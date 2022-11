Äänestyspaikoille oli jopa kahden tunnin jonoja, ja äänestyslippuja jouduttiin tehtailemaan lisää koulun kopiokoneella.

Vaalit Berliinissä olivat syyskuussa 2021 niin kelvottomat, että ne täytyy järjestää kokonaan uusiksi. Asiasta päätti Berliinin perustuslakituomioistuin keskiviikkona, kertoo berliiniläislehti Tagesspiegel.

Noin 3,6 miljoonan asukkaan Berliini on Saksan liittotasavallan pääkaupunki ja samalla yksi Saksan 16 osavaltiosta. Saksan järjestelmässä osavaltioilla on paljon itsenäistä päätösvaltaa, ja niillä on omat parlamenttinsa.

Oikeuden päätös koskee 26. syyskuuta 2021 pidettyjä Berliinin osavaltiovaaleja ja kaupunginosavaltuustojen vaaleja.

Samana päivänä järjestettiin myös Saksan liittopäivävaalit. Niiden osalta Berliinin äänestysalueiden uusintavaaleista päätetään valtakunnan tasolla.

Syyskuun 2021 vaalipäivänä Berliinin äänestäjiä piinasivat ongelmat, jotka ovat vakiintuneissa demokratioissa harvinaisia.

”Itäisen Berliinin Friedrichshainin eräässä vaalihuoneistossa jouduttiin kopioimaan äänestyslippuja koulun kopiokoneella, koska liput uhkasivat loppua kesken”, HS raportoi tuolloin Berliinistä.

”Läntisessä Wilmersdorfissa äänestysliput pääsivät loppumaan, eikä täydennyskuljetus päässyt ajoissa perille, koska samana päivänä järjestetty Berliinin maraton tukki keskustan liikenteen.”

Vaalipäivän yleisimpänä ongelmana olivat kuitenkin pitkät jonot. Muun muassa Wilmersdorfissa vaalihuoneiston edustalla oli vaalien ilmoitettuna päättymisaikana vielä noin 90 minuutin jono.

Uudet osavaltiovaalit on järjestettävä kolmen kuukauden sisällä, oikeus päätti. Berliiniläisten uudeksi vaalipäiväksi on päätetty 12. helmikuuta, Tagesspiegel kertoo.