Sitran johtava asiantuntija Tuuli Hietaniemi sanoo, että kokouksesta puuttui etenemisen henki.

Egyptissä järjestetty kansainvälinen ilmastokokous COP27 päättyi sunnuntaina laimeaan sopuun.

Ilmastotuhoista pahiten kärsiviä köyhiä maita varten päätettiin perustaa ilmastorahasto, mutta uusista sitovista päästövähennyksiä ei onnistuttu päättämään.

Sitran kestävyysratkaisujen johtava asiantuntija Tuuli Hietaniemi otti osaa kokoukseen Egyptin Sharm el-Sheikhissä. Hän kuvaa tunteita ristiriitaisiksi.

”Erityisesti köyhien haavoittuvien maiden ryhmä ajoi rahastoa, ja se perustetaan. Se on hyvä asia. Tätä tukea tarvitaan”, Hietaniemi sanoo.

Rahasto on kuitenkin laimea lohtu.

”Päästövähennyspuolessa jäätiin hyvin pahasti jälkeen siitä mitä olisi tarvittu”, Hietaniemi sanoo.

”Jos päästöjä ei saada hyvin pikaisesti laskuun, niin en tiedä, korvaako mikään rahamäärä niitä ilmastotuhoja, joita tullaan näkemään.”

Kokouksen ennakko-odotukset olivat matalat, eikä suuria läpimurtoja odotettu. Suurta innostusta ei kokouspaikalla nähty.

”Oli nähtävissä, että kaikilla ei ollut kokouksessa etenemisen henkeä. Näkemykset siitä, miten fossiilisista polttoaineista kirjataan, kaatuivat.”

Erityisesti öljyntuottajamaat vastustivat jälleen tiukimmin päästökirjauksia.

”Keskustelu siitä, kenen pitäisi vastata kustannuksista, on jatkunut pitkään. Pitääkö sen olla perinteisten teollisuusmaiden, vai pitäisikö mukaan jo laskea maita, joiden tulotaso on noussut? Eli maailma on muuttunut.”

Kiina on tunnetuin tulotasoaan nostaneista maista, jotka haluaisivat pitää kehitysmaastatuksensa – eli kieltäytyvät maksamasta saastuttamisesta. Se ei ole kuitenkaan ainoa. Kokousslangissa maaryhmälle on oma nimityksensä: Samanmieliset kehittyvät maat eli LMDC.

Osa tällaisista maista, kuten Bangladesh ja Pakistan, ovat yhä varsin köyhiä ja kärsineet paljon esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä pahentuvista tulvista. Niillä on syytäkin vastustaa lisäkuluja.

Köyhät haavoittuvat maat ovat vaatineet ilmastorahaston perustamista jo 30 vuoden ajan. Varsinkin Yhdysvallat on vastustanut rahastoa, koska on pelännyt joutuvansa maksajaksi.

Olisiko rahaston perustamisen vastineeksi pitänyt vaatia tiukemmin päästörajoituksia, kun siihen lopulta taivuttiin?

”Varmasti on tehty harkintaa sen suhteen, että rahasto on hyvin tärkeä erityisesti haavoittuville maille, ja orastavaa sopua ei haluttu kaataa”, Hietaniemi sanoo.

Rahaston toimintaperiaatteista ei ole vielä juuri tietoa.

Seuraava ilmastokokous järjestetään ensi vuonna. 30 vuotta kiistelty rahaston perustaminen on nyt saatu pöydältä, joten on taas aika keskittyä pääasiaan.

”Kaikkein tärkeintä olisi se, että maat vahvistavat päästösitoumuksiaan viipymättä. Tarvitaan päivitettyjä päästösitoumuksia ja sitä, että ne viedään käytäntöön. Toivotaan, että ensi vuoden aikana saataisiin vahvempia ja tiukempia päästösitoumuksia”, Hietaniemi sanoo.

”Ilmastotyö tietenkin etenee eri maissa, yrityksissä, kaupungeissa ja kunnissa. Ei se työ lakkaa tässä välillä. Jokaisessa maassa toimia voidaan tehdä, niin kuin tehdäänkin.”