Suomalainen Pekka Laiho vietiin Kiinassa karanteeni­keskukseen positiivisen koronavirusnäytteen vuoksi. Käytävällä nukkuva Laiho ruuvasi parakin katosta lamput irti, jotta saa nukutuksi.

Dali

Suomalainen liikemies Pekka Laiho makailee parhaillaan shanghailaisen karanteeni­keskuksen C2:n käytävän sängyllä. Hän ei tiedä, milloin hän pääsee keskuksesta ulos. Ehkä viikon kuluttua, ehkä vasta kuukauden.

Kiinassa jokainen positiivisen koronavirustestin tehnyt viedään joko parakkimaiseen karanteenikeskukseen tai sairaalaan. Niistä vapautuu, kun viikon jälkeen saa vähintään kaksi päivää peräkkäin negatiivisen tuloksen.

Joillakin koronaviruksen häntä näkyy testissä viikkoja taudin loppumisen jälkeen.

Vielä perjantaina Laiholla näytti kaikki hyvältä. Suomalaisfirma Optofidelityn liike­toimintojen johtaja laskeutui Shanghaihin. Kuukauden työmatka Yhdysvaltoihin ja Suomeen oli takana. Laukku oli täynnä ruisleipää ja Fazerin Sinistä.

Pian hän pääsisi kotiin lapsensa ja raskaana olevan vaimonsa luokse Pohjois-Kiinan Dalianiin. Ensin hänen pitäisi vain jaksaa Shanghaissa kahdeksan päivän hotelli­karanteeni, jollaista Kiina yhä vaatii maahantulijoilta estääkseen koronaviruksen leviämistä.

Sunnuntaina hotellihuoneeseen kerrottiin ikävästä yllätyksestä. Laihon hotellissa antama koronavirusnäyte oli positiivinen. Hänet kuljetettiin karanteenikeskukseen.

Matkalla karanteenikeskukseen. Kiinalaiset saattajat ovat aina hyvin suojautuneita.

”Tämä on sellainen parakkikylä, mutta kestävämmän näköinen. Se on vuoden sisään rakennettu, hyvin siisti”, Laiho kuvailee.

Parakkikylässä on hyvä ilmastointi ja jopa lämmitys, mikä ei ole Etelä-Kiinassa mitenkään itsestään selvää.

Vastaavia keskuksia on rakennettu ja ollaan rakentamassa Kiinaan niin paljon, että niihin mahtuu vähintään satojatuhansia ihmisiä yhtä aikaa. Myös Kiinassa koronavirus­testeissä narahtaneet kiinalaiset tuodaan karanteenikeskuksiin.

Laihon peti on pitkällä käytävällä. Käytäviä on kaksi, ja molempien varrella on 12 kolmen hengen huonetta. Kaikkiaan tähän osaan parakkia mahtuu noin sata ihmistä.

Laiholle on lupailtu myöhemmin yhden hengen huonetta maksua vastaan. Tällä haavaa hän käy sängyn viereisessä huoneessa vessassa ja suihkussa.

”Talon puolesta ei saa kuin sängyn ja peiton. Onneksi ymmärsin nyysiä hotellista mukaani tyynyn ja pyyhkeen.”

Kattolamppuja sängyn yllä ei saa pois päältä yölläkään, joten Laiho ruuvasi ne illalla kokonaan irti.

Pekka Laiho sängyllään karanteenikeskuksen käytävällä.

Kiinalaista ruokaa tarjoillaan kolmesti päivässä.

”Se ei ole erityisen maukasta, mutta syötävää. Kyllä minä selviän.”

Laukusta on kaivettu Suomi-evästä. Ruisleipää on enää kolme siivua jäljellä, mutta karkkia, eväspuuroja ja tuliaisviinoja yhä riittää.

”Tänne saa tilata myös asioita Family Martista [paikallinen elintarvikekioski]. Tilasin olutta. Saapa nähdä, tuleeko se perille.”

Laiho on jo kaverustunut viereisen huoneen miesten kanssa, missä auttaa sujuva kiinan taito. Se on karttunut Kiinassa kymmenessä vuodessa, ja vaimokin on kiinalainen.

”Jos täällä ei osaisi kiinaa, niin tulisi vähän orpo olo.”

Haastattelu keskeytyy hetkeksi, kun Laiholta tullaan mittaamaan kuume.

”Ei kuumetta”, hän kertoo tuloksen.

Nenä vuotaa, ja silmiä on kutittanut. Koronavirustestin tulos oli kuitenkin yllätys, sillä Suomessa juuri ennen Kiinaan lähtöä Laiho sai negatiivisen testituloksen.

Monet Kiinan karanteenikeskuksissa ja sairaaloissa olleet ulkomaalaiset ovat kertoneet, että heistä on otettu paljon näytteitä. Niin on jo Laihostakin.

”Koronatestin lisäksi otettiin kamala määrä verta, olisiko ollut jotain 15 putkiloa.”

Lisäksi otettiin röntgenkuva keuhkoista.

Suomen-tuliaiset pitävät mielialaa korkealla.

Seuraava koronavirustesti on kuuden päivän kuluttua ja sen jälkeen päivittäin.

”Parhaimmillaan pääsen siis viikon kuluttua täältä pois.”

Jotkut ovat niin onnekkaita, että koronavirus häviää elimistöstä viikossa. Laihon uudet kaverit viereisessä huoneessa ovat viettäneet karanteenikeskuksessa jo kymmenen päivää.

”Mietityttää, jos tulee samanlaista jumppaa PCR-testien kanssa kuin Möröllä.”

Laiho viittaa jääkiekkoilija Marko Anttilaan, joka ei tahtonut päästä koronaeristyksestä Pekingin talviolympialaisissa hyppelehtivien testitulosten vuoksi.

HS:n tietämistä tapauksista yksi maahantulija oli pitkästi yli kuukauden sairaalassa, ennen kuin testit näyttivät puhdasta. Hän oli ulkomaalainen, ei-suomalainen diplomaatti. Pitkä vapaudenriisto oli sen verran kova kokemus, että hän käy post­traumaattisten stressioireiden vuoksi terapiassa.

Laiho ei pääse edes karanteenikeskuksesta vapauduttuaan suoraan perheensä luokse Dalianiin. Hänen täytyy vielä istua kahdeksan lisävuorokautta tavallisessa karanteeni­hotellissa Shanghaissa ennen Kiinan sisäistä matkaa.

Laiho kuulostaa puhelimessa yllättävän hyväntuuliselta, vähän pöllämystyneeltä, mutta rauhalliselta.

”Jos olisit soittanut eilen illalla, niin olisi ollut toinen fiilis”, hän sanoo ja hekottaa.

”Otan paikallisista mallia. Eihän tälle mitään voi. Harmittaa tietysti, että kotiinpaluu viivästyy.”