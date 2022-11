Suomen vireillä oleva Nato-jäsenyys ja kiristynyt viisumipolitiikka eivät ole vaikuttaneet HS:n haastattelemien moskovalaisten asenteisiin Suomea kohtaan. Valtakunnallisesti kielteisesti Suomesta ajattelevien osuus on kuitenkin kasvanut viidennekseen viime vuoden viidestä prosentista, tuore tutkimus kertoo.

Moskova

Moskovalaiset suhtautuvat Suomeen lähes yhtä myönteisesti kuin ennenkin, vaikka Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jäädyttänyt maiden välit.

Moskovalaisista 76 prosenttia näkee Suomeen edelleen positiivisessa valossa, kun viime vuonna vastaava luku oli 79 prosenttia. Tulos käy ilmi Suomen ulkoministeriön torstaiaamuna julkaisemasta maakuvatutkimuksesta, jonka toteutti venäläinen tutkimuslaitos Levada.

Moskovalaisten mielikuva Suomesta on nyt lämpimämpi kuin pietarilaisten ja muiden luoteisvenäläisten, joiden suopeus Suomea kohtaan oli laskenut 71 prosenttiin viime vuoden 89 prosentista.

Toisaalta moskovalaisista Suomeen suhtautuu kielteisesti 17 prosenttia vastaajista, pietarilaisista 15.

Valtakunnallisesti kielteisesti Suomesta ajattelevien osuus on kasvanut viidennekseen viime vuoden viidestä prosentista. Myönteisesti Suomeen suhtautuvien osuus puolestaan on laskenut 51 prosenttiin viime vuoden 68 prosentista.

HS haastatteli moskovalaisia heidän asenteistaan Suomea kohtaan eri puolilla pääkaupunkia tiistaina ja keskiviikkona. Moskovalaisten suhde Suomeen on säilynyt hyvänä, mutta etäisenä.

Kaikki yhdeksän moskovalaista sanoivat, että heidän mielipiteensä Suomesta ei ole muuttunut sodan aikana, vaikka Suomi on päättänyt hakea Nato-jäsenyyttä ja rajoittanut tuntuvasti venäläisten matkustamista Suomeen.

Muutama haastatelluista totesi, että Suomen päätös liittyä Natoon ei ole Venäjän kannalta hyvä asia, mutta he pitivät sitä Suomen omana valintana ja oikeutena järjestää puolustuksensa haluamallaan tavalla.

HS:n haastattelemista moskovalaisista vain pari oli käynyt Suomessa.

Björn-ravintolan PR-päällikön Julija Jenkovan lempiruokiin kuuluu suomalainen kalakeitto, joka löytyy myös ravintolan menusta. Moskovalainen Björn on erikoistunut pohjoismaiseen keittiöön.

Pohjoismaiseen keittiöön erikoistuneen Björn-ravintolan PR-päällikkö Julija Jenkova sanoi tuntevansa sympatiaa Suomea ja Skandinavian maita kohtaan.

”Jaan täysin niiden arvot ja suhtautumisen elämään, ihmiseen ja luontoon.”

Jenkova on käynyt Ruotsissa ja Tanskassa. Suomeen hän haluaisi sienestämään. Jenkova kuvaili itseään epäpoliittiseksi, mutta sanoi olevansa harmissaan, että monet Euroopan maat ovat asettuneet Venäjää vastaan.

Suomen kiristyneen viisumipolitiikan hän arveli aiheuttavan ennen kaikkea taloudellista haittaa Suomelle, sekä tietysti lykkäävän hänen omaa matkahaavettaan.

Ystävykset Darja Danilova ja Vladimir Basnikov sanoivat ajattelevansa Suomesta vain hyvää, kuten ennenkin. ”Toivon, että ihmiset olisivat ystäviä keskenään, eikä meitä erotettaisi muusta maailmasta”, Basnikov sanoi.

Pjatnitskajan ravintolakadulla ystävykset, opettaja Darja Danilova ja kaivosinsinööri Vladimir Basnikov ovat piipahtaneet kahvilassa käytyään ensin ostoksilla H&M:ssä.

Heissä Suomi herättää vain myönteisiä tunteita, kuten ennenkin.

”Olen ihmisten puolesta. Tärkeintä on, että ihmisten välillä vallitsevat hyvät keskinäiset suhteet – olipa politiikka mitä tahansa. Minun suhtautumiseni ei ole muuttunut mitään maata kohtaan kuluneen kahdeksan kuukauden aikana”, Basnikov sanoi.

”Kannatamme maailmanrauhaa. Miksi meidänlaisten ihmisten pitäisi muuttaa suhtautumistamme mihinkään maahan meneillään olevan tilanteen takia”, Danilova sanoi.

Suomen päätöstä liittyä Natoon he pitivät Suomen omana asiana.

”Tietenkään se ei ole Venäjän kannalta hyvä, mutta emme voi vaikuttaa siihen mitenkään”, Danilova sanoi.

Moskovalainen Artjom Trusov ei ole käynyt koskaan Suomessa, mutta talviurheilulajeja seuratessa ovat tulleet tutuiksi muun muassa suomalaiset ampumahiihtäjät, kuten Kaisa Mäkäräinen.

Viisumikeskuksen edustalta Sirius-liikekeskuksessa ei löytynyt HS:n vierailun aikaan Suomen-viisumin hakijoita, vaikka vastaanottovirkailijoiden mukaan heitä oli käynyt tiistaiaamuna useampia.

VFS Global -viisumikeskus käsittelee monien muidenkin maiden viisumihakemuksia. HS:n vierailun aikaan moni vaikutti jättävän hakemuksen Kanadaan tai Australiaan.

Vastaanottovirkailijat kertoivat suhtautuvansa myönteisesti Suomeen, kuten kaikkiin muihinkin maihin, eikä asenne ole muuttunut tänä vuonna miksikään.

”Haluamme, että kaikki olisi kuin ennen koronaa. Sitä toivovat kaikki”, nuoret naiset sanoivat.

Viisumikeskuksessa työskentelevä, toimittajaksi valmistunut Artjom Trusov kuvaili suhdettaan Suomeen neutraaliksi. Hän ei ole käynyt koskaan Suomessa, mutta monta kertaa Karjalassa, josta kertoi pitäneensä.

Trusov arvioi geopoliittisen tilanteen vaikuttavan pietarilaisiin enemmän, koska heille Suomi on läheisyytensä vuoksi tärkeämpi kuin moskovalaisille.

”Nykyinen poliittinen tilanne ei ole meille suotuisa, mutta jos puhutaan tavallisista kansalaisista, niin Suomea kohtaan meillä ei ole minkäänlaista kaunaa.”

Lounastauolta palanneet kollegat, energia-alalla työskentelevät Ilja Koškin ja Maksim Baranov totesivat, että heidän suhteensa länsinaapuriin on säilynyt täysin muuttumattomana. He eivät halunneet tulla kuvatuksi.

”En ajattele Suomesta mitään pahaa. Tiedän, että Venäjällä on ollut hyvin tiiviit välit sen kanssa niin kansalaisten kuin valtion tasolla, myös energiassa. Valitettavasti tilanne on nyt muuttunut. Meidän on oltava naapureita – olipa mitä tahansa ja elettävä eteenpäin”, Koškin sanoi.

Hän lisäsi toivovansa Suomen ja Venäjän kansalaisille ennen kaikkea järkeä sekä yhteistyötä ja ystävyyttä jatkossa.

Pietarista kotoisin oleva Baranov kertoi käyneensä Suomessa monta kertaa, viimeksi 2010. Hänellä on Suomessa tuttavia, joiden kanssa pitää edelleen yhteyttä.

”On ymmärrettävää, että geopolitiikalla on ollut oma roolinsa tässä, mutta mielestäni sen ei tulisi millään tavalla vaikuttaa ihmisten välisiin asenteisiin.”

Baranovin mielestä Suomen Nato-jäsenyydellä ei ole vaikutusta suhteisiin, mutta Koškinin mukaan sen seurauksia on vielä vaikea arvioida. Hän kertoi kuulleensa, että Suomi ja Ruotsi eivät halua sijoittaa alueilleen ydinaseita ja piti sitä positiivisena.

”Jokaisella maalla on oikeus puolustukseen. Suomea ja Ruotsia voi ymmärtää. Se on heidän valintansa.”

Moskovalainen eläkeläinen Tatjana Atajeva sanoi erottavansa poliitikot ja tavalliset ihmiset toisistaan. ”Ja maahan koostuu ennen kaikkea tavallisista ihmisistä.”

Myönteisimmät mielikuvat Suomesta olivat lähiössä keskiviikkona tavatulla eläkeläisellä Tatjana Atajevalla. Hän kertoi saaneensa Suomesta hyvin positiivisen vaikutelman vuodenvaihteessa 15 vuotta sitten, eikä se ole muuttunut miksikään.

”Erotan poliitikot tavallisista ihmisistä, ja maahan koostuu ennen kaikkea tavallisista ihmisistä. Suhteeni on tismalleen sama kuin 15 vuotta sitten.”

Pietarissa asuvat sukulaiset veivät hänet tuolloin vastaanottamaan uutta vuotta Helsinkiin.

”Se oli upea uudenvuodenaatto. Kaupunki oli koristeltu hyvin kauniisti. Se oli kuin konvehti. Itse maa oli valoisa ja hyvin kaunis. Ihmiset olivat erittäin ystävällisiä meitä kohtaan.”