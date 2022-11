Main ContentPlaceholder

Maailman ehkä huonoiten tunnettu julma yksinvaltias on voittamassa ”vaalit” noin 99,7 prosentin äänisaaliilla

80-vuotias Teodoro Obiang on hallinnut öljyvaurasta länsiafrikkalaista diktatuuria vuodesta 1979. Hän on elänyt uskomattomassa yltä­kylläisyydessä samalla, kun on sortanut rutiköyhää kansaa.

Päiväntasaajan Guinean presidentti Teodor Obiang osallistui Pariisin rauhanfoorumiin marraskuussa 2019.

Jo alustavat tulokset sen kertovat: Päiväntasaajan Guinean presidentti Teodoro Obiang Nguema Mbasogo valittiin sunnuntaina murskaenemmistöllä kuudennelle virka­kaudelleen. Tähän mennessä lasketuista äänistä on siunaantunut Obiangille ja hänen puolueelleen noin 99,7 prosenttia, Päiväntasaajan Guinean hallitus tiedotti maanantaina. Maassa järjestettiin samanaikaisesti presidentin-, parlamentti- ja paikallisvaalit – tai pikemminkin vaalien irvikuva. Jos lopullinen tulos on samansuuntainen kuin alustavat tiedot, Obiangin suosiota on kasvatettu sitten edellisten eli vuoden 2016 ”vaalien”. Niissä hänet valittiin 93,5 prosentilla äänistä. Jono äänestyspaikalle Päiväntasaajan Guinean pääkaupungissa Malabossa sunnuntaina. Päiväntasaajan Guinean niin sanotut vaalit eivät nouse uutiseksi juuri missään, ja Obiangille tämä käynee mainiosti. Noin 1,4 miljoonan asukkaan pikkuvaltio elää sulkeutunutta elämää syrjässä parrasvaloista. Teodoro Obiang, 80, on hallinnut 43 vuotta eli maailman presidenteistä pisimpään. Samalla hän lienee maailman huonoiten tunnettu julma yksinvaltias. Obiang syrjäytti vallankaappauksella setänsä, hirmuvaltias Francisco Macías Ngueman 3. elokuuta 1979. Obiang järjesti Macíasille oikeudenkäynnin, jossa tämä pantiin katosta roikkuvaan häkkiin elokuvateatterissa pääkaupunki Malabossa. Macías tuomittiin kuolemaan ja teloitettiin. Obiang on sortanut rutiköyhää kansaansa samalla, kun hän ja hänen perheensä ovat eläneet uskomattomassa yltäkylläisyydessä. Diktaattoriperheen vauraus on peräisin valtavista öljyesiintymistä. Guineanlahdella, Päiväntasaajan aluevesillä, tehtiin vuonna 1995 jättimäinen löydös, joka nimettiin Safiiriksi. Rahaa alkoi tulla ovista ja ikkunoista, mutta vain presidentin­palatsin ovista ja ikkunoista. Nyt öljytulot ovat tosin vähenemään päin. Obiangin perheen pröystäilevän elämäntyylin selväpiirteisin ilmentymä on Teodoro Obiang nuorempi, jota yleensä kutsutaan lempinimellään Teodorín Obiang. Hän on maansa varapresidentti ja isänsä ilmeinen seuraajasuosikki. Vuonna 2020 Teodorín Obiang tuomittiin Ranskassa rahanpesusta ehdonalaiseen vankeuteen ja 30 miljoonan euron sakkoihin. Oikeus määräsi hänen Ranskassa olevan omaisuutensa takavarikoitavaksi. Rahanpesutuomio koski noin 150 miljoonan euron omaisuutta, kertoi ranskalaislehti Le Monde. Varapresidentti omisti muun muassa 17 luksusautoa sekä kokonaisen kerros­talon Pariisin arvoalueella lähellä Riemukaarta. Ranskan poliisin vuosikymmenen takaisissa kuulusteluissa eräs Teodorín Obiangin entinen työntekijä luonnehti entisen pomonsa elämäntyyliä sanoilla ”viinaa, huoria ja kokaiinia”. Päiväntasaajan Guinea on tilastollisesti Afrikan vauraimpia maita. Maailmanpankin mukaan maan ostovoimakorjattu bruttokansantuote henkeä kohti oli vuonna 2021 noin 18 100 Yhdysvaltain dollaria. Lukema on Saharan eteläpuolisen Afrikan kolmanneksi korkein. Tilasto kuitenkin vääristää todellisuutta. Koska vallanpitäjien klikki rohmuaa likipitäen kaiken varallisuuden, kansa jää nuolemaan näppejään ja elää köyhyydessä tai suoranaisessa kurjuudessa. YK:n kehitysjärjestö UNDP:n tuoreessa inhimillisen kehityksen indeksissä Päiväntasaajan Guinea on sijaluvulla 145 eli samalla tasolla kuin Kambodža ja Zimbabwe, jotka kumpikin ovat itsevaltaisesti johdettuja kehitysmaita. Sunnuntain presidentinvaaleissa Teodoro Obiangilla oli kaksi vastaehdokasta. Buenaventura Monsuy Asumu on ollut ehdolla viisi kertaa aiemminkin. Hän on Obiangin liittolainen, jota pidetään näennäisehdokkaana. Asumu on perinteisesti ollut mukana luodakseen illuusion rehellisistä vaaleista. Toinen vastaehdokas, Andrés Esono Ondó, sen sijaan arvostelee Obiangia julkisesti. ”Tämä on täydellinen vaalihuijaus”, Esono Ondó sanoi uutistoimisto Reutersille maanantaina. Presidentti Teodoro Obiang hallitsi myös vaalimainosten ilmatilaa. Oppositioehdokkaille ei juuri suotu näkyvyyttä. Reutersin haastattelema Afrikka-analyytikko Maja Bovcon totesi, että Päiväntasaajan Guinean vaalitulos oli tälläkin kertaa huolella suunniteltu: ”Obiangin 43-vuotisen valtakauden jatkuminen pedattiin rajojen sulkemisella ja opposition kannattajien vainoamisella ja pidätyksillä.” Itsevaltias Teodoro Obiang on Reutersin mukaan kommentoinut vaaleja tyytyväisenä. ”Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää”, Obiang sanoi. ”Olen varma, että PDGE saavuttaa voiton.” PDGE on Obiangin puolue. Lyhyenne tulee sanoista Päiväntasaajan Guinean demokraattinen puolue. Päiväntasaajan Guinean presidentti Teodoro Obiang puhui medialle äänestettyään sunnuntaina.