Salaiset ”poliisiasemat” ovat osa kampanjaa, jolla Kiina pyrkii painostamaan ulkomailla asuvia kansalaisiaan.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI sanoi torstaina olevansa huolestunut Kiinan perustamista salaisista ”poliisiasemista”. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Eurooppalainen ihmisoikeusjärjestö Safeguard Defenders julkaisi syyskuussa raportin, jonka mukaan Kiina on perustanut puolentoista vuoden aikana kymmeniä ”poliisiasemia” yli kahteenkymmeneen maahan.

Asemien on kerrottu olevan osa kansantasavallan vaikuttamiskampanjaa, joilla se pyrkii painostamaan rikoksista syyttämiään Kiinan kansalaisia palaamaan kotimaahansa.

Salaisia poliisiasemia on eniten Euroopassa ja Euroopan maista eniten Hollannissa, jossa niitä on jopa yhdeksän. Asemien sanotaan toimivan muun muassa kiinalaisten yhdistysten tiloissa eikä Kiinan lähetystöjen ja konsulaattien yhteydessä.

FBI:n johtaja Christopher Wray puhui torstaina liittovaltion senaatin sisäiseen turvallisuuteen erikoistuvan valiokunnan kuulemisessa. Hän kertoi FBI:n olevan tietoinen salaisten poliisiasemien olemassaolosta ja vahvisti, että asemia on yhdysvaltalaisissa suurkaupungeissa.

Wrayn mukaan asemien perustaminen ulkomaille on törkeää. Hän syytti niiden rikkovan suvereniteettia ja kiertävän norminmukaista oikeus- ja viranomaisyhteistyötä. Hän kertoi FBI:n selvittävän asemien laillisuutta.

Wrayn mukaan Yhdysvallat on nostanut useampia kanteita, joissa syytetään Kiinan hallintoa Yhdysvalloissa asuvien kiinalaisten toisinajattelijoiden häirinnästä, seuraamisesta, tarkkailusta ja kiristämisestä.

Safeguard Defenders -järjestön raportin mukaan kiinalaisia toisinajattelijoita on houkuteltu salaisille poliisiasemille väittämällä, että käynnin syy on esimerkiksi passin tai viisumin uudistaminen. Asemalla heitä on kuitenkin vaadittu palaamaan Kiinaan ja uhkailtu esimerkiksi Kiinassa asuville omaisille koituvilla hankaluuksilla.

Kiina on kiistänyt asemien olemassaolon. Se on väittänyt, että asemat ovat toimistoja, jotka avustavat Kiinan kansalaisia asiakirjojen käsittelyssä.