Yleensä varteenotettavat poliitikot ilmoittavat ehdokkuuksistaan vaaleja edeltävänä vuonna. Joidenkin ehdokkaiden taival päättyy jo ennen esivaaleja rahan ja julkisuuden puutteeseen.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump antoi tiistaina ”suuren ilmoituksen” presidenttiehdokkuudestaan vuoden 2024 vaaleihin. Ilmoitus tuli poikkeuksellisen varhaisessa vaiheessa, sillä vaaleihin on vielä kaksi vuotta ja republikaanien esivaalitkin käynnistyvät vasta alkuvuodesta 2024.

Mediassa on arvuuteltu syitä Trumpin ilmoituksen ajoitukselle ja yleinen arvaus on se, että Trump yrittää lannistaa mahdolliset kilpakumppaninsa ennen kisan varsinaista käynnistymistä. Kiirettä on voinut lisätä se, että Floridan republikaanikuvernöörin Ron DeSantisin suosio ja valtakunnallinen näkyvyys ovat kasvaneet huikean nopeaa tahtia.

Trumpin ilmoitus vaikuttaa erityisen varhaiselta, kun otetaan huomioon, että hän on kotimaansa ja planeetankin tunnetuimpia ihmisiä ja hän on onnistunut keräämään jo yli sadan miljoonan dollarin edestä kampanjalahjoituksia.

Hyvä vertailukohta ovat vuoden 2016 presidentinvaalit. Niihin ilmoittautui ehdolle yhteensä kahdeksantoista merkittävänä pidettyä republikaaniehdokasta. Heistä jokainen ilmoitti ehdokkuudestaan vasta vaaleja edeltävänä vuonna eli 2015.

Ensimmäisten joukossa silloiseen kilpaan ilmoittautui Texasin senaattori Ted Cruz, maaliskuussa 2015. Trump itse ilmoitti ehdokkuudestaan kesäkuussa 2015, viimeisimpien joukossa.

Tuolloinkaan Trump ei tarvinnut erityisemmin esitellä itseään amerikkalaisille, sillä hän oli ollut esillä julkisuudessa vuosikymmenien ajan ja media kiinnostui hänen ehdokkuudestaan heti. Toki hänen poliittiset ajatuksensa tunnettiin huonommin kuin hänen skandaalinsa ja rahasotkunsa.

Republikaanien presidenttiehdokas Ted Cruz kampanjoi Iowassa tammikuussa 2016.

Tavanomaisemmilla ehdokkailla Yhdysvaltain presidentinvaaleissa tärkeintä on pyrkiä saavuttamaan median ja lahjoittajien huomio – ja toivon mukaan kyselytutkimuksia tekevien laitosten kiinnostus. Yhdysvaltain vaalihistoriassa on nähty monia kunnianhimoisia senaattoreita ja kuvernöörejä, joita laaja yleisö ei yksinkertaisesti tuntenut eikä oppinut tuntemaan.

2016 vaalien alla kuusi republikaania heitti pyyhkeen kehään jo ennen kuin esivaalit alkoivat Iowan osavaltiossa helmikuun alussa. Heidän joukossaan oli myös tunnettuja ehdokkaita, kuten Etelä-Carolinan senaattori Lindsey Graham ja Texasin kuvernööri Rick Perry.

Tavallista on, että ehdokkaita alkaa putoilla puolueiden sisäisten esivaalien alkumetreillä, Iowassa, New Hampshiressä ja viimeistään niin sanotun supertiistain esivaalirytäkässä. Ennen putoamistaan ehdokkaat yleensä lähettävät aiemmille kannattajilleen epätoivoisia ja surumielisiä lahjoituspyyntöjä, joihin ei vastauksia enää tule.

Yhdysvalloissa poliittisiin virkoihin on vaikea päästä ilman tuntuvaa vaalibudjettia, vaikkeivät suuret rahasummat voittoa automaattisesti takaakaan. Vuoden 2020 presidentinvaaleissa Biden poltti rahaa noin 1,7 miljardia dollaria ja Trump lähes kaksi miljardia. Biden voitti vaalit.

Tämän vuoden kongressivaaleissa edustajainhuoneeseen päässeistä ehdokkaista 95 prosenttia oli käyttänyt vaaleissa enemmän rahaa kuin hävinnyt vastustaja. Senaattorivaaleissa 90 prosentilla voittajista oli vastustajaa enemmän rahaa, Open Secrets -järjestö kertoo.

Presidentiksi pyrkinyt demokraattisenaattori Joseph Biden puhui noin 80 ihmiselle Knoxvillen pikkukaupungin lukiossa Iowassa tammikuussa 2008. Oikealla kampanjassa auttanut James-veli. Biden ja moni muu hävisivät esivaalitaistossa Barack Obamalle, josta tuli kahdeksan vuoden ajaksi maansa presidentti. Biden oli hänen varapresidenttinsä.

Trumpin ehdokkuus tulee taatusti lannistamaan monia republikaaneja, ja on mahdollista, että republikaanien esivaaleissa nähdään laihanlainen yrittäjien joukko.

Demokraattien puolella tilanne on täysin epäselvä, koska puolueella on hallussaan presidentin virka. Ensimmäistä kauttaan suorittava Joe Biden on ilmaissut halustaan pyrkiä ehdolle myös vuonna 2024.

Yleensä puolueissa on vain vähäisiä haluja haastaa oman puolueen istuvaa presidenttiä, jos tämä haluaa vielä toisellekin kaudelle. Esimerkiksi vuonna 2020 kukaan republikaanien kärkipoliitikko ei asettunut Trumpia vastaan. Trump turvasi ehdokkuutensa helposti voittamalla kaikki 56 esivaaliottelua heikkoja ehdokkaita vastaan.

Löysää oli myös ensimmäisen kautensa jälkeen demokraatti Barack Obamalla oman puolueensa esivaaleissa vuonna 2012. Hän sai vastaansa esimerkiksi Vermin Love Supreme -nimellä esiintyvän performanssitaiteilijan, jota tuki vaaleissa vain vähän tunnettu ja Puolan Gdańskista käsin toiminut Hyvän huumorin puolue.

”Olen ystävällinen fasisti. Olen tyranni, johon sinun tulisi luottaa. Sinun pitäisi antaa minun hallita elämääsi”, Vermin Supreme vetosi äänestäjiin yhdellä videolla.

Hän lupasi presidenttinä antaa ilmaisen ponin jokaiselle amerikkalaiselle. Miehen näkemyksiä ja edesottamuksia voi ihastella alla olevalta videolta.

Obama voitti vuonna 2012 kaikki demokraattien esivaalikamppailut ja myös varsinaisen presidentinvaalin republikaanihaastajaa Mitt Romneya vastaan. Romney onnistui republikaanien esivaalissa lyömään puolen tusinaa puoluetoveriaan, mutta se ei riittänyt Valkoisen talon herruuteen.