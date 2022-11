”Videopari antaa hyvin vahvan näytön sille, että ukrainalainen osasto suoritti sotarikoksen”, sanoo HS:n faktantarkistaja John Helin. Venäjän mukaan venäläissotilaat olisi surmattu päähän ampumalla.

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt viime päivien ajan kaksi videota, jotka saattavat yhdessä todistaa Ukrainan sotilaiden tekemästä sotarikoksesta.

Videoista syntyy vaikutelma, että ukrainalaissotilaat ovat ampuneet useita antautuneita ja aseettomia venäläissotilaita.

Esimerkiksi Telegram-palvelussa kiertävällä ensimmäisellä videolla näkyy, kuinka ukrainalaissotilaat etenevät maaseutumaisella alueella kohti omakotitalon pihapiiriä.

Videolla venäläissotilaiksi arvioidut henkilöt tulevat ulos omakotitalon vieressä olevasta matalasta tiilirakennuksesta ja näyttävät antautuvan yksi kerrallaan painautuen vatsalleen pihamaalla. Heillä ei näytä olevan aseistusta.

Videon lopulla vaikuttaisi siltä, että talosta tulee ulos vielä yksi henkilö, joka avaa tulen. Video muuttuu tässä kohtaa epäselväksi ja katkeaa yhtäkkisesti, mahdollisesti kuvaajan säikähdyksen ja/tai myöhemmin tehdyn lyhentämisen vuoksi.

HS:n näkemällä videolla kuuluu taistelujen ääniä, mutta myös jälkikäteen lisättyä musiikkia. HS on poistanut nämä äänet artikkelin yläosassa näkyvästä videokoosteesta.

Toisella sosiaalisen median videolla, joka on kuvattu ilmasta lennokilla, näkyy hyvin samanlainen pihapiiri ja samoilta vaikuttavia sotilasasuisia henkilöitä. Jälkimmäinen video näyttää yhteensä kaksitoista maassa liikkumattomana makaavaa sotilasasuista henkilöä, jotka näyttävät verilammikoiden ympäröimiltä.

Yksi sotilaista vaikuttaa kaatuneen jo ennen aiemmin kuvailtua ampumista. Toinen puolestaan lienee sama henkilö, joka avasi tulen ensimmäisellä videolla. Näin ollen mahdollisesti teloitettuja venäläissotilaita olisi ainakin kymmenen.

Ilmasta kuvattu video näyttää, että maassa maanneet sotilaat olisivat saaneet surmansa. Kuvakaappaus videolta.

Videoista kertoi Helsingin Sanomille John Helin, Ukrainan sotatapahtumia kartoittava suomalaisasiantuntija, joka on avustanut HS:ää viime kuukaudet. Helin on tarkistanut videot ja pitää niitä aitoina.

”Video­pari antaa hyvin vahvan näytön sille, että ukraina­lainen osasto suoritti sotarikoksen ja enemmän tai vähemmän teloitti rivillisen maassa makaavia antautuneita venäläisiä, koska viimeinen talosta ulos tullut henkilö avasi tulen niitä kohti”, Helin kertoo.

John Helin

Lennokilla kuvattu video on näkynyt Telegramissa ainakin 12. marras­kuuta alkaen. Helin kertoo paikan­taneensa videot Makijivkan asutus­keskuksen laitamille Luhanskin alueen luoteis­kulmaan, noin 200 kilometriä Harkovan kaupungista kaakkoon.

Helinin mukaan lennokkivideo on ukrainalaislähteiden mukaan peräisin Ukrainan 80. laskuvarjorynnäkköprikaatilta. Hänen mukaansa videot ovat tulleet sosiaaliseen mediaan samoihin aikoihin, kun Ukrainan joukot vapauttivat Makijivkan alueen.

Helin kuuluu suomalaisryhmään, joka on viime helmikuusta alkaen päivittänyt sodan etenemistä verkossa julkaistuun ja tarkkana pidettyyn tilannekarttaan.

Helinin mielestä tuntuu varsin uskottavalta, että ukrainalais­sotilaat ovat ampuneet heitä vastaan tulen avanneen venäläisen. Sen jälkeen Helin pitää luultavana, että ukrainalaiset olisivat surmanneet maassa makaavat sotavangit.

Se olisi räikeä sotarikos.

”Onhan tässä etäinen mahdollisuus siihen, että aivan kaikki muut vangit ovat jääneet ristituleen, mutta se kuulostaa kyllä aika epätodennäköiseltä, varsinkin kun se ampuja on jäänyt tosiaan siihen, mistä ryhtyi ampumaan”, Helin sanoo viitaten siihen, missä ampujaksi oletettu henkilö makaa kuolleen oloisena jälkimmäisellä videolla.

Venäjän puolustusministeriö kertoi perjantaina, että Ukraina on teloittanut yli kymmenen venäläissotilasta ”päähän ampumalla”, uutistoimisto Reuters kertoo.

Puolustusministeriön kommentti oli Reutersin mukaan reaktio ”Venäjän sosiaalisessa mediassa kiertävälle videolle”. Ministeriön mukaan videolla näkyy ”harkittuja ja suunnitelmallisia” murhia.

Ukrainan reaktiot venäläisten syytöksiin eivät olleet heti tiedossa.

Ukrainan sotilaita on viime kuukausina epäilty joistakin sotarikoksista. Ukraina on luvannut tutkia kaikki sotilaidensa väitetyt rikokset, mutta epäselvää on, missä määrin näin tehdään.

Laajemmassa kuvassa kyse on Venäjän käynnistämästä hyökkäyssodasta, jonka aikana kansainvälinen media ja Ukrainan viranomaiset ovat raportoineet lukemattomista epäillyistä sotarikoksista.

Ukrainan syyttäjäviranomaiset ovat kertoneet tutkivansa kymmeniätuhansia eri rikoksia, joihin venäläisten epäillään syyllistyneen siviilejä ja sotilaita vastaan.

YK:n ihmisoikeustoimisto kertoi aiemmin tällä viikolla, että sekä Ukrainan että Venäjän edustajien epäillään kiduttaneen vastapuolen sotavankeja viime kuukausina. YK:n mukaan Venäjän rikollinen toiminta sotavankeja vastaan vaikutti systemaattiselta ja Ukrainan enemmän sattumanvaraiselta.