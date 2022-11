Joskus palava talo on vain palava talo – Iranin korkeimman johtajan talon polttaminen on paljon muutakin

Torstaina vallankumousjohtaja Khomeinin talo sytytettiin tuleen. Mielenosoittajat puhuvat avoimesti vallan kumoamisesta, ja keinot ovat väkivaltaiset.

Torstaina Iranista kantautui hätkähdyttävä uutinen: ajatolla Khomeinin kotitalo oli sytytetty tuleen.

Ajatolla Ruhollah Khomeini (1902–1989) oli Iranin islamilaisen vallankumouksen kiistaton johtaja ja nykyisen valtion perustaja, joka kumosi Iranin shaahin vallan vuonna 1979.

Iran vähätteli uutisia tuhopoltosta ja väitti, että Khomeinin kotimuseona toimivan talon ovet ovat yhä avoinna.

Ohitetaan hetkeksi symbolinen taso. Joskus palava talo on vain palava talo.

Mielenosoitukset ovat Iranissa yhä rajumpia. Talon polttaminen on aina hurjan väkivaltainen hyökkäys.

Hyökkäys kohdistuu nyt islamilaisen tasavallan perusteisiin, Khomeinin kotitalon tapauksessa varsin konkreettisesti.

Torstaina Qomin kaupungissa sytytettiin tuleen myös pappisseminaari.

Sekin oli hyökkäys valtion perusrakenteisiin. Qom on shiialaisuuden pyhä kaupunki, jonka seminaareista Iranin hallitseva pappisluokka on perinteisesti tullut.

Iranin korkein uskonnollinen johtaja Sejed Ali Khamenei pitikin torstaina puheen, jonka aiheena olivat Qomin marttyyrit. (Puhe oli ilmeisesti äänitetty aikaisemmin.)

Kunnioittiko Khamenei siis puheessaan syksyn mielenosoitusten marttyyreitä?

Ei tietenkään, vaan nuoruutensa taistelutovereita.

83-vuotias Khamenei muisteli 1960-lukua, kun islamilainen vallankumous oli vielä hänen kaltaistensa nuorten Qomin pappien huuruinen unelma. Hän muisteli 1980-luvun vaihdetta, jolloin vallankumoustoverit antoivat henkensä aatteensa puolesta.

On irvokasta, että johtaja kyynelehtii vuosikymmeniä sitten kuolleiden miesten kohtalolle samaan aikaan, kun hänen turvallisuuskoneistonsa surmaa kaduilla satoja ihmisiä. YK:n mukaan ainakin 300, kansalaisjärjestöjen eri laskelmien mukaan jo lähes 400 ihmistä on kuollut mielenosoituksissa.

Khamenein puhe oli tarkoitettu tuen osoitukseksi poliiseille ja turvallisuusjoukoille. Khamenei osoitti, että valtio on vankkumatta järjestyksen kannalla.

Mutta ei pidä ylitulkita. Se oli myös muistoihinsa vajonneen vanhan miehen horinaa.

Iranin mielenosoituksissa kohtaa monta asiaa: naisten oikeudet, kansan köyhtyminen, yleinen raivo.

Kyse on myös sukupolvien taistelusta. Khamenei on vallankumoussukupolven viimeinen soturi, ja 70-80-vuotiaiden ote valtiosta on yhä luja.

Iranin väestö taas on erittäin nuorta. Mediaani-ikä on noin 32 vuotta. Kun Khamenei saarnaa vallankumouksesta, hän kuvittelee nuorten kuuntelevan ihaillen hänen muistelujaan vuoden 1979 tapahtumista.

Nuoriso onkin alkanut viime viikkoina puhua vallankumouksesta. Mutta se tarkoittaa Khamenein vallan kumoamista.

Suurin osa iranilaisista on syntynyt Khomeinin kuoleman jälkeen. Heille palanut talo on vain palanut talo.

Iranissa maallisia poliitikkoja on aina mätkitty olan takaa, mutta uskonnollisia johtajia kunnioitettiin pitkään. Tämä tabu on murtunut. Kaduilla huudetaan avoimesti Khamenein kuolemaa. Suosittu iskulause on myös ”veren vuosi”.

Ainakin nimellisesti kansanedustajat, oikeuslaitos ja vallankumouskaarti ovat vankkumatta kovan linjan takana. Nyt on vaikea nähdä, että liekit sammuisivat itsestään.