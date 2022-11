Abortit täysin kieltävä Malta aikoo ehdottaa abortin sallimista, jos äidin henki on vaarassa

Amerikkalaisturistin tapaus nosti aborttioikeudet keskusteluun. Maltalla noin 62 prosenttia ei salli aborttia missään tilanteissa.

Maltan hallitus aikoo ehdottaa lakimuutosta, jolla pieni saarivaltio löysäisi hieman täydellistä aborttikieltoaan, maan terveysministeri Chris Fearne kertoi keskiviikkona uutistoimisto Reutersin ja Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.

Parlamenttiin aiotaan lähipäivinä viedä esitys laista, joka sallisi raskauden keskeyttämisen silloin, kun äidin henki tai terveys vaarantuu raskauden takia.

Malta on ainoa EU-maa, jossa abortti on käytännössä kielletty kokonaan. Uusi lakimuutos puuttuisi vain terveydelle ja hengelle vaarallisiin raskauksiin, ja ei sallisi aborttia esimerkiksi silloin, kun raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta tai insestin seurauksena.

Lakimuutokselle on antanut pontta viime kesänä uutisoitu amerikkalaisturistin tapaus. Lääkärit eivät suostuneet aborttiin turistin keskenmenon alettua, koska sikiön sydän löi yhä.

BBC:n mukaan amerikkalaisnaista uhkasi vakava infektio ja hänet lennätettiin päivien odottelun jälkeen Espanjaan aborttia varten.

Maltalla asuu hieman yli puoli miljoonaa asukasta, jotka ovat voittopuolisesti katolilaisia. Elokuussa tehdyn MaltaToday-lehden kyselyn mukaan noin 62 prosenttia kansasta vastustaa aborttia kaikissa tilanteissa.

Maltan rikoslain mukaan lääkäri voi saada enimmillään neljän vuoden vankeusrangaistuksen abortin suorittamisesta. Abortin ottava nainen voi puolestaan saada maksimissaan kolmen vuoden vankeustuomion.

Syyskuussa julkaistun kyselyn mukaan 53 prosenttia maltalaisista on sitä mieltä, ettei aborttiin päätyneitä naisia tulisi tuomita vankeuteen. Noin 28 prosenttia taas ajattelee, että aborttiin tukeutuneet naiset tulee tuomita vankilaan ja lopuilla ei ole asiaan kantaa.

Maltan pääministeri Robert Abela.

Maltan pääministeri Robert Abela kertoi marraskuun alussa Times of Malta -lehden haastattelussa ”varovaisen arvion”, jonka mukaan noin 300–350 maltalaisnaista tekee vuosittain abortin lääkkeitä ottamalla.

Hän sanoi myös tulleensa tietoiseksi siitä, että maltalaisessa Mater Dei -sairaalassa on vuosikymmenien ajan pelastettu naisten henkiä raskauksia keskeyttämällä.

Abela halusi haastattelussa painottaa, että tekeillä olevassa lainmuutoksessa ei ole kyse abortin dekriminalisoinnista, eikä edes abortista, vaan naisten henkien pelastamisesta. ”Sillä ei ole mitään tekemistä abortin kanssa”, hän sanoi.

Pääministerin mielestä abortti on Maltalla hyvin herkkä asia, joka vaatii laajaa yhteiskunnallista keskustelua. ”Poliitikot eivät saa monopolisoida asiaa”, hän sanoi.

Aborttioikeuksien puolesta kampanjoiva Doctors for Choice -järjestö arvioi, että ainakin sata maltalaisnaista matkustaa joka vuosi ulkomaille saadakseen abortin.

Maltalla on EU-maiden alhaisin syntyvyys. Naiset saavat keskimäärin 1,1 lasta elinaikanaan.

EU-maissa syntyvyyttä kuvaava hedelmällisyysluku on Maailmanpankin tilaston mukaan keskimäärin 1,5. Suomessa vastaava luku oli Tilastokeskuksen mukaan 1,37 vuonna 2020.