puuttuu.

USA Today -lehden lokakuussa julkaisemassa kyselyssä yli 60 prosenttia amerikkalaisista sanoi, että he eivät haluaisi nähdä 76-vuotiasta Trumpia tai 79-vuotiasta Bidenia uudelleen presidenttiehdokkaana.

Jos vaaleissa kuitenkin päädyttäisiin näiden ehdokkaiden kaksinkamppailuun, Bidenia tukisi kyselyn mukaan 46 prosenttia ja Trumpia 42 prosenttia.

Lukemat kertovat, että äänestäjien mielissä on tapahtunut vain vähän liikettä. Vuoden 2020 vaaleissa Biden päihitti Trumpin saaden valtakunnan äänissä mitaten noin 4,5 prosenttiyksikköä suuremman kannatuksen.