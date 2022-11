Pilkanteon kohteeksi joutunut Musk tunnetaan armottomista ja halventavista hyökkäyksistä monia eri tahoja vastaan.

Kohumiljardööri Elon Musk on joutunut rankan ja hyvin julkisen pilkanteon kohteeksi varhain perjantaina Suomen aikaa, kun hänen äskettäin ostamansa Twitter-yhtiön päämajan seinään San Franciscossa on heijastettu lukuisia henkilöön meneviä solvauksia Muskista.

Päämajan ulkoseinään on heijastettu sivusuunnassa pyörivä ”uutisnauha”, jossa Muskia kuvailtiin halventavilla luonnehdinnoilla, kuten ”keskinkertainen mieslapsi”, ”arvoton miljardööri” ja ”parasiitti”, ja paljon pahemmillakin ilmauksilla.

Paikallisen NBC-kanavan toimittajan Gia Vangin mukaan ”uutisnauhaa” heijastaa ”joku kadun toiselta puolelta” toimiva, itseään ”projektoriaktivistiksi” kutsuva henkilö. Tilanteesta kuvattua videota katsottiin parissa tunnissa ainakin viisi miljoonaa kertaa Twitterissä.

Musk on parhaillaan suuren kohun keskellä, kun sadat Twitterin työntekijät ovat kieltäytyneet Muskin vaatimuksesta tehdä ”pitkää päivää kovalla intohimolla” tai ottaa lopputuli. Säästökohteita etsivä Musk on äskettäin irtisanonut tuhansia työntekijöitä Twitteristä, jonka hän osti 44 miljardilla dollarilla.

Twitter ilmoitti torstaina The New York Timesin mukaan, että yhtiö sulkee toimistorakennuksensa ja estää työntekijöiden kulun rakennukseen maanantaihin asti.

Muskia pilkkaavia kommentteja näyttäviä kuvia ja videoita on jaettu ja kommentoitu Twitterissä riehakkaasti, todennäköisesti Muskin aiemman käytöksen vuoksi. Teslan toimitusjohtaja ja SpaceX-yhtiön perustaja Musk tunnetaan armottomista ja halventavista hyökkäyksistä monia eri tahoja vastaan.

Twitterissä tempaus alkoi levitä nopeasti ainakin asiasanalla ”SpaceKaren”, joka voisi olla viittaus SpaceX-avaruusbisneksiin sekä Muskin halventavaan ilmaukseen yhdysvaltalaisesta senaattorista Elizabeth Warrenista viime vuonna. ”Karen” on naisvihamieliseksi mielletty termi, jolla haukutaan yleensä valkoisia ja etuoikeutettuina pidettyjä naisia.

Musk pilkkasi demokraatti Warrenia ”senaattori Kareniksi”, kun Warren oli nimittänyt Muskia vapaamatkustajaksi tämän vähäisen veronmaksuhistorian takia. Muskin mukaan Warren muistutti puheillaan ”vihaista mutsia”.

Know Your Meme -sivuston mukaan Muskia on tosin pilkattu Space Karen -nimityksellä jo ensi kerran vuoden 2020 lopulla, kun Musk oli kyseenalaistanut twiitissään koronatestien luotettavuuden ja kun Musk uhmasi Kaliforniassa annettuja koronarajoituksia.

Miljardööri Elon Musk puhui Teslan tilaisuudessa vuonna 2019.

Miljardöörin kova pilkkaaminen ja asian levittäminen Twitterissä vaikuttaa sopivan hyvin yhteen Muskin oman ideologian kanssa. Hän on kuvaillut itseään ”sananvapausabsolutistiksi”, joka on luvannut esimerkiksi palauttaa entiselle presidenttille Donald Trumpille luvan käyttää Twitteriä.

Trump suljettiin pois Twitteristä sen jälkeen, kun Twitter katsoi hänen lietsoneen väkivaltaa Yhdysvaltain kongressin jäseniä vastaan kongressitalon vastaisen hyökkäyksen yhteydessä tammikuussa 2021. Viisi ihmistä kuoli mellakassa.

Aktivistit ovat pelänneet, että Muskin käsissä Twitter muuttuu vihapuheen linnakkeeksi. Muskilta on esimerkiksi vaadittu anteeksipyyntöä siitä, että hänen katsotaan pilkanneen sukupuolivähemmistöihin liittyviä herkkyyksiä twiiteissään.

Kohu syntyi siitäkin, kun Musk vertasi Kanadan pääministeriä Justin Trudeauta natsijohtaja Adolf Hitleriin, kun Kanadassa oli käynnissä hallituksen vastainen protestiliike. Koronapandemian aikana ristiriitaisia kommentteja viljellyt Musk asettui Kanadan koronarajoituksia vastustaneiden mielenosoittajien puolelle.

Viime viikolla julkaistun tutkimuksen mukaan rasistiset hyökkäykset ovat moninkertaistuneet Twitterissä sen jälkeen, kun Musk sai yhtiön haltuunsa lokakuun loppupuolella, uutistoimisto AP kertoo.

Center for Countering Digital Hate -järjestön mukaan esimerkiksi mustiin ihmisiin kohdistuvien rasististen pilkkasanojen käyttö oli kolminkertaistunut viikossa sen jälkeen, kun Musk osti yhtiön.

Viime huhtikuussa Forbes-lehti listasi Elon Muskin maailman rikkaimmaksi ihmiseksi. Hänen omaisuutensa arvo oli silloisen arvion mukaan 219 miljardia dollaria. Summa on karkeasti laskien noin 80 prosenttia Suomen bruttokansantuotteeseen verrattuna.