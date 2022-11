Pienestä Przewodówin kylästä tuli tiistaina maailmanpolitiikan polttopiste. Kyläläiset kertovat kauhunhetkistä, joiden he pelkäsivät johtavan kolmanteen maailmansotaan. Jotkut kertovat kuulleensa yhden räjähdyksen, toiset ovat varmoja, että räjähdyksiä oli kaksi.

Przewodów

Täältä on ollut tapana lähteä maailmalle, mutta nyt maailma on tullut tänne.

Kylään johtaa asfalttitie, joka on yleensä hiljainen, mutta nyt tien molemmilla puolilla on kymmeniä autoja. Sotilaita, poliiseja ja toimittajia.

Poliisi on sulkenut tien. Läpi pääsevät vain viranomaiset ja kyläläiset. Tiesulkujen takana on räjähdyspaikka.

Tiistaina iltapäivällä pieneen kylään Puolan ja Ukrainan rajalla osui ohjus, joka tappoi kaksi paikallista miestä. Toinen miehistä oli 60-vuotias, toinen 62.

Torstaina otetussa ilmakuvassa näkyy suuri monttu kohdalla, johon ohjus iskeytyi.

Ohjus putosi Halina-nimisen naisen naapuriin.

Halina makasi sohvallaan lukemassa uutisia sodasta – Putinista, hän tarkentaa – kun hän kuuli kaksi valtavaa räjähdystä. Hän puki ylleen takkinsa ja juoksi ulos.

”Näin savupatsaan. Katu oli täynnä pölyä. Pian paikalle tuli paljon ihmisiä ja ajoneuvoja. Sanoin miehelleni: sota on alkanut.”

Kolmas maailmansota. Venäjä vastaan Nato.

Menisi muutama tunti, ja räjähdyksestä tietäisi koko maailma. Tiistaina iltapäivällä siitä tiesivät Halina ja suuri osa Przewodówin kylän noin 400 asukkaasta.

Lue lisää: Maailman pahin painajainen oli vähällä toteutua

Halina kertoo asuvansa vain 100 metrin päässä ohjuksen osumapaikasta. Hän kuvailee räjähdyksiä valtaviksi. Halina poistui kotoaan ensi kertaa tapahtuneen jälkeen torstaina. Hänen ikkunastaan näkyy räjähdyspaikalle.

Ukrainan raja on alle kymmenen kilometrin päässä, ja monet kyläläiset luulivat, että Venäjä oli alkanut pommittaa myös Puolaa, Nato-maata.

Keskiviikon aikana alkoi näyttää todennäköiseltä, että kylään pudonnut ohjus olikin Ukrainan ohjus. Kyse oli ehkä Ukrainan ohjuksesta, jolla se pyrki torjumaan Venäjän ohjusta.

Maailmansota ei alkanutkaan. Tutkimukset ohjuksen alkuperästä ovat yhä käynnissä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo yhä, että se ei voinut olla Ukrainan ohjus, mutta harva on enää samoilla linjoilla.

”Minä en voi sanoa, oliko se Venäjän vai Ukrainan ohjus. Annetaan asiantuntijoiden selvittää. Puolalle ja maailmalle olisi parempi, että se olisi ukrainalainen”, Halina sanoo.

Lue lisää: Zelenskyi kiistää, minkä koko länsi tunnustaa: Näin eri maat kommentoivat Puolaan pudonnutta ohjusta

Hän kertoo ymmärtävänsä nyt jotain siitä, mitä ukrainalaiset kokevat. Mutta se oli vain yksi ohjus, Halina sanoo. Ukrainalaisia Venäjä pommittaa useilla ohjuksilla joka päivä.

”Minä pelkään yhä. Rajalle on tästä seitsemän kilometriä. Se voi tapahtua uudelleen. Putin on hirviö.”

Przewodówin kylä elää maataloudesta. Kommunismin aikana täällä oli suuria valtion omistamia maatiloja. Silloin kylässä asui enemmän väkeä. Oli hotelli, ja suuri päiväkoti maatilojen työntekijöiden lapsille.

Nyt maatiloja pyörittävät yritykset, ja kylässä asuu iäkkäämpiä ihmisiä, joista monet työskentelevät maatiloilla. Nuoret muuttavat pois.

Kylän ympärillä levittäytyy peltoja silmänkantamattomiin. Torstaina niillä kulki Puolan sotilaita, jotka näyttivät etsivän jotain.

Kaksi puolalaissotilasta käveli Przewodówin kylän pellolla.

Ohjuksen tappamat miehetkin saivat elantonsa maataloudesta. He olivat kuolinhetkellään töissä. Tuomassa maissia pellolta.

Stanisław Iwanejko, 60, tunsi molemmat miehet. Hän oli ladossaan hoitamassa lehmiä, kun hän kuuli räjähdyksen. Hänkin ajatteli, että nyt alkoi sota.

Iwanejko meni kotiinsa katsomaan uutisia televisiosta, ja seuraavana päivänä hän sai tietää uhrien nimet. Toinen kuolleista oli hänen koulukaverinsa.

”Mikä menetys. Olin niin surullinen, että itkin”, hän kertoo.

Stanisław Iwanejko kertoi juosseensa räjähdyksen jälkeen ulos ladosta. Hän halusi tarkistaa, oliko hänen kotitalonsa jäänyt pommin alle.

Torstaina Iwanejko oli pyöräilemässä kohti kylän kirkkoa. Hänen puhelimensa ei toimi, joten hän aikoo lainata kirkon puhelinta.

Kuolleet miehet tunnettiin hyvin myös kirkossa. Pappi Bogdan Wazny kertoo, että toinen miehistä oli vielä pari viikkoa sitten auttamassa kirkon kunnostustöissä.

Wazny kertoo olleensa kotona lukemassa kirjaa, kun ohjus iski kylään.

Pappi Bogdan Wazny tuli kylään papiksi vuonna 2007.

Räjähdyksien lukumäärästä kyläläiset kertovat eriäviä tietoja.

Osa HS.n haastattelemista kyläläisistä kertoo kuulleensa tiistaina kaksi kovaa räjähdystä. Osa kertoo, että räjähdyksiä olisi ollut vain yksi. Pormestari Grzegorz Drewnik kertoi HS:lle keskiviikkona kuulleensa kaksi räjähdystä.

Wazny kertoo kuulleensa yhden räjähdyksen, jota seurasi räjähdyksen kaiku. Hänkin ajatteli heti pahinta, uutta maailmansotaa.

”Pelkäsin, että tässä on kyseessä uudet Sarajevon laukaukset”, Wazny sanoo.

Kyläläinen Andrzej Sobesiak, 49, on varma kuulleensa kaksi räjähdystä. Niin suuria, että kotitalo järisi. ”En pelkää. Uskon, että se oli venäläinen ohjus. Olen valmis taistelemaan Puolan puolesta.”

Sarajevon laukauksiksi kutsutaan poliittista murhaa, joka johti ensimmäiseen maailmansotaan vuonna 1914.

Kirkolla on kylällä tärkeä rooli. Katolisessa seurakunnassa järjestetään joka päivä messu, mutta tiistaina messuun ei tullut ketään. Koko kylä oli lukittautunut koteihinsa seuraamaan uutisia.

Keskiviikkona messuun tuli viitisen ihmistä, pappi Wazny kertoo.

”Eilen he eivät pelänneet enää ohjuksia vaan ulkomaalaisia toimittajia”, hän sanoo.

Waznyn mukaan kylässä on toki tiedostettu, että rajan takana on käynnissä sota. Silti monet pyrkivät elämään normaalia arkea. Kuin sotaa ei olisi olemassa, vaikka sota on vaikuttanut kylän elämään heti helmikuusta saakka.

”Kun sota alkoi, olimme peloissamme. Mutta kun tänne alkoi tulla ukrainalaisia pakolaisia, ihmiset alkoivat auttaa. Kätemme olivat täynnä töitä, koska avuntarvitsijoita oli niin paljon. Meillä ei ollut aikaa ajatella vaaraa ja mahdollista sotaa.”

Kylän katolinen kirkko.

Myös kuolleet miehet auttoivat pakolaisia. Toinen miehistä kyyditsi pakolaisia omalla autollaan.

Pappi sanoo, että nyt kylä tarvitsee rauhaa.

Tällä hetkellä sitä ei ole, koska kylä on täynnä toimittajia ja viranomaisia. Torstaina paikalla vieraili Puolan presidentti Andrzej Duda. Presidentti kertoi puhuneensa uhrien perheille, jotka olivat myös toivoneet kylälle ja omaisten surulle rauhaa.

Kylään Puolan ja Ukrainan rajalle on saapunut toimittajia ympäri maailmaa.

Jossain vaiheessa miehille järjestetään hautajaiset. Pappi ei vielä tiedä, mitä hän aikoo hautajaisissa sanoa. Ehkä jotain ikuisesta elämästä ja ylösnousemuksesta.

”Sodalla ei ole mitään tekemistä Jumalan kanssa. Meidän pitäisi syyttää ihmisiä näistä tapahtumista, koska ihmiset aloittivat tämän sodan, ei Jumala. Venäläiset ovat syyllistyneet rikoksiin, koska he eivät anna ukrainalaisten olla olemassa”, Wazny sanoo.

Torstai-iltana kylän raitilla on yhä paljon virkavaltaa ja journalisteja. Pian he todennäköisesti lähtevät. Kyläläiset jäävät.

Poliisin sireenit vilkkuvat pilkkopimeässä kylässä.

Kello viideksi pappi Wazny on järjestänyt jälleen iltapäivän messun, kuten jokainen arkipäivä. Paikalle on saapunut yksi kyläläinen.