Iranin ulkoministeri ja vallankumouskaartin päällikkö syyttävät Israelia ja länsimaita levottomuuksien lietsomisesta ja yrityksistä hajottaa maa.

Iran syyttää Israelia ja länsimaisia tiedustelupalveluita siitä, että ne suunnittelisivat salaliittoa ja sisällissodan aloittamista Iranissa, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP.

”Useiden turvallisuuspalveluiden, Israelin sekä joidenkin länsimaisten poliitikkojen, jotka ovat suunnitelleet sisällissotaa, tuhoa ja maan hajottamista, tulisi tietää, että Iran ei ole Libya eikä Sudan,” twiittasi maan ulkoministeri Hossein Amirabdollahian torstaina.

Amirabdollahian kirjoitti kommenttinsa sen jälkeen, kun Iranin valtionmedia kertoi kymmenen ihmisen kuolleen keskiviikkona kahdessa erillisessä iskussa, jotka tekivät moottoripyörillä ajavat asemiehet. Surmansa saaneiden joukossa oli nainen, kaksi lasta ja poliisi.

Mikään ryhmä ei ole ilmoittautunut iskujen tekijäksi. Iranin valtiontelevisio syytti iskuista ”mellakoitsijoita”.

Myös Iranin vallankumouskaartin päällikkö, kenraali Hossein Salami, sanoi Iranin olevan ”salaliiton” kohteena.

”Yhdysvallat, Englanti, Saksa, Ranska, Israel, Saudi-Arabia ja niiden liittolaiset valmistautuvat taistelemaan Jumalaa, hänen profeettaansa ja marttyyrejaan vastaan”, uutistoimisto Fars kertoo Salamin sanoneen AFP:n mukaan.

”Tämä on valtava salaliitto kansaa vastaan, ja joistain ihmisistä maassa on tullut vihollisen nukkeja, joiden tarkoitus on tuhota Iranin valtio”, Salami jatkoi.

Iranissa on nähty useita suuria mielenosoituksia sen jälkeen, kun 22-vuotias Iranin kurdi Mahsa Amini kuoli niin kutsutun siveyspoliisin pidätettyä hänet väärin puetun hijabin takia.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty kertoo raportissaan, että ainakin 21 ihmiselle haetaan Iranissa kuolemantuomiota syksyn mielenosoituksiin liittyvistä rikoksista.

Aminin kuolema ja Iranin viranomaisten toiminta on tuomittu maailmalla laajalti, ja useissa maissa on järjestetty tukimielenosoituksia.