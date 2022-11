”Minäpä pidän hiukset suorina, niin saadaan terveydenhuoltouudistus läpi”, Michelle Obaman muisteli ajatelleensa miehensä presidenttivuosina The Washington Postin mukaan.

Michelle Obama oli katsomassa tennisottelua New Yorkissa syyskuussa.

Elämä presidentin puolisona asetti merkittäviä rajoituksia omille tyylivalinnoille, kertoo Michelle Obama The Washington Post -lehdessä.

Obama muutti Valkoiseen taloon tammikuussa 2009, kun hänen miehensä Barack Obama oli valittu Yhdysvaltain presidentiksi. Noihin aikoihin Michelle Obama harkitsi pikkulettejä, mutta luopui ajatuksesta poliittisista syistä.

”Ei, he eivät ole valmiita siihen”, Michelle Obama muistelee ajatelleensa. Hän tarkoitti yhdysvaltalaista suurta yleisöä.

Michelle Obamalla oli suorat hiukset koko hänen miehensä presidenttiajan, jota jatkui vuoteen 2017. Pikkuletit olisivat olleet käytännöllisemmät, mutta suorat hiukset olivat niin sanotusti ”odotusten mukaiset”.

Pikkuletit olisivat myös olleet perinteinen afroamerikkalainen tyylivalinta. Obama kuitenkin ajatteli, että pikkuleteistä seuraisi julkisuusmylläkkä, joka haittaisi hänen miehensä poliittista työtä.

”Minäpä pidän hiukset suorina, niin saadaan terveydenhuoltouudistus läpi”, Obama kiteyttää takavuosien ajattelutapaansa.

Hän ajatteli, että amerikkalaisilla oli jo valmiiksi riittävästi totuttelemista, kun Valkoiseen taloon oli muuttanut ensimmäistä kertaa mustaihoinen presidenttipari.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama ja Michelle Obama olivat virallisten muotokuviensa paljastustilaisuudessa Valkoisessa talossa Washingtonissa syyskuussa.

Obama puhui tiistaina Washingtonissa uuden kirjansa markkinointitilaisuudessa. Kirja on nimeltään The Light We Carry.

The Washington Postin mukaan Obama kertoi kampausvalinnoistaan, koska ne ovat ”ääriesimerkki ratkaisuista, joita mustien naisten täytyy tehdä joka päivä” selvitäkseen työelämän ristipaineissa.

Pikkuletit, rastatukka tai afrokampaus olisivat helpompia ja luonnollisempia kampauksia afroamerikkalaisille hiuksille, mutta vallitsevat valkoiset kauneusihanteet saavat monet mustat naiset suoristamaan hiuksensa kemiallisesti.

Nyt Michelle Obamalla on pikkuletit. The Washington Post kertoo, että hän esitteli kampaustaan tiistain kirjatilaisuudessa ja sai yleisöltä raikuvat aplodit.