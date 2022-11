Ukrainan ihmisoikeusvaltuutetun mukaan ”tuleen vastaaminen ei ole sotarikos”. HS:n uutisointi videoista sai osakseen arvostelua.

Ukrainan viranomaiset ja YK:n ihmisoikeustoimisto ovat viikonlopun aikana ilmoittaneet tutkivansa väitteet, joiden mukaan Ukrainan sotilaat olisivat surmanneet ampumalla antautuneita venäläissotilaita Makijivkan asutuskeskuksen laitamilla Luhanskissa Itä-Ukrainassa aiemmin marraskuussa.

Ilmoitukset tutkimuksista kumpuavat videoista, joita on jaettu ja kommentoitu sosiaalisessa mediassa ahkerasti viime päivien aikana. Venäjän puolustusministeriön perjantaisten syytösten mukaan videot todistavat, että Ukrainan sotilaat olisivat surmanneet yli kymmenen venäläistä sotavankia päähän ampumalla ja siten syyllistyneet sotarikoksiin.

Ukrainalaisten ja monien länsimaisten kommentaattoreiden mielestä videoilla ei näy yksiselitteisiä todisteita väitetystä sotarikoksesta ja asia voi olla jopa päinvastainen. HS kertoi videoista aiemmin viime perjantaina – niistä esitetyistä uudemmista tulkinnoista lisää tuonnempana.

Venäjän presidentinhallinto Kreml totesi maanantaina Reutersin mukaan, että Venäjä tekee kaikkensa ”saattaakseen oikeuden eteen” väitetyn sotarikoksen tekijät. Ukraina on puolestaan luvannut, että väitteet ja syytökset tutkitaan.

”Totta kai Ukrainan viranomaiset tutkivat tämän videon”, totesi Ukrainan varapääministeri Olha Stefanišyna uutistoimisto AP:n mukaan.

Stefanišyna oli kuitenkin lisännyt pitävänsä ”hyvin epätodennäköisenä”, että mitään sotarikosta olisi tapahtunut. Hänen mukaansa Ukrainan intressissä on ottaa ”niin monta sotavankia kuin vain pystymme”, koska heitä voi käyttää Venäjän kiinni ottamien ukrainalaisten vapauttamiseen vankienvaihdossa.

Stefanišynan mukaan Ukrainalla ”ei ole mitään ongelmaa” sen kanssa, että videoista ja niitä kuvaavista tapahtumista tehtäisiin kansainvälinen tutkimus, jollaista esimerkiksi Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova on peräänkuuluttanut.

Ukrainan parlamentin ihmisoikeusvaltuutettu Dmytro Lubinets totesi puolestaan sunnuntaina, että videot todistavat ainoastaan Venäjän tekemästä sotarikoksesta, joka olisi niin sanottu valeantautuminen.

”Joistakin videon osista - - voi päätellä, että tukeutumalla lavastettuun antautumiseen venäläiset syyllistyivät sotarikokseen - - he avasivat tulen Ukrainan asevoimien edustajia vastaan. - - Tuleen vastaaminen ei ole sotarikos”, hän totesi Telegramissa uutiskanava CNN:n mukaan.

Video näyttää venäläisiksi oletettuja sotilaita, jotka vaikuttavat haluavan antautua.

Ensimmäisellä HS:n näkemistä videoista joukko venäläisiksi oletettuja sotilaita tulee ulos matalasta tiilirakennuksesta ja näyttää antautuvan yksi kerrallaan painautuen vatsalleen pihamaalla. Heillä ei vaikuta olevan aseistusta.

Videon lopulla vaikuttaisi siltä, että talosta tulee ulos vielä yksi henkilö, joka avaa tulen kohti ukrainalaisten asemia. Video muuttuu tässä kohtaa epäselväksi ja katkeaa yhtäkkisesti.

Toisessa sosiaaliseen mediaan ladatussa videossa, joka on kuvattu ilmasta lennokilla, näkyy hyvin samanlainen pihapiiri ja samoilta vaikuttavia sotilasasuisia henkilöitä. Jälkimmäinen video näyttää yhteensä kaksitoista maassa liikkumattomana makaavaa sotilasasuista henkilöä, joista osa näyttää verilammikoiden ympäröimiltä.

HS:n tietoon videot toi Ukrainan sotatapahtumia seuraava ja lehteä sosiaalisen median tietojen varmistamisessa avustava suomalaisasiantuntija John Helin. Hän oli varmentanut videoiden todenperäisyyden ja tapahtumapaikan.

Helin arvioi perjantaina HS:lle videoparin antavan "hyvin vahvan näytön sille, että ukrainalainen osasto suoritti sotarikoksen ja enemmän tai vähemmän teloitti rivillisen maassa makaavia antautuneita Venäläisiä”.

Sunnuntaina Helin ilmoitti kuitenkin Twitterissä tulleensa toisiin ajatuksiin, kun oli lukenut sosiaalisessa mediassa tehtyjä muita pohdintoja videoista. Jotkut keskustelijat ajattelivat, että Helin ja HS tekivät liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä videoista, koska niissä ei näkynyt, mitä kahden eri videon kuvaamisen välisenä aikana oli tapahtunut.

”Tätä keskustelua Hesarin artikkelin jälkeen seuranneena on hyvä myöntää sotarikosasian olleen huomattavasti vähemmän yksiselitteinen ja harmaammalla alueella, kuin annan artikkelissa ymmärtää. Käsi siis ylös täältä virheen merkiksi”, Helin kirjoitti sunnuntai-iltana.

Joidenkin arvioiden mukaan on mahdollista, että sen jälkeen, kun venäläissotilas alkoi ampua, ukrainalaiset vastasivat tuleen ja muutkin venäläiset saivat ammuskelussa surmansa. On spekuloitu silläkin, että maassa ensin maanneet sotilaat olisivat olleet mukana epäillyn valeantautumisen juonessa ja heillä on mahdollisesti ollut piilotettuna aseita ja kranaatteja.

Joissakin arvioissa korostettiin sitä, että ammuskelun alettua tilanne on voinut olla hyvin sekava ja ukrainalaiset ovat joutuneet keskittymään omaan ja taistelutovereidensa selviämiseen. Sotatilanteissa päätöksiä tehdään silmänräpäyksissä.

”Helppoa on nojatuolista arvostella toisten suorituksia. Niiden jotka ovat olleet ehkä viikkoja taisteluissa, väsyneitä stressaantuneita ja kärsineet tappioita. Kun olet lähikosketuksessa vihollisen kanssa ja joku avaa tulen, on yleensä kiire”, totesi yksi HS:n artikkelia arvostellut kommentaattori, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri Twitterissä.

The New York Times -lehden julkaisemassa analyysissä kuvaillaan jälkimmäisen videon näkymää seuraavasti:

”Venäläiset sotilaat makaavat liikkumattomina, oletettavasti kuolleina, suurin osa niissä asemissa, missä he olivat antautuneina [ensimmäisellä videolla]. Verilammikot ympäröivät heitä, jotkut vaikuttavat vuotavan verta yläruumiista tai päästä.”

Lehden haastatteleman Physicians for Human Rights -järjestön asiantuntijan Rohini Haarin mukaan ”näyttää siltä, että suurinta osaa on ammuttu päähän. Siellä on lammikoittain verta. Se on merkki siitä, että heidät jätettiin sinne vain kuolemaan. Ei näytä olleen pyrkimyksiä nostaa heitä ylös ja auttaa heitä.”

Ensimmäisen videon lopussa tulen avannut, venäläissotilaaksi oletettu henkilö näyttää toisella videolla kuolleen niille sijoilleen, jossa hän ammuskelun aloitti.

New York Timesin haastattelema hollantilaisen Utrechtin yliopiston sotarikossyytteiden asiantuntija Iva Vukusic totesi, että yksistään videoiden perusteella syyllisyyskysymystä on mahdotonta ratkaista. Hänen mukaansa keskeistä on se, milloin venäläiset on ammuttu.

”Oliko kyseessä yksi tai kaksi sarjaa tulta sillä hetkellä tai heti sen jälkeen, kun viimeinen venäläinen tuli ulos ja ampui ukrainalaisia kohti? Vai oliko kyse siitä, että kun välitön uhka oli neutralisoitu, päätettiin kostaa – jolloin tämä olisi selkeämmin sotarikos.”

Vukusicin mukaan Ukrainalla on nyt mahdollisuus näyttää, että se tutkii videoilla näkyvät ja niitä ympäröivät tapahtumat perusteellisesti ja läpinäkyvästi ja välittää siten viestin, että ”me emme halua likaista sotaa”, vaan ”kunniallisen ja laillisen” sodan.

Ranskan kansallisen santarmilaitoksen oikeuslääketieteen osasto tutki ukrainalaisten vapaaehtoisten avulla joukkohautaa Butšassa viime huhtikuussa. Venäläissotilaita epäillään sadoista sotarikoksista yksistään Butšassa.

Venäjä ei ole osoittanut halukkuutta tutkia omien sotilaidensa sotarikoksia, joita on Ukrainan mukaan saattanut tapahtua kymmeniätuhansia helmikuusta lähtien. Siitä huolimatta Venäjä on vaatinut ponnekkaasti ukrainalaisten väitettyjen rikosten tutkimista.

Viime keväänä Ukrainan viranomaiset ja kansainvälinen media kertoivat useista sotarikoksista, joita venäläisten epäiltiin tehneen Butšan kaupungissa siviilejä ja sotilaita vastaan. Teoista epäilty prikaati sai Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta arvostetun kaartin kunnianimen.