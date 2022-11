Venäjän apulaisulkoministeri Sergei Rjabkov vahvisti perjantaina, että Venäjä odottaa ”ehdottomasti myönteistä lopputulosta” neuvotteluille, joissa se saisi vankienvaihdossa Yhdysvalloilta asekauppias Viktor Butin.

Viktor But Bangkokin rikosoikeudessa vuonna 2010.

Venäjä toivoo pääsevänsä tekemään Yhdysvaltojen kanssa vankienvaihdon, jossa se saisi ”kuolemankauppiaana” tunnetun asekauppiaan Viktor Butin.

Asiasta kertoi perjantaina Venäjän apulaisulkoministeri Sergei Rjabkov, uutisoivat Reuters ja AFP viitaten Venäjän valtion uutistoimistojen välittämään kommenttiin.

”Yhdysvaltalaiset osoittavat aktiivisuutta [vankienvaihdon suhteen], me työskentelemme ammattimaisesti kanavan kautta, joka on suunniteltu tätä tarkoitusta varten”, Rjabkov sanoi uutistoimistojen mukaan.

”Viktor But on kiistämättä niiden [vaihdettavien vankien] joukossa, joista keskustellaan, ja me luotamme ehdottomasti myönteiseen lopputulokseen”, Rjabkov sanoi.

Rjabkov kommentoi asiaa vain päivä sen jälkeen, kun vahvistettiin, että Venäjällä huumausainerikoksesta tuomittu yhdysvaltalainen koripallopallotähti Brittney Griner oli siirretty syrjäiseen rangaistussiirtolaan kärsimään yhdeksän vuoden vankeusrangaistustaan. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Yhdysvallat tahtoo järjestää vankienvaihdon vapauttaakseen Grinerin.

Griner pidätettiin moskovalaisella lentokentällä helmikuussa, kun hänen matkatavaroistaan löytyi kannabisöljyä sisältäviä sähkötupakan patruunoita. Elokuussa hän sai yhdeksän vuoden vankeustuomion huumeiden salakuljetuksesta ja hallussapidosta.

Grinerin lakimiehet vahvistivat torstaina koripallotähden siirron Mordvan tasavallassa sijaitsevaan rangaistussiirtolaan.

Jo aikaisemmin on kerrottu, että Venäjä pyrkisi saamaan vankienvaihdossa juuri Viktor Butin. But tunnetaan myös kirjoitusasulla Bout.

Lähes kahdenkymmenen vuoden ajan Viktor But oli yksi maailman pahamaineisimmista asekauppiasta, joka myi aseita roistovaltioille, kapinallisryhmille ja sotapäälliköille Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Ennen pidättämistään vuonna 2008 But oli yksi maailman etsityimmistä miehistä.