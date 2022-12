Koillis-Siperian pohjoispuolella sijaitseva Wrangelinsaari kuuluu Venäjälle, jolla on nykyisin saarella myös sotilastukikohta. Näin ei ole ollut aina, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Juuso Määttänen.

Moni suomalainenkin voi muistaa lukeneensa, kuinka Yhdysvallat osti 1860-luvulla Alaskan Venäjältä.

Kauppa oli Venäjän idea. 7,2 miljoonan dollarin (nykyrahassa noin 120 miljoonan dollarin) hintaan suostumisesta arvosteltiin Yhdysvaltain ulkoministeriä William Sewardia.

Sittemmin on käynyt ilmi, että Yhdysvallat sai Alaskan Venäjältä pilkkahinnalla. Öljyä, kultaa ja kuparia sisältävän alueen arvo olisi ollut paljon enemmän.

Viime aikoina Alaska on venäläisessä keskustelussa noussut arvoon arvaamattomaan. Höpinöitä Alaskan takaisin valtauksesta esitti aiemmin esimerkiksi lennokkaista kommenteistaan tunnettu räyhänationalisti Vladimir Žirinovski, mutta viime kesänä myös duuman puheenjohtaja Vjatšeslav Volodinkin ilmoitti Alaskan olevan Venäjää.

Hyökkäystä Alaskaan on toki turha odottaa. Puheet kertovat silti ajatuksesta, että Venäjän asema olisi tänä päivänä hyvin toisenlainen, jos maa olisi paljon lähempänä Yhdysvaltoja.

Huomattavasti harvemmin ilmoille on lehautettu ajatusta, että myös Yhdysvallat voisi – ainakin teoriassa – havitella takaisin Venäjälle menettämäänsä aluetta.

Yhdysvaltojen arktisessa komissiossa aiemmin työskennellyt Thomas Emanuel Dans kirjoitti kuitenkin tänä syksynä Wall Street Journalissa, miten ”Venäjä miehittää amerikkalaista maaperää”.

Yhdysvallat todella menetti itselleen julistamansa alueen Neuvostoliitolle 1920-luvulla. Omistajanvaihdosta ei tehty kauppakirjoilla vaan perinteisellä sotilaallisella valtauksella. Se on harvinaisuus Yhdysvaltojen historiassa.

Tunnetuimman menetetyn paikan nimi on Wrangelinsaari. Sen lähistöllä on myös muutamia muita saaria, joilla oli sama kohtalo.

” Venäjä perusti 2010-luvulla saarelle merivoimien tukikohdan.

Suurin osa maailman ihmisistä tuskin on kuullutkaan Wrangelinsaaresta, eikä ihme. Pinta-alaltaan hieman Kyprosta pienempi paikka sijaitsee Jäämerellä suoraan Koillis-Siperian pohjoispuolella. Luontotieteilijöitä alue on kiinnostanut siksi, että siellä on huomattavat mursu- ja jääkarhukannat.

Ihmisasukkaita saarella ei 2000-luvulla käytännössä ole enää ollut, sitäkin ennen enimmillään parisensataa. Vuonna 2011 pietarilainen uutiskanava kertoi ”viimeinen šamaanista” Grigori Kaurginista. Toiseksi viimeisen asukkaan Vasilina Alpaunin söi jääkarhu.

Wrangelinsaaresta kannattaisi silti olla kiinnostunut. Jäämerellä viime vuosina sotilaallisesti aktivoitunut Venäjä perusti 2010-luvulla saarelle merivoimien tukikohdan. Etäisyyttä Alaskaan on alle 500 kilometriä.

Yhdysvaltalainen Center for Strategic and International Studies -ajatushautomo (CSIS) totesi aihetta käsittelevässä tutkimusraportissaan, että tukikohdalla voi olla vaikutuksia Yhdysvaltojen kansalliseen turvallisuuteen.

Miten saari siis päätyi Venäjälle?

Wrangelinsaari sai nimensä venäläiseltä, baltiansaksalaiselta tutkimusmatkailijalta Ferdinand von Wrangelilta, joka oli päätellyt sen sijainnin. Mutta ensimmäisenä saarelle rantautui miehistöineen brittiläinen Henry Kellett. Visiitti ei kestänyt kauan.

Vuonna 1881 yhdysvaltalainen kapteeni Calvin Hooper pääsi saarelle ja julisti sen kuuluvan Yhdysvalloille. Julistusta ei kiistetty, mutta ei kaukaisella saarella myöskään vuosikymmeniin asunut kukaan.

1920-luvulla saarelle lähettiin parikin retkikuntaa, johon kuului yhdysvaltalaisia, kanadalaisia ja inuiitteja. Sitten tuli neuvostoliittolainen alus Punainen lokakuu. Sen miehistö vangitsi saarella olleen pienen retkikunnan, lähetti heidät Vladivostokiin ja nosti saarelle Neuvostoliiton lipun.

Yhdysvallat luopui saaresta liki pitäen ilman vastalauseita – todennäköisesti siksi, ettei arktinen erämaa pahemmin kiinnostanut ketään 1920-luvulla.

Nyt esimerkiksi Thomas Emanuel Dans on sitä mieltä, että olisi kannattanut kiinnostaa. Kirjoituksessaan hän huomauttaa, että Yhdysvallat ei ole koskaan virallisesti luopunut mahdollisuudestaan vaatia Wrangelinsaarta takaisin itselleen.

Mietitäänpä. Wrangelinsaaren vaatiminen takaisin Yhdysvalloille tuntuu jotakuinkin yhtä järkevältä kuin venäläisten puheet Alaskan valtaamisesta.

Mutta ajatusleikkinä kuvio on juuri tänä aikana vähintäänkin jännittävä: Yhdysvalloille kuuluva saari aivan Venäjän rantaviivan tuntumassa.