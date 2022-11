Puolet täysi-ikäisistä venäläisistä kuitenkin suhtautuu Suomeen edelleen myönteisesti.

Vuonna 1997 suomalainen Joulupukki ja venäläinen Pakkasukko tapasivat joulun hengessä Suomen ja Venäjän rajalla. Vaalimaan rajalta he lensivät Venäjän viranomaisten mukaan ”helikopterilla Eurooppaan levittämään rauhan sanomaa”.

Venäläisten suhtautuminen Suomeen on tuntuvasti viileämpää kuin vielä viime vuonna, käy ilmi ulkoministeriön teettämästä kyselytutkimuksesta.

Tuoreen kyselyn mukaan 51 prosenttia täysi-ikäisistä venäläisistä suhtautuu Suomeen myönteisesti, 27 prosenttia ei osaa kertoa kantaansa ja 22 prosenttia asennoituu Suomeen kielteisesti.

Vaikka puolet venäläisistä näkee Suomen edelleen myönteisessä valossa, muutos edellisvuoteen on huomattava. Vuoden 2021 vastaavassa tutkimuksessa Suomeen suhtautui myönteisesti 68 prosenttia venäläisistä, ja kielteisesti vain viisi prosenttia.

Vielä rajumpi on muutos siinä, miten venäläiset kokevat valtioiden väliset suhteet.

Vuoden 2022 tutkimuksessa 46 prosenttia venäläisistä oli sitä mieltä, että Venäjän ja Suomen suhteet ovat viileät tai kireät. Vuonna 2021 tämä osuus oli 16 prosenttia.

Ystävällisiksi tai rauhallisiksi maiden väliset suhteet kokee nyt 35 prosenttia vastaajista, kun vuonna 2021 osuus oli 65 prosenttia.

Välien viilentyminen johtuu epäilemättä Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan ja Suomen reaktioista siihen.

Sodalla on Venäjällä laaja kannatus, ja Suomi on reagoinut Venäjän aggressioon voimakkaasti muun muassa pakottein, vaikeuttamalla venäläisten matkailua Suomeen sekä hakemalla länsiliitto Naton jäseneksi.

Ulkoministeriö on teettänyt maakuvatutkimuksia Venäjällä vuodesta 2017 lähtien. Kaikki kyselyt on toteuttanut venäläinen tutkimuslaitos Levada, jonka Venäjän hallinto on luokitellut ”ulkomaiseksi agentiksi”.

Valtakunnalliseen kyselyyn haastateltiin heinäkuun lopulla 1 617 henkilöä 141 asutuskeskuksessa eri puolilla Venäjää. Lisäksi ulkoministeriö tutkitutti erikseen venäläisasenteita Suomen lähialueilla.

Kyselyillä selvitettiin myös tunnetuimpia suomalaisia. Näyttelijä Ville Haapasalo on edelleen selvästi tunnetuin suomalainen Venäjällä. Hänet tiesi noin viidesosa vastaajista.

Korkeahkoihin lukemiin eli 11 prosenttiin ylsivät myös Suomen marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim sekä Formula 1 -kuljettaja Mika Häkkinen.

Presidentti Sauli Niinistön osasi nimetä 1,3 prosenttia ja pääministeri Sanna Marinin 1,9 prosenttia vastanneista.

Koko Venäjällä 60 prosenttia vastanneista ei osannut nimetä yhtään suomalaista. Luoteis-Venäjällä eli Suomen lähialueilla tämä osuus oli 33 prosenttia ja Moskovassa 36 prosenttia.