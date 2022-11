Venezuelan Nicolás Maduro on takertunut valtaan laittomasti mutta niin pitkään ja lujasti, että länsimaatkin myöntävät sen vasten periaatteitaan.

Venezuelan vasemmistodiktatuurin piti olla mennyttä jo neljä vuotta sitten.

Lähes kaikki Amerikan ja Euroopan maat linjasivat, että valtapuolue oli junaillut näytösvaalit toukokuussa 2018 eikä presidentti Nicolás Maduro siksi ollut oikeutettu uuteen virkakauteen tammikuusta 2019 alkaen.

Oppositio oli saanut murskavoiton Maduron sosialistipuolueesta edellisissä parlamenttivaaleissa, ja Suomenkin mielestä Venezuelan oikeutettu väliaikainen johtaja oli parlamentin puheenjohtaja Juan Guaidó.

Kansainvälinen paine ja venezuelalaisten sitkeä pula perustarvikkeista enteilivät Maduron hallituksen vääjäämätöntä luhistumista, mutta hän takertui valtaan armeijan tuella ja vangitsemalla toisinajattelijoita. Kykenevät pakenivat sortoa ja kurjuutta ulkomaille.

Enää harva taitaa muistaakaan, kuka Juan Guaidó on. Nicolás Maduro sen sijaan on pitänyt kiinni ohjaksista huolimatta ulkovaltojen talouspakotteista. Hän on kavunnut ylös kansainvälisen eristyksen kuopasta – ellei virallisesti niin ainakin käytännössä.

Tilanteen muuttuminen pisti silmään YK:n ilmastokokouksessa Egyptissä kahden viime viikon aikana. Viime tiistaina Maduro julkaisi Twitterissä voitonriemuiselta näyttävän kuvan, jossa hän on tarttuvinaan Kheopsin pyramidin kärkeen.

Kokouksen yhteydessä Sharm el-Sheikhissä Maduro nähtiin keskustelemassa muun muassa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Yhdysvaltain ilmastolähettilään John Kerryn kanssa, vaikka kumpikaan maa ei tunnusta Maduron hallintoa.

Macron vieläpä kutsui Maduroa presidentiksi, mitä sanomalehti Libération kutsui u-käännökseksi. Sanomalehti Le Monde uutisoi, että Macron toivoo Ranskalle välittäjän roolia Maduron ja opposition välille.

”Koskas tulet käymään?” Maduro kysyi Macronilta nauraen itsekin ajatuksen epärealistisuudelle. (Voit seurata koko puolentoista minuutin keskustelun tekstitettynä englanniksi alla olevasta venezuelalaisen Telesur-kanavan twiitistä.)

Maduron kanslia jakoi julkisuuteen kuvia keskusteluista maailman johtajien kanssa, minkä tarkoitus oli epäilemättä kertoa kotiyleisöllekin, että pomo on palannut piireihin.

Kerryn taustajoukot korostivat, että kyse oli ”hyvin suunnittelemattomasta kohtaamisesta”, joka yllätti ilmastolähettilään.

Julkisesta vähättelystä huolimatta Yhdysvallat on taipunut neuvottelemaan Maduron hallinnon kanssa. Ne ovat vaihtaneet vankeja ja keskustelleet pakotteiden riisumisesta ja öljynviennin jatkamisesta, jos Maduro sitoutuisi vastineeksi neuvottelemaan opposition kanssa ja järjestämään vapaat vaalit.

”Maduro voi pysyä vallassa sorron ja vilpin avulla, mutta uskon, että hän paljon mieluummin voittaisi suhteellisen rehdit vaalit”, sanoi Caracasissa asuva ajatushautomo International Crisis Groupin tutkija Phil Gunson yhdysvaltalaiselle julkisen palvelun radiolle NPR:lle.

”Hän ei pysty siihen, ellei taloutta korjata tai ainakin saada näyttämään oikeansuuntaiselta.”

Venezuelan romahdus on ollut varsinainen oppitunti holtittomasta taloudenpidosta ja valtion varojen ryöväämisestä, sillä luonnonvarojensa ansiosta sen pitäisi olla vauras yhteiskunta.

Venezuelalla on maailman suurimmat todennetut öljyvarat, mutta vientipakotteet ja öljyteollisuuden rapistuminen populistisen ja nationalistisen sosialistipuolueen valvonnassa ovat pudottaneet öljyntuotannon murto-osaan sen laskennallisesta kapasiteetista.

Tänä vuonna Venezuelan öljystä on tullut länsimaille entistä tärkeämpi mahdollinen energianlähde, koska sota Ukrainassa on tyrehdyttänyt Venäjän hanat.

Öljyraha olisi Madurollekin enemmän kuin tervetullutta, jotta hän saisi käännettyä maansa kasvun tielle. Noin 30 miljoonan asukkaan kansasta jopa seitsemän miljoonaa on paennut Venezuelan taloudellista ja yhteiskunnallista romahdusta ulkomaille vuodesta 2015 lähtien, valtaosa heistä heti joukkomuuton alkuvaiheessa.

Siinä piileekin toinen syy Yhdysvaltain valmiuteen neuvotella roistoksi katsomansa johtajan kanssa. Venezuelalaiset jäivät ensin pääosin lähimaihin Etelä-Amerikassa, mutta tänä vuonna heidän määränsä Yhdysvaltain etelärajalla on moninkertaistunut aiemmasta.

Myös Venezuelan lähimaat ovat alkaneet suhtautua Maduroon suopeammin. Sitä selittää osaltaan vasemmiston voittokulku viime vuosien vaaleissa ympäri Latinalaisen Amerikan, kaikkein tärkeimmin tänä vuonna suurissa Kolumbiassa ja Brasiliassa.

Venezuelan maineenpalautusta on vauhdittanut eniten Kolumbian presidentti, entinen vasemmistosissi Gustavo Petro, joka astui virkaansa elokuussa. Kolumbia on perinteisesti ollut Yhdysvaltain vankin liittolainen alueella.

Petron edeltäjä, konservatiivi Iván Duque oli Maduron ankarimpia vastustajia. Hän julisti vuonna 2019, että Venezuelan diktatuurin elinaika laskettiin enää tunneissa.

Petro sen sijaan on tunnustanut Maduron hallinnon, palauttanut diplomaattisuhteet, avannut rajanylityspaikat ja sallinut lentoliikenteen Venezuelaan. Marraskuun alussa Petro matkusti itse Caracasiin.

Siellä Petro sanoi, että Madurolla on nyt mahdollisuus ”sytyttää soihtu, joka valaisee demokratian ja vapauden”.